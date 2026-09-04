Viaplay deelt tijdelijk iets extra’s uit (zonder dat je meer betaalt)

Twijfel je of je Viaplay wil nemen, omdat de streamingdienst nogal aan de prijs is? Door een tijdelijk aanbieding betaal je minder en krijg je een fijn extraatje cadeau!

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Viaplay-aanbieding: geen reclame zonder bij te betalen

Viaplay is dé streamingdienst voor sportliefhebbers. Je kijkt er natuurlijk alles rondom de Formule 1, maar de dienst heeft ook een flink voetbalaanbod. Zo kijk je alle wedstrijden van de Premier League, Bundesliga en Ligue 1, drie topcompetities.

Goedkoop is Viaplay helaas niet, maar gelukkig is er nu een fijne aanbieding. Het is namelijk mogelijk om het Standaard-abonnement, dat géén reclames bevat, af te sluiten voor dezelfde prijs als het abonnement met reclame. Hierdoor kun je flink besparen.

Door de aanbieding betaal je 179 euro voor een heel jaar Viaplay. Dit komt neer op 14,92 euro per maand, waardoor je uiteindelijk 85 euro op jaarbasis bespaart ten opzichte van de reguliere prijs. Je betaalt het bedrag van 179 euro overigens in één keer, al kun je ook maandelijks betalen.

Kies je voor maandelijks betalen, dan ben je de eerste vier maanden 18,99 euro per maand kwijt. Je bespaart dan maandelijks 3 euro. Daarna gaat het maandbedrag omhoog naar 21,99 euro. Het loont dus om in één keer het volledige bedrag neer te leggen. Let op: de aanbieding is geldt tot en met dinsdag 8 september 2026.

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Meer over Viaplay

Naast de Formule 1 krijg je met een Viaplay-abonnement ook toegang tot F1 TV Pro. Hierdoor kun je alle oudere races kijken en veel extra content checken rondom de autosport. In het aanbod van Viaplay zitten ook de wedstrijden van Formule 2 en 3 verwerkt. Verder is Viaplay de plek om alle PDC-dartswedstrijden te kijken.