Zondag 21 juni is het weer Vaderdag, natuurlijk het perfecte moment om je vader een leuk cadeau te geven. Android Planet heeft de leukste cadeaus tot 50 euro voor jou op een rij gezet.



Vaderdag 2020: dit zijn de leukste cadeaus

Even je vader in het zonnetje zetten mag natuurlijk altijd, maar Vaderdag is net iets specialer. Een mooie bos bloemen wordt misschien gewaardeerd, een heerlijke brunch met de familie of een tripje naar het museum.

Maar ook een leuke gadget of abonnement op een streamingdienst zijn misschien wel zo leuk voor je vader. Met zo’n abonnement geniet alleen je vader, maar ook jij. Bij zulke diensten vind je niet alleen speelfilms, maar ook allerlei toffe series en documentaires.

1. Abonnement voor Disney Plus

Disney Plus is de streamingdienst van Disney en voor een vast bedrag per maand kijk jij onbeperkt naar het gehele aanbod. Is vaders fan van Star Wars, dan zit je bij Disney Plus helemaal goed. Daarnaast staan er ook tig documentaires op in samenwerking met National Geographic.

Uiteraard vind je daar ook alle Disney-klassiekers op zodat je vader ook kan wegzwijmelen bij zijn vroegere favorieten. Is hij daar geen fan van, geen probleem natuurlijk, dan kijk jij ze toch gewoon via je eigen profiel.

Bestel een Disney Plus-abonnement

2. Xiaomi Mi Band 4

De Mi Band 4 is een fitnesstracker met een klein kleurenscherm die je al in huis haalt voor zo’n drie tientjes. Het apparaatje biedt ondersteuning voor verschillende work-outs en houdt makkelijk en snel je gezette stappen bij. Ook binnenkomende notificaties zie je direct vanaf je pols en meer inzichten check je snel via de Mi Fit-app.

Zo ziet je vader bijvoorbeeld precies hoe goed hij geslapen heeft. De Mi Band 4 is waterdicht, waardoor ermee douchen geen probleem is. Ook zwemmen met deze tracker kan daardoor makkelijk. Met een volle accu kun je makkelijk twee tot drie weken vooruit en ook dat is een grote plus van deze Xiaomi-fitnesstracker.

Bekijk de Xiaomi Mi Band 4

3. Een fijn smartphonehoesje

Heeft je vader wel een fijne smartphone, maar nog geen goed hoesje? Smartphonehoesjes biedt tot en met 18 juni 15% korting op het hele assortiment met kortingscode ‘PAPA-15’, die je in kunt voeren in je winkelmandje.

Voor elk toestel heb je een ruime keuze tussen allerlei soorten, waar zeker iets bij zit voor je vader. Is hij op zoek naar een simpele bumper voor wat extra bescherming of wil hij ook wat pasjes meenemen? Daarna kun je ook kiezen uit allerlei materialen en designs. Misschien vindt hij het wel tof om zelf iets te ontwerpen of een eigen foto te gebruiken, het kan allemaal.

Bekijk alle smartphonehoesjes Gebruik kortingscode ‘PAPA-15’ in de winkelmand

4. Powerbank

Is de accu van je vaders toestel niet al te goed meer of is er niet altijd een stopcontact in de buurt? Een leuk cadeau-idee is dan misschien een powerbank. Zo’n draagbare accu zorgt ervoor dat je een toestel een of meerdere keren volledig kunt opladen op een volle lading.

Ook met de aankomende zomervakantie in het vooruitzicht en voorzichtige dagjes weg is zo’n powerbank misschien wel een goed idee. Je hebt ze in verschillende vormen en ook de specificaties verschillen per model. Iets om even goed te bekijken als je er eentje aanschaft dus. Met sommige van deze draagbare accu’s kun je ook meerdere apparaten tegelijk opladen of zelfs laptops.

Kies zelf een powerbank

5. Google Chromecast

De Google Chromecast blijft een van onze favorieten en dat heeft meerdere redenen. Dankzij deze slimme en betaalbare hdmi-dongle stream jij van alles naar het grote televisiescherm. Zo kun je denken aan films of series van bijvoorbeeld Netflix of Amazon Prime, maar ook YouTube of Disney Plus.

Muziek luisteren via de speakers van de televisie of surroundset is ook geen probleem met de Chromecast. Zo kan je vader optimaal genieten van zijn favoriete tunes op bijvoorbeeld Spotify of YouTube Music.

De Chromecast van Google is een gadget die van je televisie een slimmer apparaat maakt. Steek ‘m in een vrije hdmi-poort van je tv en speel vervolgens allerlei muziek, films of series af.

Lees ook: Chromecast (2018) review: te kleine upgrade voor fijne gadget

Check de Google Chromecast

6. Abonnement voor Amazon Prime Video

Ook kun je voor je vader een abonnement overwegen op Amazon Prime Video. Die dienst is inmiddels namelijk ook officieel verkrijgbaar in Nederland. Een abonnement kost je 2,99 euro per maand, waarbij je nog meer voordelen krijgt dan alleen toegang tot de Prime Video-sectie.

Ook bij Amazon Prime Video is het mogelijk om verschillende profielen aan te maken. Daardoor heeft elk gezinslid zijn eigen kijklijst. Zo kijkt je vader zijn favoriete serie, terwijl jijzelf de nieuwste film checkt.

Bestel een Amazon Prime Video-abonnement

7. Google Nest Mini

De Google Nest Mini is een kleine, maar slimme speaker met de Google Assistent. Zo checkt je moeder snel het weer, zet ze iets op de booschappenlijst of zoekt ze wat op via Google. Ook kan ze bijvoorbeeld haar afspraken van die dag laten voorlezen of apparatuur bedienen.

Daarnaast kun je er ook makkelijk en snel muziek mee afspelen van bijvoorbeeld Spotify of YouTube Music. Het apparaatje past in elk design en is eventueel op te hangen aan een muur of kast. Al met al is de Google Nest Mini zeker het overwegen waard voor Moederdag.

Lees ook: Google Nest Mini review: fijn apparaat met nieuw nadeel

Bekijk de Google Nest Mini Gebruik kortingscode ’50AHTCB’ in de winkelmand

8. Oordopjes

Is je vader een fanatieke sporter, werkt hij thuis of wil hij zich gewoon weleens terugtrekken van alles en iedereen? Met een setje oordopjes of een heuse koptelefoon maak jij misschien wel de goede keuze qua Vaderdagcadeau.

Let wel even op de aansluiting, want tegenwoordig is usb c ook erg in opkomst en te gebruiken met allerlei smartphones. Misschien is een setje draadloze oordopjes wel de beste oplossing, die ook te verkrijgen zijn in allerlei varianten.

Klik hier voor oordopjes