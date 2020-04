Bouw je eigen smart home met hoge kortingen van tink! (ADV)

T/m 20 april profiteer je van exclusieve deals en hoge kortingen bij tink, het eerste verkoop- en vergelijkingsplatform voor alles dat met smart home te maken heeft!



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Of je nu al een smart home-systeem hebt staan, of nog aan het oriënteren bent: bij tink kunnen ze je verder helpen. Deze specialisten vergelijken en verkopen alles dat met smart home-technologie te maken heeft. Tijdens Pasen wordt shoppen bij tink zelfs extra leuk, want ze delen hoge kortingen en gratis producten uit.

Bekijk alle Pasen-aanbiedingen bij tink ->

Aanbieding: tado° Thermostaat Starter Kit V3 + 2 gratis radiatorknoppen + gratis Tile Mate

Met de tado° Thermostaat-Starterskit haal je alles in huis om je thermostaat slim te maken. Naast de slimme thermostaat zelf krijg je 2 gratis radiatorknoppen om de temperatuur te regelen. Dankzij de Google Assistent-functie kun je ook gewoon je stem gebruiken en met de Tile Mate vind je kwijtgeraakte spullen snel terug.

Tijdens Pasen krijg je 2 gratis radiatorknoppen en een gratis Tile Mate!

tado° Thermostaat Starter Kit V3:

✔Alles om je smart home te starten

✔Van € 374,97 voor € 199,00

✔ Gratis Tile Mate en 2 radiatorknoppen

Meer info Bekijk aanbieding

Aanbieding: tado° Slimme Radiatorknop 6-pack + 2 gratis radiatorknoppen

Heb je al een slimme thermostaat van tado° in huis? Met deze in totaal acht slimme radiatorknoppen kun je het systeem snel en makkelijk uitbreiden. Je vergroot het bereik hiermee in een handomdraai en kunt zo overal in huis de temperatuur regelen.

Ontvang tijdens Pasen 2 gratis radiatorknoppen en bespaar 32 procent!

tado° Slimme Radiatorknop 6-pack:

✔Overal in huis temperatuur regelen

✔Van € 559,98 voor € 379,95

✔ Gratis 2 radiatorknoppen

Meer info Bekijk aanbieding

Aanbieding: tado° Slimme Radiatorknop – Starter Kit V3 + Quatro-pack + gratis radiatorknop

Met de V3-starterkit inclusief 6 thermostaten en bridge kun je maximaal 6 kamers voorzien van een slim verwarmingssysteem. Hierdoor wordt niet alleen het klimaat aangenamer, maar gaan ook je stookkosten omlaag.

Ontvang tijdens Pasen een gratis radiatorknop en bespaar 28 procent!

tado° Slimme Radiatorknop – starter kit V3:

✔Verwarm tot wel 6 kamers

✔Van € 488,98 voor € 349,95

✔ Gratis radiatorknop

Meer info Bekijk aanbieding

Aanbieding: SONOS One SL Stereo Set + Google Nest Mini

De SONOS One SL Stereo Set is een slimme luidspreker met multiroom-functie, zodat je je eigen 5.1 surround sound-systeem kunt maken. De One SL is daarmee een ideaal uitbreiding voor je huidige SONOS-speakers. De Google Nest Mini is juist lekker compact voor bijvoorbeeld in de keuken.

Profiteer tijdens Pasen van 29 procent korting!

SONOS One SL stereo set:

✔Rijk geluid in een stijlvol ontwerp

✔Van € 457,00 voor € 325,00

Meer info Bekijk aanbieding

Aanbieding: SONOS One Beam 5.0 Entertainment Set + Google Nest Mini

Wil je je huiskamer een flinke upgrade geven? Het SONOS One Beam 5.0 Entertainment Set bestaat uit een slimme soundbar en twee fraaie SONES One-speakers. Deze boxen leveren hoge kwaliteit audio af en kunnen overweg met alle streamingdiensten, zoals Spotify. De bijgeleverde Google Nest Mini is daarentegen lekker compact.

SONOS One Beam 5.0 entertainment set:

✔Alles in 1 oplossing voor je huiskamer

✔Van € 966,00 voor € 749,95

Meer info Bekijk aanbieding

Bekijk alle Pasen-aanbiedingen bij tink ->