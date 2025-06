Viaplay komt weer met voordeliger jaarabonnement

Viaplay wordt er niet goedkoper op en ook voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen kondigt de streamingdienst een prijsverhoging aan. Gelukkig is het jaarabonnement weer terug, waardoor je flink bespaart op die hoge maandprijs. We zetten alle Viaplay-abonnementen voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Viaplay-jaarabonnement: bespaar tot 60 euro

Viaplay is dé streamingdienst voor de sportliefhebber. Je kijkt er alles rondom Formule 1, maar ook de voetbalfan is er aan het goede adres. Bovendien zit F1 TV Pro gratis inbegrepen. In 2024 keek je nog voor 17,99 euro per maand, maar onlangs werd een verandering aangekondigd.

Er zijn per 3 februari 2025 twee abonnementen om uit te kiezen. Het Viaplay zonder reclames, zoals we het kenden, krijg je met een Standaard-abonnement. Wil je wat goedkoper uit zijn? Dan kies je voor Viaplay Basis. Houd er rekening mee dat je ook tijdens de Formule 1-races reclame te zien krijgt met de race in een klein hoekje van je scherm.

De voordeligste optie is om een jaarabonnement af te sluiten. Dit kan slechts op enkele momenten in het jaar, dus wacht niet te lang! We zetten alle verschillende abonnementen hieronder voor je op een rij, natuurlijk inclusief prijzen.

Dit zijn de verschillende mogelijkheden bij Viaplay

Bij Viaplay zijn dus met ingang van 3 februari twee soorten abonnementen af te sluiten: met of zonder reclame. Een abonnement op Viaplay Basis (met reclame) is af te sluiten voor een heel jaar, waarbij je uitkomt op 16,99 euro per maand. Hiermee bespaar je 60 euro op jaarbasis in vergelijking met het Standaard-maandabonnement. Ook kan dit maandelijks opzegbaar, maar dan ben je 19,99 euro per maand kwijt.

Wil je series, sport en films kijken zonder reclame? Dan kies je voor Viaplay Standaard. Dit kost maandelijks 21,99 euro of 19,99 euro per maand dankzij het jaarabonnement.

Prijs per maand Prijs op jaarbasis Viaplay Basis (jaarabonnement) €16,99 €203,88 Viaplay Basis (maandabonnement) €19,99 €239,88 Viaplay Standaard (jaarabonnement) €19,99 €239,88 Viaplay Standaard (maandabonnement) €21,99 €263,88

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Viaplay via je provider

Een abonnement op Viaplay is ook af te sluiten via je provider. Dit kan bij KPN, Ziggo, Odido en Delta. Een aantal hiervan hebben soms fijne acties, wat net even goedkoper is dan Viaplay zelf.

Let wel op: voorheen kreeg je een zender op je tv als je Viaplay via je provider afsloot, maar dit is niet meer het geval. Wil je dat wel? Kies dan voor Viaplay TV+. Hierop worden alle races volledig uitgezonden. Verwar deze zender niet met Viaplay TV, wat waarschijnlijk al in je pakket zit. Hier worden alleen samenvattingen uitgezonden.

Viaplay te duur? Dit zijn je opties voor Formule 1

Vind je Viaplay maar duur geworden? Dan zijn er gelukkig nog andere opties om Formule 1 te kijken komend jaar. We hebben in dit artikel alle opties voor je op een rijtje gezet.

Wat kost een abonnement bij Viaplay? Een abonnement bij Viaplay kost minimaal 16,99 euro per maand. Hierbij krijg je reclame te zien en zit je een heel jaar aan je abonnement vast. Voor 19,99 euro per maand kijk je een jaar lang zonder reclame. Liever maandelijks betalen? Dan ben je 21,99 euro kwijt. Kan je Viaplay delen? Je kijkt Viaplay op maximaal twee schermen tegelijk. Deze schermen hoeven niet op hetzelfde adres te zijn. Hoe zeg ik mijn Viaplay-abonnement op? Je Viaplay-abonnement opzeggen doe je door naar de site van Viaplay te gaan. Log hier in en druk op je profielicoontje of instellingen. Onder het kopje ‘Mijn account’ kies je voor ‘Annuleren’.