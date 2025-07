Formule 1 kijken zonder Viaplay: dit zijn de beste goedkope alternatieven

Een abonnement op Viaplay is weer duurder geworden. Heb je daar nou niet zo veel voor over, maar wil je wel Formule 1 kijken? We zetten de beste goedkopere alternatieven voor Viaplay voor je op een rij.

Viaplay wordt duurder: dit zijn de beste alternatieven

Viaplay heeft weer de prijzen verhoogd. Voor een standaard abonnement betaal je 21,99 euro per maand, terwijl dat afgelopen jaar 17,99 euro per maand was. Daarnaast is er nu een abonnement met advertenties, dat 19,99 euro per maand kost. Beide abonnementen zijn ook direct voor een heel jaar af te sluiten, waardoor je wat goedkoper uit bent. Viaplay Basic kost je daardoor 13,79 euro per maand en zonder reclame kom je uit op 19,99 euro per maand.

Gebruik je alleen Viaplay om Formule 1 te kijken, maar vind je dit nou wat te duur worden? We zetten de beste alternatieven voor je op een rij.

1. Sluit een VPN af

Het goedkoopste alternatief om toch Formule 1 te kijken, is door een VPN (Virtual Private Netwerk) af te sluiten. Hiermee verberg je jouw daadwerkelijke locatie en kan je virtueel doen alsof je in een ander land bent. Er zijn een aantal landen waar Formule 1 nog gewoon gratis uitgezonden wordt. Denk aan Oostenrijk, Zwitserland of Luxemburg.

Kies voor een VPN-server in één van deze landen, ga naar de website van de zender en je kijkt vervolgens de race. Door het op deze manier te doen bespaar je flink wat geld uit, want een VPN-abonnement heb je vaak al voor enkele euro’s per maand. De volgende partijen zijn betrouwbaar en hebben servers in de landen waar Formule 1 gratis wordt uitgezonden:

2. F1 TV Pro: officiële Formule 1-streamingdienst

Een andere mogelijkheid is om Formule 1 te kijken zonder Viaplay, is om F1 TV Pro af te sluiten. Dit is de officiële streamingdienst van Formule 1. Hier wordt alles over de racesport voor je verzameld. Je kijkt er natuurlijk de races en kwalificaties, maar ook de vrije trainingen. Verder schakel je zelf naar het camerastandpunt dat jij wil zien en krijg je alleen jouw favoriete coureur in beeld.

Heb je buiten de raceweekenden nog niet genoeg van F1, dan kijk je races terug, bekijk je interviews of een documentaire. Sluit je toch een Viaplay-abonnement af, dan krijg je ‘m er gratis bij. Een abonnement kost je 11,90 euro per maand of 17,99 euro per maand voor F1 TV Premium, waarbij je in 4K-kwaliteit kijkt en toegang krijgt tot meervoudige weergave. Er is voor F1 TV Premium ook een jaarabonnement af te sluiten voor 142,99 euro, wat uiteindelijk ook neerkomt op ongeveer 11,90 euro per maand.

Er is ook een abonnement voor 3,99 euro per maand. Daarbij krijg je geen toegang tot de livestreams, maar achteraf terugkijken kan wel.

Toch liever een Viaplay-abonnement?

Naast Formule 1, heeft Viaplay een uitgebreid aanbod aan sport. Denk aan voetbalwedstrijden en darten. Is het even tijd voor wat minder spanning, dan zet je er ook een film of serie aan. Voor het abonnement met reclame betaal je 13,79 euro per maand dankzij het jaarabonnement en krijg je reclame te zien. Voor 19,99 euro per maand kijk je reclamevrij. Maandelijks afsluiten kan ook. Dan ben je respectievelijk 19,99 euro en 21,99 euro per maand kwijt.