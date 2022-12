De 5 beste Google Nest, tado en Philips Hue-deals op een rij (ADV)

Wil jij je huis in 2023 een stuk slimmer maken? Bij tink krijg je nu tot 50 procent kerstkorting op producten van bekende smart home-merken als Google Nest, tado en Philips Hue. Dit zijn de vijf beste aanbiedingen!

tink wenst je een slim nieuwjaar!

Een slim huis is een comfortabel thuis. Je bedient aangesloten lampen bijvoorbeeld gewoon vanaf de bank en kunt onderweg alvast de thermostaat aanzetten. Een smart home is bovendien ook voordelig. Je stelt precies in wanneer je welke ruimte wil verwarmen, wat een flinke energiebesparing op kan leveren!

Over besparen gesproken: bij tink krijg je tot en met 5 januari tot wel 50 procent korting op de mooiste smart home-producten van gerenommeerde merken. Denk aan Google Nest, tado, Philips Hue en Bosch. Hieronder vind je de vijf beste aanbiedingen. We wensen je alvast een vrolijk kerstfeest en een slím nieuwjaar.

Bespaar 60 euro op de Google Nest Doorbell + Google Nest Hub

De Google Nest Doorbell is een slimme, draadloze videodeurbel, waarmee je altijd kunt zien wie er bij je aanklopt. Via je smartphone communiceer je live met je bezoekers, zelfs als je op vakantie bent aan het andere einde van de wereld. Je kunt de beelden ook bekijken op de Google Nest Hub, een beeldscherm dat daarnaast de rest van je slimme huis aanstuurt.

Voor de combinatieset met een Google Nest Doorbell (batterij) en de Google Nest Hub (Gen. 2) betaal je tijdens de kerstperiode geen 299,98 euro maar 239,95 euro.

79 euro korting op de Google Nest Learning Thermostat + Google Nest Hub

De Google Nest Learning Thermostat houdt jouw woning altijd op de juiste temperatuur. Hij leert van je leefgewoonten en past de verwarming daarop aan. Uiteraard kun je ook zelf tijdschema’s instellen, zodat je geen onnodige energie verspilt als je langer van huis bent.

Je bedient de Learning Thermostat ook eenvoudig vanaf je smartphone, zodat je bijvoorbeeld de temperatuur alvast verhoogt als je eerder thuiskomt. Wel zo comfortabel. Je sluit ‘m daarnaast eenvoudig aan op de Google Nest Hub, waarmee je ook de rest van je slimme huis bedient.

Voor de combinatie van een Google Nest Learning Thermostat (Gen. 3) + Google Nest Hub (Gen. 2) betaal je tot en met 5 januari geen 348,99 euro, maar slechts 269,95 euro.

Bespaar 58 euro op de Google Nest Audio Stereo Set

De Google Nest Audio is een slimme speaker met goed geluid. Je luistert ermee naar muziek, maar gebruikt het apparaat natuurlijk ook om je smart home te bedienen. Een simpel stemcommando is voldoende om bijvoorbeeld je verlichting in of uit te schakelen. Met deze stereoset, die bestaat uit twéé Nest Audio-luidsprekers, creëer je een fraai stereogeluid in je woonkamer. Natuurlijk kun je ze ook los van elkaar gebruiken in bijvoorbeeld aparte slaapvertrekken.

Voor de Google Nest Audio Stereo Set betaal je nu bij tink geen 198 euro, maar slechts 139,95 euro.

Bespaar 210 euro op de tado° Slimme Bedrade Thermostaat Starter Kit

Met de Thermostaat Starter Kit van tado° gaat je verwarming altijd op tijd aan. De thermostaat schakelt zichzelf namelijk automatisch in zodra je in de buurt bent. Zo kom je binnen in een warm huis en kun je meteen beginnen met relaxen. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om zelf tijdschema’s in te stellen. Jouw woning is dus altijd op de gewenste temperatuur en je bespaart nog energiekosten ook.

Tijdelijk krijg je bovendien 210 euro korting op de tado° Slimme Bedrade Thermostaat Starter Kit V3+ incl. Bridge + 6-pack Radiatorknoppen. Tot en met 5 januari betaal je voor deze set geen 669,98 euro, maar 459,95 euro.

50 euro korting op de Philips Hue White & Color Ambiance GU10 8-pack

Met deze acht Philips Hue-lampen voorzie je meerdere kamers van slimme verlichting. Ze kunnen zowel wit als gekleurd licht laten zien, zodat je in ieder vertrek de juiste sfeer creëert. Dat doe je uiteraard gewoon vanuit de bijbehorende app of met spraakbediening. Je stelt eenvoudig tijdschema’s in voor alle lampen of juist voor iedere spot apart. Wel zo gemakkelijk en je bespaart nog energie ook!

Bij tink betaal je voor dit Philips Hue White & Color Ambiance GU10 Bluetooth Led Spot 8-pack tijdens de kerstperiode geen 439,96 euro, maar 389,95 euro.

Nóg meer kerstaanbiedingen

Naast de bovenstaande aanbiedingen heeft tink nog veel meer toffe kerstdeals. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Bosch Smart Home Controller + Kamerthermostaat + 5x Radiatorknop II? Daarmee zorg je altijd voor een comfortabele temperatuur in huis en bespaar je nog geld ook. Voor deze set betaal je tot en met 5 januari geen 569,95 euro, maar slechts 459,95 euro.

Met het Netatmo Premium Set Weerstation krijg jij je eigen, nauwkeurige voorspellingen voor jouw locatie. In plaats van 359,98 euro betaal je momenteel 269,95 euro voor deze weercentrale.

Wil je het energieverbruik van je elektronische apparaten bijhouden? Dat is heel eenvoudig met het Hombli Smart Socket 6-pack. Je koppelt deze stekkers makkelijk aan je smartphone, zodat je ze op afstand aan en uit kunt zetten en in één oogopslag ziet hoeveel energie er doorheen gaat. Deze set kost tijdelijk geen 119,70 euro, maar slechts 69,95 euro!