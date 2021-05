Vakantiegeld-aanbiedingen: de beste deals voor Android-gebruikers

Veel mensen krijgen deze maand een extraatje op hun bankrekening in de vorm van vakantiegeld. Wij hebben het internet afgestruind op zoek naar de beste deals voor Apple-gebruikers.

Lees verder na de advertentie.

Vakantiegeld 2021: deze aanbiedingen zijn de moeite waard

Vakantiegeld is een mooi moment om nieuwe elektronica in huis te halen. Gaan jouw handen ook jeuken als er wat extra geld op je rekening staat? Dan zou je dit bijvoorbeeld uit kunnen geven aan een nieuw Android-product dat ook nog eens in de aanbieding is.

Let op: de genoemde prijzen in dit artikel kunnen veranderen. We doen ons best om ervoor te zorgen dat alle bedragen regelmatig worden gecontroleerd en bijgewerkt.

De beste Android-deals op een rijtje

Samsung Galaxy S21 (128GB, Google Nest Audio cadeau – 729 euro – Coolblue

Samsung Galaxy S20 (128GB) – 669 euro – Phonemarket

OnePlus 8 Pro – 655 euro – Amazon

Huawei P40 Pro – 659 euro – Mobiel.nl

Xiaomi Mi 11 (256GB) – 719 euro – Bol.com

Samsung Galaxy A52 (128GB) – 328 euro – Belsimpel

Audio en smart home-deals

Hombli Smart Bulb E27 Colour – 2 + 2 gratis – Tink

Google Nest Audio + Google Nest Hub – 159 euro – Tink

Lenovo Yoga Bluetooth Hoofdtelefoon met ANC – 69,50 euro met de kortingscode LENOVOSAVE – Lenovo

– Philips Hue Play Gradient Lightstrip 65 inches TV – 177 euro – Mediamarkt

Eufy by Anker videodeurbel 2K + Homebase – 149 euro – BCC

SanDisk Extreme Portable SSD 1TB – 99,99 euro – Coolblue

Google Nest Hub 2 Zwart + Google Chromecast – 99,95 euro – Belsimpel

Samsung Galaxy Buds+ Zwart – 69 euro – Coolblue

Samsung Wireless Charger Pad Fast Charge – 29,95 euro – GSMpunt

De beste provider-deals

Ook bij Nederlandse providers kun je profiteren van vakantiegeld-aanbiedingen. Hieronder zie je per provider de aanbiedingen die ze hebben.

Exclusieve kortingscodes

Tot slot zijn er nog een aantal webwinkels die speciale kortingscodes hebben rondom het vakantiegeld. Handig als je er iets wil kopen en zo weer een deel van het uiteindelijke bedrag af kunt trekken. Deze codes zijn exclusief beschikbaar gesteld voor Android Planet.