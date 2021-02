Aanstaande zondag 14 februari is het alweer Valentijn en wat is er nou leuker dan jouw liefde of crush verassen met een cadeau? Daarom heeft Android Planet drie leuke (digitale) Valentijn-deals van 2021 voor je op een rij gezet!

Drie leuke Valentijn deals van 2021

Het is weer bijna de dag van de liefde, maar een dagje weg, dineren in een restaurant of een nachtje slapen is allemaal wat lastiger dan normaal vanwege corona. Zodoende hebben we drie toffe (digitale) ideeën voor je op een rij gezet. Zo verras je je liefde of crush thuis toch met een cadeau.

Doe je trouwens al mee met onze speciale winactie voor Valentijn? Je maakt namelijk kans op een gepersonaliseerde GS4-smartphone met daarin de naam van je geliefde.

1. Kaartje of cadeau via Greetz

Greetz? Daar kan ik toch kaartjes bestellen? Dat klopt zeker en ook is er natuurlijk een hele sectie opgetuigd voor Valentijn. Via de website of de app, kun je daarnaast nog eens tientallen andere cadeaus bestellen die netjes thuis worden geleverd.

Denk aan een mooi bosje verse bloemen of juist een setje droogbloemen die zo door de brievenbus kan. Ook heb je keuze uit heliumballonnen, beautypakketen of iets lekkers van chocolade of een drankje. Daarnaast kun je bij Greetz terecht voor allerlei cadeaubonnen en boeken. Al met al is het cadeau-assortiment groots en zit er vast en zeker wat bij om jouw liefde te verrassen.

2. Fotoproducten van Albelli

Een mooie foto uit laten printen op papier, canvas of plexiglas? Dat klinkt als een mooi cadeau toch! Via Albelli is het allemaal mogelijk, maar natuurlijk kun je er nog veel meer mooie fotoproducten bestellen. Zo heb je ook keuze uit tig soorten fotoboeken in allerlei formaten of qua aantal pagina’s.

Niet op zoek naar zo’n type cadeau, maar naar iets kleiners? Bij Albelli kun je ook terecht voor bijvoorbeeld een mok met een leuke foto, fotokalenders of een simpel kaartje met een opdruk. Prijzen variëren vanaf een paar euro, tot hogere bedragen voor een groot en uitgebreid fotoboek of geprinte kiekjes op bijvoorbeeld aluminium. Al met al heeft Albelli genoeg keuze voor een perfect en persoonlijk Valentijnscadeau.

3. (Romantisch?) filmpje bij Pathé Thuis

Fysiek naar de bioscoop is er al even niet meer bij, maar dan maak je het toch gewoon thuis gezellig? Kwestie van lekkere hapjes neerzetten, drankje erbij, kussens op de bank, grond of bed en een filmpje kijken! Bij Pathé Thuis is het aanbod nagenoeg eindeloos. Van films van tientallen jaren geleden tot recente bioscoopfilms en alles er tussenin.

Ook qua genre vind je er alles wat je wil. Heerlijke romcom’s voor Valentijn zelf, maar ook actiefilms, thrillers, kinderfilms, drama’s en meer. Het fijne bij Pathé Thuis is dat je geen maandelijks abonnement afneemt. Je betaalt namelijk per film, waarna je ‘m direct kan kijken. Dat kan op nagenoeg elk apparaat. Van smartphone tot tablet en van laptop tot slimme televisie of natuurlijk via de Chromecast. Welke film kies jij?