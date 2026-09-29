Voorkom verkeersboetes met deze gadget zonder abonnement (én pak hem nu met korting)

Rijd je ongemerkt iets te hard of stuit je vaak onverwachts op een file? Een slimme rij-assistent waarschuwt je hier op tijd voor. Bij veel merken kost dit maandelijks geld, maar de Tom by TomTom pakt dit anders aan. Die is nu tijdelijk afgeprijsd van 79 euro naar 59 euro.

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Geen maandelijkse kosten voor flits- en filewaarschuwingen

Als je vaak onderweg bent, wil je onnodige verkeersboetes en gevaarlijke situaties natuurlijk vermijden. Er zijn tegenwoordig genoeg handige apps die je hierbij helpen. Maar om alle functies te kunnen gebruiken zijn er vaak maandelijkse kosten, waardoor je toch weer aan een abonnnement vastzit. Zoek je een eenmalige oplossing? Maak dan kennis met Tom by TomTom. Dit kleine, simpele kastje schaf je eenmalig aan en blijft daarna gratis in gebruik.

Hoe werkt de Tom in de praktijk?

Zodra je onderweg bent, houdt de Tom je automatisch op de hoogte van de situatie op de weg. Het apparaatje waarschuwt je met duidelijke geluids- en lichtsignalen voor vaste en mobiele flitsers, trajectcontroles (inclusief je gemiddelde snelheid), vertragingen, ongelukken en andere gevaarlijke situaties.

Een grote plus is dat de Tom via de smartphone-app naadloos samenwerkt met Android Auto en Apple CarPlay. Hierdoor verschijnen de meldingen niet alleen op het kastje zelf, maar staan ze ook meteen overzichtelijk op het scherm van je auto. Heb je geen scherm in de auto? Geen probleem! Het kastje maakt via bluetooth verbinding met je telefoon, waardoor je alsnog alle functies en waarschuwingen via de app en het apparaatje gebruikt.

Momenteel heeft Bol de Tom by TomTom in de aanbieding voor 59 euro, waar je normaal gesproken 79 euro betaalt. Heb je liever het uitgebreidere pakket met extra bevestigingsmateriaal? Die variant is afgeprijsd van 77 euro naar 69 euro.

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Eenvoudige bediening en extra opties

Ben je onderweg en kom je een flitser of gevaarlijke verkeerssituatie tegen die het apparaatje nog niet aangeeft? Met de fysieke knoppen op het kastje geef je dit met één tik door. Zo help je samen met miljoenen andere TomTom-gebruikers om de verkeersinformatie actueel te houden.

De dekking werkt bovendien niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. (let in landen zoals Duitsland wel op de lokale wetgeving rondom flitsmelders).

De installatie is erg simpel: je plakt de meegeleverde magnetische houder op je dashboard en klikt de Tom er simpelweg op. Wil je liever niets op je dashboard plakken, of haal je het apparaatje na elke rit uit de auto? Dan is het verstandig om te kijken naar het uitgebreidere pakket. Hierbij krijg je een speciale klem voor het ventilatierooster. Dat maakt het vastklikken en loshalen voor dagelijks gebruik net wat makkelijker.

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Een goedkoper alternatief: de Flitsmeister DOT

Zoek je een vergelijkbare oplossing, maar wil je nog minder geld uitgeven? Dan is de Flitsmeister DOT een interessant alternatief. Dit compacte kastje koppel je eveneens eenmalig en zonder verplichte maandelijkse kosten aan de gratis Flitsmeister-app op je smartphone. Via een ingebouwde speaker en verlichting in drie verschillende kleuren word je direct gewaarschuwd voor flitsers, verkeer en gevaar.

Er zijn wel twee belangrijke verschillen om rekening mee te houden. Ten eerste werkt de DOT alleen als de Flitsmeister-app op je telefoon actief is op de achtergrond. Ten tweede zit ondersteuning voor Android Auto en Apple CarPlay op het scherm van je auto niet standaard bij de DOT inbegrepen. Daarvoor heb je bij Flitsmeister een betaald maandabonnement nodig. Bij de Tom by TomTom werkt die koppeling met je autoscherm wél direct gratis.

De Flitsmeister DOT is qua aanschafprijs wel een stuk voordeliger. De losse variant kost 39,99 euro en voor de versie inclusief houder met plakstrip betaal je 59,99 euro.