Samsung Galaxy S26 (Ultra), A57, Google Pixel 10 Pro en meer fors in prijs gedaald

Sanne Rosendaal
22 mei 2026, 12:43
Eind mei staat voor veel Nederlanders gelijk aan vakantiegeld op de rekening, en webwinkels spelen hier handig op in met tijdelijke kortingen. De Samsung Galaxy S25-serie, de Galaxy A57 en de Google Pixel 10 Pro zijn momenteel fors in prijs verlaagd. Androidplanet zet de aantrekkelijkste deals voor je op een rij.

Vakantiegeld 2026: de beste aanbiedingen

De vakantiegeldperiode is traditioneel een van de beste momenten om een nieuwe smartphone aan te schaffen. Webwinkels en providers komen met tijdelijke aanbiedingen die variëren van directe prijsverlagingen tot gratis cadeaus ter waarde van honderden euro’s. Het loont om snel te handelen, want aanbiedingen zijn beperkt: op is op.

In dit overzicht vind je de beste deals op Samsung Galaxy-smartphones en Google Pixel-toestellen, aangevuld met interessante sim only-aanbiedingen en accessoires. Of je nu kiest voor een topmodel of een degelijke middenklasser, voor elk budget valt er wat te halen.

Vakantiegeld-aanbiedingen

Samsung S26 (Ultra) of S25 Samsung Galaxy A57 Google Pixel-aanbiedingen Sim only-acties Accessoire-aanbiedingen

Samsung Galaxy-telefoon aanbiedingen

De Samsung Galaxy S26-serie bestaat uit drie modellen die elk een ander segment bedienen. De compacte S26 heeft een 6,3 inch-scherm en is het instapmodel van de drie, terwijl de S26 Plus met zijn 6,7 inch-scherm wat meer ruimte biedt. Bovenaan staat de S26 Ultra, die de beste hardware combineert die Samsung momenteel in huis heeft.

De Ultra onderscheidt zich door de meest geavanceerde camera’s van de serie, de krachtigste processor en het gloednieuwe Privacy Display. Daarmee zorg je ervoor dat niemand meer zomaar met je meekijkt op je scherm. Wie het allerbeste van Samsung zoekt, zit met de Ultra goed.

De gehele S26-serie is momenteel zowel los als in combinatie met een abonnement voordelig verkrijgbaar. We zetten de beste deals hieronder voor je op een rij.

Samsung Galaxy S26 (Ultra) met abonnement

Samsung Galaxy S26 (Ultra) los toestel acties

€ 699,-
gem. prijs: € 955,-
bol.com plaza
€ 959,-
gem. prijs: € 1.458,-
bol.com plaza
€ 849,-
gem. prijs: € 1.168,-
bol.com plaza
Samsung Galaxy A57-aanbiedingen

Wie op zoek is naar een veelzijdige smartphone voor een schappelijker bedrag, is bij de Samsung Galaxy A57 aan het juiste adres. Het toestel beschikt over een 5.000 mAh-accu die je comfortabel een volledige dag meegeeft. De 50 megapixel-hoofdcamera gecombineerd met een groothoeklens zorgt voor degelijke foto’s in uiteenlopende situaties.

Het 6,7 inch amoled-scherm leest prettig weg en de algehele prestaties zijn voor dagelijks gebruik ruim voldoende. Voor wie geen topspecificaties nodig heeft maar wel een betrouwbaar en degelijk toestel wil, is de A57 een logische keuze.

Samsung Galaxy A57 met abonnement

Samsung Galaxy A57 los toestel acties

€ 349,-
gem. prijs: € 493,-
Belsimpel
Google Pixel vakantiegeld-acties

Ook de Google Pixel-serie profiteert van de vakantiegeldperiode. De reguliere Pixel 10 is met zijn 6,3 inch-scherm een compacte en krachtige keuze die alle dagelijkse taken vlekkeloos afhandelt. Door het handige formaat is eenhandig gebruik goed mogelijk, wat het toestel onderscheidt van de grotere modellen in dit segment.

Voor wie het allerbeste wil dat Google te bieden heeft, is de Pixel 10 Pro de aangewezen keuze. Naast de superieure camera-hardware beschikt de Pro over een extra telelens waarmee je tot 5 keer optisch kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

Net als de reguliere Pixel 10, heeft de Pro een compact formaatje. Wil je toch een groot toestel, dan kies je voor de 10 Pro XL. De Pixel 10a is de nieuwste toevoeging aan de serie en biedt dezelfde krachtige chip als de Pixel 9-serie, maar dan voor een lagere aanschafprijs.

Google-smartphones met abonnement

Google-smartphones los toestel acties

€ 559,-
gem. prijs: € 711,-
Belsimpel
€ 699,-
gem. prijs: € 996,-
Belsimpel
€ 899,-
gem. prijs: € 1.149,-
Media Markt
€ 462,-
gem. prijs: € 544,-
bol.com plaza
Sim only-aanbiedingen

De vakantiegeldperiode is ook een uitstekend moment om je simkaart-situatie onder de loep te nemen. Providers bieden tijdelijke kortingen op databundels of geven welkomstcadeaus weg om nieuwe klanten te verwelkomen. Hieronder staan de meest interessante sim only-deals op een rij, variërend van lagere maandprijzen tot gratis premium koptelefoons.

Sim only-acties bij Belsimpel

125 euro cashback bij Simyo

Gratis Sony WF-1000XM5 bij Lebara

200 euro cashback op Unlimited van Odido

100 euro cashback bij Ben

Gratis Galaxy Fit 3 bij Youfone

Gratis Sennheiser-koptelefoon bij Budget Thuis

Sim only-acties bij Mobiel.nl

125 euro cashback bij Lebara

12 maanden voor 2,50 euro bij 50+ Mobiel

Gratis JBL-oordopjes bij Hollandsnieuwe

Gratis JBL- of Samsung-oordopjes bij Budget Thuis

Gratis koptelefoon, speaker of oordopjes bij KPN

Gratis koptelefoon, speaker of oordopjes bij Vodafone

Accessoire-aanbiedingen

Tot slot zijn er ook accessoires met korting verkrijgbaar om je smartphone-ervaring completer te maken. Een stevig hoesje beschermt je toestel tegen dagelijkse slijtage, terwijl een screenprotector je scherm krasvrij houdt.

Bekijk alle vakantiegeld-deals bij gsmpunt

2e halve prijs op alle smartwatchbandjes

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

