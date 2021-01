Heb je interesse in de Samsung Galaxy S21, maar wil je er niet de volle pond voor betalen? Dan kan het lonen om te kijken naar de S21 in combinatie met een abonnement. Zo bespaar je makkelijk en snel veel geld. In dit artikel check je de beste deals.

Samsung Galaxy S21 met abonnement

De Samsung S21, S21 Plus en S21 Ultra zijn inmiddels gepresenteerd en je leest er alles over in onze Galaxy S21 preview. Alle drie de toestellen hebben krachtige hardware en nieuwe features, maar daar betaal je dan ook flink voor.

Een losse Galaxy S21 koop je namelijk voor 849 euro, de S21 Plus vanaf 1049 euro en de S21 Ultra start bij 1249 euro. Heb je interesse in zo’n toestel, maar wil je er wel wat minder voor betalen? Kijk dan eens naar een S21 in combinatie met een abonnement. Zo kun je tot honderden euro’s besparen op de aanschafprijs van zo’n S21-toestel.

Toestel met abonnement goedkoper, hoe zit dat?

Het aanbieden van een toestel met korting in combinatie met een abonnement heeft veelal te maken met een pot geld van de fabrikant, providers en (web)winkels. In dit geval wil Samsung natuurlijk veel toestellen verkopen en heeft hiervoor genoeg marketinggeld beschikbaar.

Neemt een provider zoals Vodafone, T-Mobile of een (web)winkel een bepaald aantal toestellen af, dan ontvangen ze hiervoor vaak een vaste som geld of een variabele bonus. Dat geld kunnen providers en winkels vervolgens weer gebruiken om een toestel te promoten, of ‘m aan te bieden voor een lagere prijs.

Een verkoop is natuurlijk positief, want zo kunnen afgesproken verkoopdoelen behaald worden. Haalt een provider of winkel zo’n doel, dan kan dat weer een extra bonus opleveren. Dat kan meer opbrengen dan de korting die wordt gegeven op de verkochte toestellen: een win-winsituatie dus voor de koper én verkoper.

Deals: Samsung S21 met abonnement

Hieronder vind je enkele van de beste aanbiedingen van de Samsung S21-serie in combinatie met twee jarige abonnementen. Kies je voor een toestel op afbetaling (van meer dan 250 euro verspreid over twee jaar), dan moet je wel rekening houden met een BKR-registratie. Wat dat precies betekent en meer over dat onderwerp lees je in ons uitlegartikel over telefoonkrediet.

Samsung S21 met abonnement

De S21 kost los 849 euro, maar is in combinatie met een abonnement te verkrijgen vanaf 600 euro. Dat betekent dus dat je een korting krijgt van maximaal 249 euro. De beste Samsung S21-prijzen hebben we hieronder voor je op een rij gezet.

Let bij het afsluiten van een abonnement natuurlijk ook op de maandprijs, inhoud van het abonnement en de totaalprijs die je kwijt bent voor de gehele looptijd van twee jaar.

Samsung Galaxy S21: toestelkosten 600 euro – KPN via GSMWeb

Inhoud abonnement: 15GB data en onbeperkt belminuten

Maandelijkse kosten 51,50 euro, totaalprijs hele looptijd 1236 euro

Samsung Galaxy S21: toestelkosten 624 euro – Vodafone via GSMWeb

Inhoud abonnement: 20GB data en onbeperkt belminuten

Maandelijkse kosten 55,00 euro, totaalprijs hele looptijd 1320 euro

Samsung Galaxy S21: toestelkosten 649 euro – Vodafone via Belsimpel

Inhoud abonnement: 20GB data en onbeperkt belminuten

Maandelijkse kosten 56,00 euro, totaalprijs hele looptijd 1344 euro

Samsung Galaxy S21: toestelkosten 663 euro – Vodafone via Mobiel.nl

Inhoud abonnement: 20GB data en onbeperkt belminuten

Maandelijkse kosten 54,00 euro, totaalprijs hele looptijd 1296 euro

Samsung Galaxy S21: toestelkosten 672 euro – T-Mobile via Mobiel.nl

Inhoud abonnement: 10GB data en 120 belminuten

Maandelijkse kosten 45,50 euro, totaalprijs hele looptijd 1092 euro

Samsung Galaxy S21: toestelkosten 672 euro – KPN via Belsimpel

Inhoud abonnement: 15GB data en 150 belminuten

Maandelijkse kosten 53,50 euro, totaalprijs hele looptijd 1284 euro

Samsung Galaxy S21: toestelkosten 705 euro – Tele2 via Belsimpel

Inhoud abonnement: 20GB data en 200 belminuten

Maandelijkse kosten 44,00 euro, totaalprijs hele looptijd 1056 euro

Samsung Galaxy S21: toestelkosten 744 euro – Tele2 via Mobiel.nl

Inhoud abonnement: 1GB data en 200 belminuten

Maandelijkse kosten 39,00 euro, totaalprijs hele looptijd 936 euro

Samsung Galaxy S21: toestelkosten 750 euro – Tele2 via Belsimpel

– Tele2 via Belsimpel Inhoud abonnement: 1GB data en 200 belminuten

Maandelijkse kosten 39,00 euro, totaalprijs hele looptijd 936 euro

Op zoek naar een andere combinatie van toestel en abonnement? Check dan onderstaande prijsvergelijker, waar je makkelijk kunt filteren en zo de perfecte combinatie vindt.

Samsung S21 Plus en abonnement

De Galaxy S21 Plus heeft een losse vanafprijs van 1049 euro, maar in combinatie met een abonnement is daar ook flink wat korting op te krijgen. Zo is het toestel vanaf zo’n 800 euro te krijgen in combinatie met een abonnement, weer een fikse korting dus.

Samsung Galaxy S21 Plus: toestelkosten 792 euro – Vodafone via GSMWeb

Inhoud abonnement: 20GB data en onbeperkt belminuten

Maandelijkse kosten 62,00 euro, totaalprijs hele looptijd 1488 euro

Samsung Galaxy S21 Plus: toestelkosten 840 euro – T-Mobile via Mobiel.nl

Inhoud abonnement: 10GB data en 120 belminuten

Maandelijkse kosten 52,50 euro, totaalprijs hele looptijd 1260 euro

Samsung Galaxy S21 Plus: toestelkosten 840 euro – Tele2 via GSMWeb

Inhoud abonnement: 20GB data en onbeperkt belminuten

Maandelijkse kosten 55,00 euro, totaalprijs hele looptijd 1320 euro

Samsung Galaxy S21 Plus: toestelkosten 864 euro – KPN via Mobiel.nl

Inhoud abonnement: 15GB data en 150 belminuten

Maandelijkse kosten 61,50 euro, totaalprijs hele looptijd 1476 euro

Alle combinaties van de S21 Plus en abonnementen bij providers vind je via onderstaande koopadviseur.

Samsung S21 Ultra met abonnement

De S21 Ultra biedt het beste van het beste, maar heeft dan ook de hoogste adviesprijs. Het instapmodel kost 1249 euro en ook in combinatie met een abonnement is de maandprijs die je moet betalen dus erg fors. Wel kun je zo ook weer flink besparen op de toestelkosten, tot maar liefst 289 euro.

Samsung Galaxy S21 Ultra: toestelkosten 1022 euro – Vodafone via Mobiel.nl

Inhoud abonnement: 50GB data en onbeperkt belminuten

Maandelijkse kosten 73,00 euro. Totaalprijs hele looptijd 1752 euro

Samsung Galaxy S21 Ultra: toestelkosten 1049 euro – T-Mobile via Mobiel.nl

Inhoud abonnement: 10GB data en onbeperkt belminuten

Maandelijkse kosten 61,50 euro, eenmalig 53,00 euro. Totaalprijs hele looptijd 1529 euro

Samsung Galaxy S21 Ultra: toestelkosten 1053 euro – T-Mobile via Belsimpel

Inhoud abonnement: 5GB data en 120 belminuten

Maandelijkse kosten 61,00 euro, eenmalig 57,00 euro. Totaalprijs hele looptijd 1521 euro

Verder op zoek naar een fijne combinatie van een abonnement met de Samsung S21 Ulta? Bekijk dan onderstaande prijsvergelijker voor alle deals.

