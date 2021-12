Dit zijn de 5 beste Android-smartphones onder de 750 euro

Het einde van het jaar nadert en dus is het tijd om op Android Planet terug te blikken op de beste smartphones van dit moment. We zetten in dit artikel de beste smartphones tot 750 euro op een rijtje.

Top 5 smartphones onder 750 euro

Ook in 2021 zijn weer een heleboel Android-smartphones verschenen: van budgettoestellen tot vlaggenschepen die meer dan 1000 euro kosten. Om orde in de chaos te scheppen, blikken we in de maand december terug op de beste toestellen die zijn uitgebracht. Dit keer is het tijd voor de fijnste telefoons die maximaal 750 euro kosten.

We hebben gekozen voor snelle smartphones met goede camera’s en andere high-end features. De toestellen bespreken we in willekeurige volgorde en bij iedere telefoons vind je de beste prijzen (zowel los als met abonnement). Hierdoor zie je precies waar de smartphone het voordeligst is – mocht je dat willen.

1. Samsung Galaxy S21: vanaf 576 euro

Het klinkt misschien een beetje als een open deur, maar Samsungs topmodel voor 2021 – de Galaxy S21 – mag niet in dit lijstje ontbreken. Het toestel is niet heel vernieuwend ten opzichte van zijn voorganger, maar de doorgevoerde verbeteringen zijn wel geslaagd. Denk aan het opvallende design met het camera-eiland aan de achterkant, en de plastic behuizing die aanvoelt als metaal.

Daarnaast heeft de Samsung S21 snelle hardware, een set prima camera’s en fijne software. Het updatebeleid is erg netjes én de telefoon draait al op Android 12. Een nadeel is de accuduur, want die weet niet te imponeren. Goed om te weten is dat Samsung nu een leuke actie heeft voor S21-kopers, want je krijgt gratis een setje Galaxy Buds 2.

Samsung Galaxy S21 los kopen

2. Xiaomi 11T Pro: vanaf 576 euro

Het Chinese Xiaomi heeft dit jaar veel smartphones uitgebracht en een hele goede is de 11T Pro. De smartphone is eigenlijk van alle gemakken voorzien: je krijgt snelle hardware, een 108 megapixel-camera, spatwaterbestendige behuizing en een mooi amoled-scherm. Het display heeft bovendien een hoge ververssnelheid van 120Hz.

Misschien nog wel de tofste feature van de Xiaomi 11T Pro is de 120 Watt-oplader. Sluit je de telefoon aan op het stroom, dan heb je maar 17 minuten nodig om van 0 naar 100 procent te gaan. Tien minuten aan de oplader is goed voor ruim 72 procent accusap. Ideaal voor als je vaak vergeet je smartphone op te laden.

Xiaomi 11T Pro los kopen

3. Samsung Galaxy A52s: vanaf 264 euro

De Samsung Galaxy A52s is goedkoper dan de andere toestellen in dit artikel, maar wel heel populair. De ‘opvolger’ van de A52 is vooral heel allround; hij scoort op bijna alle onderdelen goed en grote minpunten zijn er niet. De camera’s zijn misschien niet geweldig en het opladen gaat relatief langzaam, maar daar staan wel genoeg pluspunten tegenover.

Zo heeft de Samsung-telefoon een mooi amoled-scherm, krachtige processor en goede accuduur. De batterij gaat langer mee dan die van de veel duurdere Galaxy S21 en dat is netjes. Bovendien kun je rekenen op jarenlang Android-updates.

Samsung Galaxy A52s los kopen

4. Oppo Reno 6: vanaf 408 euro

Met de Oppo Reno 6 haal je een toestel in huis dat er vooral heel fraai uitziet. De behuizing heeft rechte zijkanten en daardoor doet ‘ie iPhone-achtig aan. Dat is geen minpunt, ook omdat hij er door de gebruikte kleurtjes duidelijk anders uitziet. Net als bij de OnePlus 9 Pro krijg je een 65 Watt-stekker en daarmee gaat opladen supersnel.

Op andere gebieden presteert de Oppo Reno 6 iets minder goed dan de telefoons in dit lijstje, maar daar is de prijs ook naar. De prestaties zijn overigens prima, maar van de software zijn we dan weer minder onder de indruk.

Oppo Reno 6 los kopen

5. OnePlus 9: vanaf 512 euro

De OnePlus 9 is een afgeslankte versie van de duurdere OnePlus 9 Pro, maar dat maakt ‘m niet per se minder goed. De smartphone moet het vooral hebben van zijn snelle hardware en de oplaadsnelheid. Ook heeft de OnePlus-telefoon fijne software en met het updatebeleid zit het wel goed.

Als je hele goede camera’s wil, dan is de OnePlus 9 een minder geschikte keuze. De telefoon maakt zeker geen slechte foto’s, maar er ontbreken een aantal features die je in dit prijssegment wel zou verwachten. Hetzelfde geldt voor de accuduur: die is oké, maar verre van geweldig.

OnePlus 9 los kopen