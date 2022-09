De 10 beste smart home aanbiedingen voor Google Nest, Sonos en meer (ADV)

Wil jij je huis slimmer maken? Tot en met 19 september profiteer je bij tink van exclusieve deals en hoge kortingen op de tofste producten tijdens de Smart Home-dagen!

Smart Home-dagen bij tink

Dit is hét moment om van jouw huis een smart home te maken. Dat heeft veel voordelen. Zo bestuur je alle aangesloten apparaten eenvoudig vanaf je smartphone. Daarnaast stel je precies in wanneer je welke ruimte wil verwarmen, wat een flinke energiebesparing op kan leveren. Ook beveilig je je woning met bijvoorbeeld een slimme deurbel, zodat je altijd en overal kunt zien wat er gebeurt.

Tijdens de Smart Home-dagen bij tink profiteer je tot en met 19 september bovendien van kortingen tot wel 45 procent op producten van onder andere Google, Sonos, tado° en Bosch. Bundels van meerdere apparaten zijn extra voordelig. Hieronder zetten we de beste deals voor je op een rijtje.

Bespaar 100 euro op de Google Nest Doorbell + Google Nest Hub

De Google Nest Doorbell is een slimme draadloze videodeurbel, waarmee je altijd kunt zien wie er voor de deur staat. Via je smartphone communiceer je live met je bezoekers, waar ter wereld je ook bent. Je bekijkt de beelden ook op de Google Nest Hub, een beeldscherm dat daarnaast de rest van je slimme huis aanstuurt.

Voor de combinatieset met een Google Nest Doorbell (batterij) en de Google Nest Hub (Gen. 2) betaal je tijdens de Smart Home-dagen geen 299,98 euro maar 199,95 euro.

114 euro korting op de Google Nest Learning Thermostat + Google Nest Hub

Met de Google Nest Learning Thermostat is jouw woning altijd op de juiste temperatuur. Hij leert van jouw leefgewoonten en past de verwarming daarop aan. Uiteraard kun je ook zelf tijdschema’s instellen, zodat je geen onnodige energie verspilt. Je bedient de Learning Thermostat eenvoudig vanaf je smartphone, zodat je bijvoorbeeld de temperatuur alvast verhoogt als je eerder thuiskomt dan je had ingeschat. Wel zo comfortabel. Je sluit hem ook eenvoudig aan op de Google Nest Hub, waarmee je ook de rest van je slimme huis bedient.

Voor de combinatie van een Google Nest Learning Thermostat (Gen. 3) + Google Nest Hub (Gen. 2) betaal je tot en met 19 september geen 348,99 euro, maar slechts 234,95 euro. Dat is een besparing van ruim 114 euro!

Bespaar 77 euro op drie Google Nest rook- en koolmonoxidemelders

De Google Nest Protect is een intelligente rook- en koolmonoxidemelder die je waarschuwt voor rookontwikkeling of een koolmonoxidelek in je woning. Ze zijn eenvoudig te installeren en je bedient ze via je smartphone, tablet of smartwatch. Je krijgt onmiddellijk een melding als er iets mis is. Bovendien detecteert de melder de exacte locatie van de rook en is hij geoptimaliseerd om valse alarmen te voorkomen.

Met de Google Nest Protect 3-pack krijg je drie van deze melders, zodat je je hele huis goed in de gaten kunt houden. Tijdens de Smart Home-dagen van tink betaal je voor deze set geen 387, maar 309,95 euro. Zo krijg je een gerust gevoel voor een zacht prijsje.

40 euro korting op de Sonos Roam – draadloze smart speaker

De Sonos Roam is een draadloze, waterdichte smart speaker waarmee je onderweg tot wel 10 uur naar je favoriete muziek luistert via bluetooth. Thuis kun je hem ook aansluiten via wifi en zelfs integreren in de rest van je Sonos-systeem. Zo geniet je overal van geweldig geluid. Is de batterij leeg? Dan kun je de Sonos Roam zowel bedraad als draadloos weer opladen!

Tijdens de Smart Home-dagen is het extra aantrekkelijk om deze luidspreker aan te schaffen. Tot en met 19 september kost de Roam bij tink namelijk geen 199, maar 159 euro!

Bespaar 190 euro op de tado° Slimme Bedrade Thermostaat Starter Kit

Met de Thermostaat Starter Kit van tado° gaat je thermostaat altijd op tijd aan. De verwarming schakelt zich namelijk automatisch in als je in de buurt bent. Zo kom je binnen in een warm huis en kun je meteen beginnen met relaxen. Het is ook mogelijk om zelf tijdschema’s in te stellen. Jouw woning is dus altijd op de gewenste temperatuur en je bespaart nog energiekosten ook.

Tijdelijk bespaar je bovendien 190 euro op de tado° Slimme Bedrade Thermostaat Starter Kit V3+ incl. Bridge + 6-pack Radiatorknoppen. Tot en met 19 september betaal je voor deze set geen 649,98 euro, maar 459,95 euro.

90 euro korting op het Netatmo Premium Set Weerstation

Ben jij een weerman of -vrouw in de dop? Met dit Netatmo alles-in-1-pakket verander je je huis in een modern weerstation. Je beschikt over zowel een binnen- als een buitenmodule die neerslag, wind en temperatuur nauwkeurig in de gaten houden. De bijbehorende app verzamelt alle waarden in overzichtelijke grafieken. Bovendien geeft Netatmo je gepersonaliseerde weersvoorspellingen en krijg je een waarschuwing als er gevaarlijke omstandigheden aankomen.

Tijdens de Smart Home-dagen bij tink kost het Netatmo Premium Set Weerstation geen 319,98 euro, maar slechts 229,95 euro! Je bespaart dus maar liefst 90 euro.

Bespaar 64,95 euro op Hombli Outdoor tuinverlichting

Als je je tuin mooi en sfeervol wil verlichten is deze set van Hombli een echte aanrader. Je krijgt drie waterdichte lampen die je met behulp van de bridge eenvoudig aan het internet hangt. Vervolgens bedien je ze via de app. Je kiest uit 16 miljoen kleuren en kunt de lichtsterkte traploos instellen. Ook creëer je tijdschema’s, zodat de verlichting altijd op het juiste moment aangaat. Het is mogelijk om de lampen als groep, maar ook individueel te besturen. Desgewenst kun je de set altijd uitbreiden met meer lampen.

Voor het Hombli Outdoor Smart Pathway Light 3-pack + Smart Bluetooth Bridge betaal je bij tink tijdelijk geen 219,90, maar 154,95 euro.

Gratis Google Nest Hub bij Hombli Smart Doorbell 2

Met de Hombli Smart Doorbell 2 zie je altijd wat er zich bij je voordeur afspeelt. Op je smartphone check je namelijk overal ter wereld de beelden van de hd-camera met nachtzicht. Je krijgt bij deze bundel bovendien twee ‘Chimes’, oftewel ouderwetse deurbellen die een luid signaal laten horen als er iemand aanbelt. Je sluit de Smart Doorbell 2 aan op de meegeleverde Google Nest Hub, zodat je ‘m eenvoudig integreert in je smart home.

Het is nu wel heel aantrekkelijk om deze set aan te schaffen, want tot en met 19 september krijg je de Google Nest Hub helemaal gratis. Je betaalt voor deze combinatie dus geen 299,89 euro, maar slechts 169,95 euro!

Bespaar bijna 50 euro op de Bosch Smart Home Controller

Wil je besparen op je energierekening? Met de Bosch Smart Home Controller + 4x Radiatorknop II is dat een fluitje van een cent. Je sluit de knoppen aan op je bestaande radiatoren en kunt het verwarmingsproces vervolgens volledig automatiseren. Je stelt efficiënte tijdschema’s in, zodat kamers alleen verwarmd worden op het moment dat je ze gebruikt. Je kunt de gemeten temperatuur ook inzetten als trigger voor andere smart home-scenario’s, zoals je verlichting.

Tijdens de Smart Home-dagen van tink betaal je voor deze set 369,95 euro in plaats van 419,75. Je bespaart dus bijna 50 euro.

104 euro korting op Imou Rex 4MP 2-pack + Google Nest Hub

De Imou Rex is een roterende beveiligingscamera die alle hoeken van jouw huis in de gaten houdt. Dankzij AI-persoonsdetectie en SmartTracking detecteert de camera personen en volgt ze terwijl ze door je huis lopen. De geïntegreerde sirene en spotlight hebben een afschrikwekkende werking. Bovendien kun je dankzij de microfoon en speaker op afstand communiceren met ongewenste gasten via je smartphone.

Dit pakket bevat twee Imou Rex-camera’s én een Google Nest Hub. Dat is het centrum van je Smart Home, waar je natuurlijk ook de camera’s op kunt bedienen. Je betaalt tot en met 19 september slechts 135,95 euro voor deze hele set in plaats van 239,97 euro. Dat is een korting van meer dan 100 euro!

Nóg meer aanbiedingen bij tink

Naast de bovenstaande deals heeft tink tijdens de Smart Home-dagen nog veel meer toffe aanbiedingen. Zo betaal je voor de Sonos Arc One SL 5.1 Home Theatre set, de meest complete thuisbioscoop-combinatie van Sonos, 1799,95 euro in plaats van 2246 euro. Dat is een korting van maar liefst 20 procent.

Ben je op zoek naar een beveiligingssysteem? Met de Google Nest Cam (batterij) 2-pack + Google Nest Hub (Gen. 2) krijg je één camera voor binnen, één camera voor buiten én de Nest Hub. Die gebruik je natuurlijk als het epicentrum van al je smart home-apparaten. Deze combi kost je tot en met 19 september geen 459,98 euro, maar 319,95 euro.

De Google Nest Audio is een slimme speaker met geweldig geluid. Je luistert ermee naar muziek, maar gebruikt hem natuurlijk ook om je smart home te bedienen. Wil je meerdere kamers voorzien van een Nest Audio? Bij tink kost een set van drie luidsprekers tijdelijk 189,95 euro in plaats van 297 euro. Dat is een korting van ruim 107 euro!