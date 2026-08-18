Waarom dit een héél goed moment is om de Samsung Galaxy S26 (Ultra) te halen (ADV)

De luxe Samsung-toestellen uit de Galaxy S26-serie bestel je tijdelijk met extra veel voordeel. Wij vertellen alles wat je moet weten over de S26, S26 Plus en S26 Ultra en alle acties die je momenteel bij Samsung scoort!

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Samsung S26-serie: tijdelijk met korting en cadeaus

De Galaxy S26-serie is de nieuwste line-up van Samsung-vlaggenschepen. De toestellen uit de serie zijn sinds februari verkrijgbaar, waardoor ze al in prijs zijn gedaald. Dat maakt ze extra interessant. Maar er is nu nog veel meer voordeel, want Samsung heeft momenteel promoties lopen waarmee je tot 400 euro korting krijgt met de code B2S2026.

Ook ontvang je tijdelijk een draadloze speaker (JBL Charge 6 Red) of een accessoirepakket bij je aankoop. Meer dan genoeg redenen om vandaag nog een telefoon uit de S26-serie in huis te halen. Lees snel verder voor info over de telefoons en alle acties!

Samsung Galaxy S26: tijdelijk met 250 euro voordeel

De Samsung Galaxy S26 is een compacte telefoon van 6,3 inch met premium hardware en zeven jaar aan updates. Hij is leverbaar met 256GB aan opslagruimte en 12GB werkgeheugen. Hierdoor werkt de S26 lekker soepel en snel.

De instapper van de S26-serie is zeer compleet uitgerust met een scherp amoled-scherm, goede camera’s en een batterij die het minstens een dag volhoudt. Dit toestel koop je omdat je een compacte en betrouwbare smartphone zoekt die overal een ruime voldoende op scoort.

Dit is je voordeel bij Samsung Galaxy S26

Het instapmodel is het meest betaalbare model van de serie, maar de S26 is momenteel extra aantrekkelijk geprijsd. Scoor tot 250 euro voordeel met de vouchercode B2S2026. Dat betekent dat je voor de variant met 256GB 701,55 euro betaalt. De variant met dubbel zoveel opslagruimte kost tijdelijk maar 814,55 euro.

Ook ontvang je een JBL Charge 6 Red of accessoirepakket bij je aankoop. In dit pakket zit een magnetische draadloze oplader van 25 watt, een magnetisch hoesje en een screenprotector. Wees er snel bij, want de actie loopt tot en met 6 september.

We hebben ook nog een goede tip voor je. Het is interessant om uit te zoeken wat je oude smartphone nog waard is. Samsung biedt namelijk een extra waarde bij inruil van je oude toestel. Hierdoor kun je wellicht nóg meer besparen op je nieuwe smartphone!

Samsung Galaxy S26 Ultra: tijdelijk met 400 euro voordeel

De Samsung Galaxy S26 Ultra is het krachtigste model van de S26-serie. Hij heeft de snelste chip, de beste camera’s (waaronder een 200 megapixel-hoofdcamera) en de grootste batterij van de serie. Met een scherm van 6,9 inch is de Ultra een stuk minder compact dan de S26.

Uniek aan de S26 Ultra is het revolutionaire Privacy Display. Hierdoor kunnen mensen naast je nauwelijks op je scherm kijken. Ook de ingebouwde S Pen onderscheidt de S26 Ultra van zijn broers. Net als bij de gewone S26 biedt Samsung ook voor de S26 Ultra zeven jaar aan software-ondersteuning.

Dit is je voordeel bij Samsung Galaxy S26 Ultra

De meest luxe S26 is niet verrassend ook de duurste. Gelukkig heeft Samsung ook voor zijn absolute topper op het moment veel voordeel in huis. Scoor tot maar liefst 400 euro voordeel met de vouchercode B2S2026. Je haalt de S26 Ultra daarmee vanaf 1199 euro in huis.

Ook hier geldt de extra actie dat je een JBL Charge 6 Red of accessoirepakket bij je aankoop ontvangt. Hierin zitten dezelfde handige accessoires als bij de S26. Ook deze actie loopt nog tot en met 6 september.

Samsung Galaxy S26 Plus: tijdelijk met 300 euro voordeel

De Samsung Galaxy S26 Plus is een mooie middenweg: een tikkeltje luxer dan de gewone S26, maar minder compleet dan de S26 Ultra. Het scherm zit qua grootte (6,7 inch) tussen z’n kleine en grote broer in. Ook de accugrootte is beter dan bij de gewone S26, maar iets minder dan bij de S26 Ultra.

Het grootste voordeel van de Plus-variant vergeleken bij de reguliere S26, is dat je kunt snelladen met maximaal 45 watt in plaats van met 25 watt. Verder heeft de Plus een snelle chip, uitstekende camera’s en een ruim updatebeleid van zeven jaar.

Dit is je voordeel bij Samsung Galaxy S26 Plus

De S26 Plus zit ook qua prijs tussen de S26 en S26 Ultra. Bij Samsung krijg je momenteel 300 euro korting op de aanschaf van een S26 Plus. Je haalt die nu vanaf 899 euro in huis. Dat is de prijs die je betaalt met de tijdelijke vouchercode B2S2026.

Net als bij de toestellen hierboven krijg je de keuze tussen de draadloze speaker van JBL en het goedgevulde accessoirespakket. Ook deze actie loopt tot en met 6 september. Wacht dus zeker niet te lang!

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Is de Samsung Galaxy S26 Series niet precies wat je zoekt? Geen probleem. Samsung heeft nog diverse andere aanbiedingen lopen. Zo haal je de Galaxy Buds 4 Pro tijdelijk voor 174 euro in huis en krijg je 150 euro voordeel op de Galaxy Watch8 Classic.