Vier de zomer met Samsung Deals: de beste deals en toffe acties (ADV)

De komende weken profiteer je van aantrekkelijke Samsung Deals op Samsung.com. Wat denk je van extra scherpe prijzen en goedkope gadgets? Wij zetten de beste aanbiedingen op een rijtje.

Samsung Deals

Heb jij je vakantiegeld al binnen? Op Samsung.com profiteer je van 17 mei tot en met 6 juni van toffe Samsung Deals. Veel producten zijn extra scherp geprijsd en je krijgt toffe gadgets cadeau. Vier de zomer met een nieuwe smartphone, tablet, oordopjes of smartwatch van Samsung!

Samsung smartphones

Samsung Galaxy S21 Series 5G

De Samsung Galaxy S21 Series 5G bestaat uit drie premium smartphones: de Galaxy S21, Galaxy S21+ en Galaxy S21 Ultra. Naast Samsung’s snelste chipset ooit beschikken ze allemaal over een fraai oled-scherm met 120Hz-ververssnelheid. Daardoor ziet scrollen door je sociale media er heel soepel uit. De camera’s staan bovendien garant voor mooie foto’s en video’s. Je filmt zelfs in 8K-resolutie!

Tijdens de actieperiode krijg je bij aankoop van een Galaxy S21 gratis een Google Nest Audio cadeau ter waarde van 99 euro. Met deze smartspeaker bedien je de slimme apparaten in huis met je stem. Natuurlijk gebruik je hem ook om je favoriete muziek te luisteren.

→ Bekijk de S21 aanbieding bij Samsung

Samsung Galaxy S20 FE 5G

De betaalbare Samsung Galaxy S20 FE 5G biedt alles wat je nodig hebt. Het toestel is erg snel en beschikt over een fraai 6,5 inch-oled-scherm, dat zeer geschikt is om je favoriete films en series op te kijken. De grote accu van 4500 mAh betekent dat je nooit zonder stroom zit. Met 5G ben je bovendien op de toekomst voorbereid.

Van 17 mei tot en met 6 juni krijg je bij aankoop van de Galaxy S20 FE een Google Chromecast cadeau van 39 euro. Daarmee stream je bijvoorbeeld Netflix heel eenvoudig van je smartphone naar je televisie.

→ Bekijk de S20 FE aanbieding

Samsung Galaxy A51

Door de grote accu, het fraaie scherm én de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding is de Galaxy A51 één van Samsung’s populairste toestellen. Het goede updatebeleid betekent bovendien dat de smartphone nog jarenlang ondersteund wordt. En dankzij de Samsung Deals is de Galaxy A51 nu nog extra voordelig ook!

→ Bekijk de Samsung A51 aanbieding

Samsung tablets

Samsung Galaxy Tab A7

Gebruik jij je tablet vooral om te surfen op de bank? Of om je favoriete series te bekijken? Dan is de voordelige Samsung Galaxy Tab A7 een prima keuze. Op het 10,4 inch-scherm ziet al je content er scherp uit en dankzij de quad speakers geniet je van warm geluid. Dat kun je bovendien lang volhouden, want de grote accu gaat een hele dag mee.

Tijdelijk krijg je gratis een book cover (ter waarde van 49,99 euro) bij aanschaf van de Samsung Galaxy Tab A7. De actie loopt van 17 mei tot en met 6 juni.

→ Bekijk de Tab A7 aanbieding

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Wil je nóg meer snelheid en mogelijkheden? Kies dan voor de Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Dankzij het dunne en lichte ontwerp neem je deze tablet overal mee naartoe. Hij is bovendien zeer geschikt om onderweg op te werken. Zeker als je de S Pen gebruikt, die Samsung gewoon meelevert. Met deze stylus maak je snelle aantekeningen tijdens een college, maar je gebruikt hem ook om fraaie illustraties te maken. Toe aan ontspanning? Ook een film kijken is genieten op het fraaie 10,4 inch-scherm.

Van 31 mei t/m 20 juni is de Samsung Galaxy Tab S6 Lite extra voordelig geprijsd op Samsung.com. Bovendien krijg je de Galaxy Buds+ oordopjes cadeau. Goeie deal!

→ Bekijk de S6 Lite aanbieding

Samsung Galaxy Tab S7/S7+

Als alleen het beste goed genoeg is, kom je al snel uit bij de Samsung Galaxy Tab S7 en Galaxy Tab S7+. Dankzij de razendsnelle Snapdragon 865-chip kun je zelfs de zwaarste games makkelijk aan. De Galaxy Tab S7 heeft een 11 inch-scherm, terwijl je met de Galaxy Tab S7+ een nog groter 12,4-inch display in huis haalt. Ze worden allebei geleverd met de S Pen, zodat je je creativiteit de vrije loop kunt laten gaan.

Het is nu wel heel aantrekkelijk om een Galaxy Tab S7 (+) aan te schaffen. De tablets zijn van 31 mei t/m 20 juni namelijk extra scherp geprijsd én je krijgt een Keyboard Cover ter waarde van 199 euro cadeau. Daarmee tover je ze om in echte laptops.

→ Bekijk de Tab S7 aanbieding

Samsung smartwatches

Samsung Galaxy Watch 3

De Samsung Galaxy Watch 3 bevat toonaangevende gezondsheidstechnologie in het jasje van een klassiek horloge. Met de hartslag- en bloeddrukmeters weet je altijd hoe je lijf ervoor staat. De unieke draaiende bezel maakt het bovendien eenvoudig om door je berichten en apps te scrollen. Je kunt het horloge ook met je stem besturen, zodat je je handen vrijhoudt. En omdat het bandje van echt leer is, ziet de smartwatch er erg stijlvol uit.

Dankzij de Samsung Deals krijg je tijdelijk maar liefst 50 euro korting op de Samsung Galaxy Watch 3! De actie loopt van 3 mei tot en met 6 juni.

→ Bekijk de Watch 3 aanbieding

Samsung Galaxy Watch Active 2

Als je een gezonde levensstijl nastreeft, is de Samsung Galaxy Watch Active 2 jouw perfecte partner. Je ziet de hele dag alle relevante informatie op het grote scherm en krijgt direct tips om je gezondheid te verbeteren. Het horloge houdt automatisch zeven verschillende workouts bij, zoals hardlopen, roeien en zwemmen. Je kunt kiezen voor veel verschillende wijzerplaten, zodat er altijd wel eentje tussenzit die bij jou past. Ook kies je uit een groot assortiment bandjes.

Tot en met 6 juni krijg je bij aankoop van de Galaxy Watch Active 2 30 euro korting.

→ Bekijk de Watch Active 2 aanbieding

Nóg meer aantrekkelijke aanbiedingen

Van 17 mei tot en met 6 juni scoor je nog veel meer mooie Samsung Deals op Samsung.com. Zo ontvang je een Hello Fresh-voucher ter waarde van maximaal 150 euro bij aankoop van een koelkast. Bestel je een QLED TV of een Neo QLED TV? Dan krijg je tot 500 euro cashback. Bij een Q-series of S-series soundbar krijg je tot 200 euro voordeel.