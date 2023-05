Vakantiegeld? Korting op Samsung A54 en S23, Galaxy Watch 5 en meer

Heb jij het vakantiegeld al op je bankrekening staan? Veel webwinkels stunten deze periode met fijne deals op onder andere populaire smartphones, zoals de Samsung Galaxy A54. Bij Android Planet vind je de beste vakantiegeld-aanbiedingen!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vakantiegeld 2023: de beste aanbiedingen

Mei is de maand van het vakantiegeld! Weet jij al waar je het aan gaat uitgeven? Misschien heeft je smartphone een upgrade nodig of is het tijd voor een nieuw abonnement. Gelukkig stunten heel veel webwinkels de komende tijd met acties, waardoor het interessant is om juist nu een nieuw toestel te kopen.

Wij hebben voor je uitgezocht waar je moet zijn om de beste deal te scoren voor jouw gloednieuwe smartphone. Houd er wel rekening mee dat de aanbiedingen hard kunnen gaan en op is echt op!

De beste Samsung-deals

Samsung is en blijft één van de meest populaire merken als het op smartphones en wearables aankomt. Niet zonder reden natuurlijk. Zo haal je met een telefoon uit de S23-serie het beste van het beste in huis, maar heb je aan de goedkopere Galaxy A54 ook nog altijd een fijne en krachtige telefoon.

Verschillende Samsung-telefoons zijn tijdelijk een stukje betaalbaarder, zowel los als in combinatie met een abonnement. Dit zijn de beste Samsung-deals op een rijtje.

Samsung-smartphones met abonnement

Losse Samsung-smartphones en wearables

De beste Google-aanbiedingen

Google maakt smartphones met erg goede camera’s, snelle hardware en een lang updatebeleid. Als ontwikkelaar van Android zorgt Google ervoor dat je op de Pixel-telefoons een kale versie van het besturingssysteem krijgt. Bovendien maak je je huis slim dankzij de Google Nest-producten, die je nu ook voor minder in huis haalt.

Google-smartphones met abonnement

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Losse Google-smartphones en overige producten

Overige smartphone-aanbiedingen

De beste sim only-acties

Is jouw smartphone nog prima, maar loopt je abonnement wel bijna af? Dan is dit een goed moment om alvast een nieuwe af te sluiten. Ook op sim only-abonnementen zijn goede deals te scoren. Wij hebben de beste voor je op een rijtje gezet.

Acties bij partners

Zit er niets voor je tussen? Gelukkig lopen op het moment veel acties en zijn nog veel meer producten voor een prikkie te scoren. Zo vind je wél de deal die je zoekt.