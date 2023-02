De 6 beste smart home aanbiedingen voor Google Nest, Sonos en meer (ADV)

Nu is hét moment om je huis slimmer te maken. Tijdens de Smart Home-dagen bij tink profiteer je tot en met 28 februari van exclusieve deals en hoge kortingen. We nemen de zes beste aanbiedingen met je door.

Smart Home-dagen bij tink

Ben je van plan om je huis slimmer te maken? Dat is zeker een goed idee. Vanaf je smartphone kun je alle aangesloten apparaten namelijk eenvoudig bedienen. Ook bespaar je energie door precies in te stellen welke ruimte je wanneer wil verwarmen. En wanneer dus niet. Daarnaast zie je met een slimme deurbel overal ter wereld wie er voor de deur staat. Wel zo veilig.

Tot en met 28 februari zijn het bovendien weer Smart Home-dagen bij tink. Je profiteert van kortingen tot wel 50 procent op de tofste slimme apparatuur van Google Nest, Sonos, tado° en andere topmerken. Dit zijn de zes beste aanbiedingen.

1. Google Nest Cam + Google Nest Hub (Gen. 2) – bespaar 100 euro

De Google Nest Cam (batterij) hang je eenvoudig buiten op zonder dat je stroomdraden hoeft te trekken. Als er iemand voor de deur staat, ontvang je een pushmelding en kun je direct met de bezoeker communiceren. Dankzij geavanceerde objectidentificatie maakt de Nest Cam bovendien onderscheid tussen mensen en bijvoorbeeld een voorbijvliegende vogel. Je krijgt dus geen valse meldingen binnen.

Je bekijkt de beelden van de camera direct op je Google Nest Hub, die je bij dit pakket meegeleverd krijgt. Dit slimme scherm is hét centrum van jouw smart home. Tot en met 28 februari kost deze combinatie geen 299,98 euro, maar slechts 199,95 euro. Dat is een besparing van 33 procent!

2. Google Nest Learning Thermostat (Gen. 3) + Hub (Gen. 2) – bespaar 109 euro

Wil je dat jouw woning altijd op de juiste temperatuur is? Met de Google Learning Thermostat (Gen. 3) is dat een fluitje van een cent. Hij leert van jouw leefgewoonten en past de verwarming daarop aan. Zo bespaar je energie en is het toch altijd aangenaam in huis. Je bedient de Learning Thermostat eenvoudig vanaf je smartphone, zodat je de temperatuur waar ook ter wereld kunt verhogen of verlagen. Ook bij dit pakket krijg je een Google Nest Hub, waar je de thermostaat eenvoudig op aansluit.

De combinatie van een Google Nest Learning Thermostat (Gen. 3) + Google Nest Hub (Gen. 2) kost normaal 348,99 euro. Tijdens de Smart Home-dagen bij tink krijg je 109 euro korting en betaal je nog 239,95 euro!

3. Google Nest Cam (indoor netvoeding) 2-pack – bespaar 59 euro

Wil je zien wat er in jouw woning gebeurt? Om eventuele indringers direct op te merken of gewoon om je huisdieren in de gaten te houden? Met dit Google Nest Cam 2-pack kijk je vanuit twee verschillende hoeken mee. De camera’s, die gewoon in het stopcontact kunnen, maken onderscheid tussen mensen, dieren en voertuigen. Je krijgt een pushmelding op je smartphone als er iets ongebruikelijks gebeurt en kunt zelfs direct via de camera’s communiceren. Ook als je onderweg bent.

Voor een Google Nest Cam (indoor netvoeding) 2-pack betaal je normaal 199,98 euro. tink geef je tijdens de Smart Home-dagen 59 euro korting, waardoor je 140,95 euro afrekent!

4. Google Nest Doorbell + Hub (Gen. 2) – bespaar 100 euro

Voor de meeste slimme deurbellen moet je de muren openbreken om draden te leggen. Niet met de Google Nest Doorbell. Hij werkt op een batterij, waardoor je hem alleen maar op hoeft te hangen. Vervolgens zie je in HDR-kwaliteit wie er voor de deur staat en kun je via je smartphone direct met bezoekers communiceren. Je bekijkt de beelden ook op de meegeleverde Google Nest Hub, het slimme beeldscherm dat daarnaast de rest van je smart home aanstuurt.

Tot en met 28 februari betaal je bij tink geen 299,98 euro, maar 199,95 euro voor deze combinatie. Je bespaart dus ruim 100 euro.

5. Sonos One SL Stereo Set + Sub Mini – bespaar 97 euro

Wil je je jouw luisterplezier naar een hoger plan tillen? Met een setje Sonos One SL-speakers geniet je van kraakhelder geluid. De nieuwe Sub Mini neemt de lage tonen voor zijn rekening en kun je dankzij het bescheiden formaat overal kwijt. Deze combinatie is geschikt voor zowel muziek als jouw eigen thuisbioscoop. Je bent dus in één keer klaar. Uiteraard bedien je de speakers simpel en snel vanaf je smartphone of via spraakbesturing.

Tijdens de Smart Home-dagen van tink krijgt je 97 euro korting op deze set. Je betaalt daardoor geen 897, maar 799,95 euro voor de Sonos One SL Stereo Set + Sub Mini!

6. tado° slimme draadloze thermostaat starterkit V3+ incl. bridge + 4-pack radiatorknoppen – bespaar 130 euro

Met de tado° Slimme Bedrade Thermostaat Starter Kit automatiseer je je jouw verwarming. Je stelt eenvoudig tijdschema’s in waardoor je woning altijd op de juiste temperatuur is. Daarmee bespaar je zowel energie als geld. Met de vier meegeleverde tado° radiatorknoppen kun je elke thermostaat afzonderlijk bedienen. Heb je er meer nodig? Je kunt de set eenvoudig uitbreiden.

Voor de tado° Slimme Draadloze Thermostaat Starter Kit V3+ incl. Bridge + 4-pack Radiatorknoppen ben je normaal 569,98 euro kwijt. Tijdens de Smart Home-dagen betaal je nog 439,95 euro. Dat is dus een besparing van 130 euro.

Nog meer aanbiedingen bij tink

Naast de bovenstaande deals vind je tijdens de Smart Home-dagen nog veel meer te gekke aanbiedingen bij tink. Denk aan apparaten op het gebied van beveiliging, verwarming en verlichting van topmerken als Bosch, iMou, Ring en Netatmo. Dit is dus hét moment om jouw huis een stuk slimmer te maken.