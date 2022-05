De beste smartphone-aanbiedingen om je vakantiegeld goed te besteden

Bij veel mensen verschijnt deze maand een extraatje op hun bankrekening in de vorm van vakantiegeld. De nodige webwinkels en providers stunten daarom met acties en wij hebben de beste voor je op een rijtje gezet.

Vakantiegeld 2022: de beste aanbiedingen

Misschien heb je wel gewacht op je vakantiegeld om net dat ene toffe product aan te schaffen, zoals een nieuwe smartphone. Gelukkig stunten heel veel webwinkels de komende tijd met acties, waardoor het interessant is om juist nu een nieuwe telefoon te kopen.

Naast de genoemde kortingen en cashbackacties zijn er bij de providers ook nog extra acties. Zo krijg je tijdens de Vodafone Runners hoge kortingen die op kunnen lopen tot 385 euro en profiteer je tot €10 korting per maand als je ook internet van Ziggo hebt. Bij de GOGOGO Deals van T-Mobile krijg je nu €11 korting per maand en zijn er geen aansluitkosten. Heb je liever een abonnement van KPN? Dan kan je voordeel tijdens de Snelpakkers oplopen tot €10 korting per maand.

Samsung Galaxy A53/A52s deals

De populaire Samsung Galaxy A53 en A52s zijn één van de beste midrangers van dit moment. Ze volgen de veelverkochte A52 van vorig jaar op en bieden verschillende verbeteringen, zoals snellere hardware en een beter scherm.

De telefoons zijn tijdelijk een stukje goedkoper, zowel los als in combinatie met een abonnement. Je kan namelijk profiteren van een cashbackactie van 50 euro, waarbij je dat bedrag dus na je aankoop weer terugkrijgt. Check de tabel hieronder voor de beste deals.

Samsung Galaxy A53 Galaxy A52 Met abonnement: Vodafone Vodafone KPN KPN T-Mobile T-Mobile Tele2 Tele2 Belsimpel Belsimpel GSMweb GSMweb Mobiel.nl Mobiel.nl Los toestel: Belsimpel Belsimpel

Samsung Galaxy S22 deals

Op zoek naar een Samsung-telefoon die sneller is, betere foto’s maakt en nét wat meer te bieden heeft? Dan is de Galaxy S22, S22 Plus of S22 Ultra misschien het overwegen waard. Tijdens de Vodafone Runners krijg je tot 265 euro korting op de S22, en tot 397 euro korting bij de S22 Ultra.

Dit zijn de absolute vlaggenschepen van Samsung van dit moment, en de opvolgers van de S21-telefoons van vorig jaar. De S22-serie biedt een beter (en iets compacter) ontwerp, nog meer processorkracht en verbeterde camera’s.

Samsung S22 Samsung S22 Plus Samsung S22 Ultra Met abonnement: Vodafone Vodafone Vodafone KPN KPN KPN T-Mobile T-Mobile T-Mobile Tele2 Tele2 Tele2 GSMweb GSMweb GSMweb Los toestel: Samsung Samsung Samsung

Samsung Galaxy S21 FE deals

Niet iedereen heeft het nieuwste van het nieuwste nodig, zeker omdat een toestel van vorig jaar nog best interessant kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy S21 FE, waar je nu een JBL Flip 5 (ter waarde van 139 euro) bij cadeau krijgt. Vooral bij Vodafone kun je flink op het toestel besparen.

De S21 FE is eigenlijk de Galaxy S21 in een goedkoper jasje, maar wel een smartphone waar je jaren mee vooruit kan. Eigenlijk heeft ‘ie alles wat je van een high-end toestel verwacht, maar dan voor een schappelijk prijskaartje.

Samsung Galaxy S21 FE Met abonnement: Vodafone KPN T-Mobile Tele2 GSMweb Mobiel.nl Los toestel: Samsung

Samsung Galaxy Z Flip 3 / Z Fold 3 deals

De opvallende toestellen volgen de Galaxy Z Fold 2 en Z Flip en bieden uiteraard de nodige verbeteringen. Maar: ze zijn ook een stuk goedkoper geworden, waardoor ze voor meer mensen aantrekkelijker zijn.

Op de Galaxy Z Flip 3 krijg je tijdens de Vodafone Runners extra korting. Zo gaat er tot 385 euro van de prijs af in combinatie met een Red-abonnement, maar is er ook een 250 euro cashback-actie.

Samsung Galaxy Z Flip 3 Galaxy Z Fold 3 Met abonnement: Vodafone Vodafone KPN KPN T-Mobile T-Mobile Tele2 Belsimpel Belsimpel GSMweb GSMweb Mobiel.nl Mobiel.nl Los toestel: Belsimpel Belsimpel Mobiel.nl

De beste Android-deals op een rijtje

Huawei Watch GT 3 met gratis Body Fat Scale 3 – Huawei

Huawei Watch GT 3 Runner met gratis Freebuds 3i – Huawei

OnePlus Nord 2T met gratis Buds Z – Mobiel.nl

Fairphone 4 met tijdelijk cadeaus (ter waarde van 73 euro) – T-Mobile

Coolblue-deals:

MediaMarkt-deals:

Samsung Galaxy S20 FE 4G: van 479 voor 379,- bij MediaMarkt

Motorola Edge 20 Lite: van 349,99 voor 249,- bij MediaMarkt

Motorola Moto G60: van 299,99 voor 199,- bij MediaMarkt

Motorola Moto G51: van 219 voor 189,- bij MediaMarkt

Xiaomi Redmi Note 10 5G: van 179 voor 149,- bij MediaMarkt

Sonos Roam: van 179 voor 144,- bij MediaMarkt

Slimme keuze-weken van Mobiel.nl

Tot slot kun je nog bij Mobiel.nl profiteren van speciale kortingscode rondom het vakantiegeld. Dit geldt voor sim only-abonnementen bij verschillende providers. Check ze hieronder:

BUDS – Gratis Samsung Galaxy Buds Pro t.w.v. € 114,95

– Gratis Samsung Galaxy Buds Pro t.w.v. € 114,95 ACC100 – Gratis Mobiel.nl tegoedbon t.w.v. € 100,-

– Gratis Mobiel.nl tegoedbon t.w.v. € 100,- SOJBL – Gratis JBL Tune 760NC headset t.w.v. € 79,99

– Gratis JBL Tune 760NC headset t.w.v. € 79,99 ACC50 – Gratis Mobiel.nl tegoedbon t.w.v. € 50,-

Provider-deals bij Belsimpel

Vodafone: Alle 2 jarige Sim Only-abonnementen + Bang & Olufsen Beosound Explore t.w.v. 198,95 euro

Alle 2 jarige Sim Only-abonnementen + Bang & Olufsen Beosound Explore t.w.v. 198,95 euro Hollandsnieuwe: Alle Sim Only-abonnementen + Sony WF C500 t.w.v. 99,95 euro

Alle Sim Only-abonnementen + Sony WF C500 t.w.v. 99,95 euro Simyo: Alle 1 jarige Sim Only-abonnementen vanaf 6GB aan data + Sennheiser CX True Wireless Zwart t.w.v. 129 euro

Alle 1 jarige Sim Only-abonnementen vanaf 6GB aan data + Sennheiser CX True Wireless Zwart t.w.v. 129 euro KPN: Alle 2 jarige Sim Only-abonnementen behalve 0 GB aan data + Bang & Olufsen Beosound Explore t.w.v. 198,95 euro

Alle 2 jarige Sim Only-abonnementen behalve 0 GB aan data + Bang & Olufsen Beosound Explore t.w.v. 198,95 euro 50+ Mobiel: Alle 1 en 2 jarige Sim Only-abonnementen + Sony WF C500 t.w.v. 99,95 euro

Alle 1 en 2 jarige Sim Only-abonnementen + Sony WF C500 t.w.v. 99,95 euro Lebara: Alle 2 jarige Sim Only-abonnementen + Sony WF C500 t.w.v. 99,95 euro