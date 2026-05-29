Dit zijn de gadgets waar mensen hun vakantiegeld nú aan uitgeven

In mei en juni wordt het vakantiegeld op onze bankrekening gestort. Deze periode zijn dan ook veel aanbiedingen te vinden. We zetten de beste voor je op een rij.

Vakantiegeld 2026: de beste acties

Het eerste deel van Nederland heeft hun vakantiegeld binnen. We zien dat dit meestal niet opgaat aan vakanties, maar aan grotere elektronica. Denk aan televisies, smartphones en nog veel meer.

Daarom pakken webwinkels deze periode vaak aan om met uitstekende aanbiedingen te komen. We zetten de populairste acties voor je op een rij. Wie weet doe je nog wat inspiratie op.

1. Klaar voor het WK: Samsung-soundbar en beamer bij Action

Naast de vakantiegeldperiode, zitten we ook met zijn allen in de startblokken voor het WK voetbal. Bij Action scoor je momenteel een soundbar van Samsung voor een lage prijs. Normaal schommelt de prijs zo rond de 120 euro, maar in de webshop van de voordelige winkel is hij te vinden voor 79,95 euro. Het geluid van die voetbalwedstrijden wordt zo wel heel meeslepend.

In lijn hiermee is ook de beamer die bij Action te vinden is voor slechts 89,95 euro. Daarmee projecteer je beeld op een witte achtergrond. Ideaal om met vrienden en familie op groot scherm te kijken. In combinatie met het surround sound vanuit de soundbar lijkt het zo dus net alsof je in het stadion zit. Je kan nog net niet het zweet ruiken.

2. Gratis Sony WF-1000XM5 bij Lebara sim only

Ook zijn er goede sim only-acties te vinden, waaronder deze bij Belsimpel. Bij een Lebara-abonnement van minstens 10GB krijg je nu de Sony WF-1000XM5 draadloze oordopjes cadeau. Zou je deze bluetooth oortjes nu los kopen, dan betaal je € 179,-.

Kies je echter voor 10GB van Lebara, dan betaal je gemiddeld 7 euro per maand, wat uitkomt op 168 euro in totaal voor twee jaar. Je krijgt tijdelijk de eerste zes maanden 50 procent korting. Daarmee bespaar je dus een paar tientjes op deze uitstekende oordopjes.

Overigens is de sim only met 40GB data extra voordelig, want nu krijg je de eerste 12 maanden maar liefst 70 procent korting. In plaats van 11 euro betaal je een jaar lang maar 3,30 euro per maand (gem. 7,15 euro per maand). Voor maar 15 cent extra krijg je dus 30GB meer.

3. Samsung Galaxy S25 Ultra goedkoper dan ooit

Dan de Samsung Galaxy S25 Ultra. Dit toestel van vorig jaar doet zeker nog mee in de top, want je beschikt over de beste camera’s die Samsung te bieden heeft. Ook draait hij op één van de krachtigste processoren en zit ‘ie boordevol Galaxy AI. Zo bewerk je bijvoorbeeld je foto’s tot ze er perfect uitzien.

Bij Proshop kun je ‘m in huis halen voor 849 euro en zo goedkoop is hij nog niet geweest. Dit scheelt ongeveer 150 euro met de nieuwste Samsung Galaxy Ultra, maar je moet het wel zonder het Privacy Display doen. Met een abonnement bespaar je nog meer en nu is de laagste prijs te vinden in combinatie met Odido bij Belsimpel: vanaf 564 euro.

4. Samsung Galaxy A57 ook laagste prijs ooit

De Samsung Galaxy A57 is pas enkele maanden uit, maar nu al één van de populairste telefoons op Android Planet. Hij heeft een relatief lage prijs, waarvoor je een complete smartphone krijgt. In maart, toen hij uitkwam, had hij nog een prijs van 529 euro. Nu scoor je hem bij Joeps voor 337 euro én je krijgt er ook nog eens een gratis hoesje en screenprotector bij.

En net zoals bij de S25 Ultra bespaar je nog veel meer als je hem combineert met een abonnement. Vodafone via Belsimpel is nu de beste deal: je pikt hem op vanaf slechts 57 euro.

5. Philips Hue Ambilight tv: van 896 euro voor 749 euro (of zelfs gratis)

Ook een televisie is momenteel een aankoop die veel gedaan wordt. Eén van de populairste keuzes is een Philips Ambilight televisie. Deze is uitgerust met led-verlichting op de achterkant die de kleur overneemt van het beeld van je tv. Dat ziet er niet alleen luxe uit, maar zorgt er ook voor dat je nog meer in het verhaal of de sport op televisie gezogen wordt.

Bij MediaMarkt is deze variant van 75 inch nu in de aanbieding. Hij is afgeprijsd van 896 euro naar 749 euro. Het is ook mogelijk om een kleiner model van 55 inch gratis te krijgen. Dit kan bij een internet en tv-abonnement van KPN.

