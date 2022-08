Op deze 5 vlakken verslaan de Samsung Galaxy Z Fold4 en Z Flip4 hun voorgangers (ADV)

Samsung heeft zijn nieuwe vouwtelefoons gepresenteerd! Ben je benieuwd waarmee de Galaxy Z Fold4 en Galaxy Z Flip4 zich onderscheiden van hun voorgangers? Lees dan snel verder.

Dit zijn de Samsung Galaxy Z Fold4 en Z Flip4

De Galaxy Z Fold4 en Galaxy Z Flip4 zijn de nieuwe paradepaardjes van Samsung. Deze vouwtelefoons hebben een groter scherm dan je op het eerste gezicht zou verwachten. Als je de Galaxy Z Fold4 openvouwt, heb je plotseling een tablet voor je neus waar je heel goed op kunt multitasken. De Galaxy Z Flip4 heeft ook een flink display, maar neemt dichtgeklapt nauwelijks ruimte in.

Samsung heeft de toestellen weer enorm verbeterd ten opzichte van hun voorgangers. Hieronder zetten we de vijf grootste verschillen op een rij.

1. Krachtiger dan ooit

Zoals gezegd is de Samsung Galaxy Z Fold4 zeer geschikt voor multitasking. Zo kun je meerdere apps naast elkaar openen op het grote scherm. Die bedien je met je vingers óf met de S Pen. Het is zelfs mogelijk om het toestel als kleine laptop te gebruiken als je hem half opengevouwen voor je op tafel zet.

Daar heb je natuurlijk wel flink wat rekenkracht voor nodig. Gelukkig draait het toestel op de gloednieuwe Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. Dat is de krachtigste processor van dit moment, die ervoor zorgt dat alle apps soepeler werken dan ooit. Ook het spelen van games is op dit toestel een feestje.

De Galaxy Z Flip4 profiteert overigens van dezelfde snelheid. Met de nieuwe splitscreen-opties stel je bovendien zelf in hoe de verdeling van apps op scherm eruitziet. Bovendien heeft het cover screen op de buitenkant meer functies. Zo reageer je nu eenvoudig op je berichtjes.

2. Langere accuduur

Ben jij iemand die de hele dag op zijn telefoon zit? Dan wil je natuurlijk een toestel met een goede batterijduur. Samsung heeft de accu van de Galaxy Z Flip4 een stuk groter gemaakt, zodat je kunt blijven appen, surfen en liken.

En dat allemaal met een toestel dat gemakkelijk in je zak past. Is de batterij dan toch bijna leeg? Dankij de hoge laadsnelheid zit hij in een mum van tijd weer vol. Dat geldt uiteraard ook voor de Galaxy Z Fold4.

3. Frisse nieuwe kleuren

Bij nieuwe telefoons horen toffe nieuwe kleuren! De Samsung Galaxy Z Fold4 is niet alleen verkrijgbaar in zwart of grijs, maar ook in een fraaie tint beige. Het is de eerste keer dat de vouwtelefoon in deze kleur te koop is. Bij de Galaxy Z Flip4 heb je nog meer keuze. Naast grijs, blauw en violet brengt Samsung het klaptoestel namelijk ook uit in het goud. Weet jij al welke kleur je wil hebben?

4. Dunnere scharnieren

Samsung blijft sleutelen aan het ontwerp van zijn vouwtoestellen. De Galaxy Z Fold4 en Galaxy Z Flip4 hebben smallere schermranden voor een moderner uiterlijk. Een nog belangrijker verschil zien we bij het scharnier. Dat is een stuk kleiner geworden. Daardoor zijn de telefoons als je ze dichtvouwt dunner dan voorheen. Als je ze open klapt zie je de vouw in het midden van het scherm bovendien veel minder goed zitten. Dat is natuurlijk erg fijn.

5. Betere camera’s

Fotografeer je graag met je smartphone? De Samsung Galaxy Z Fold4 heeft een nieuwe 50 megapixel-camera voor nog fraaiere kiekjes met meer detail. Bovendien maakt hij scherpere foto’s in het donker, zodat je mooie herinneringen creëert als je bijvoorbeeld een concert bezoekt.

De Galaxy Z Flip4 heeft een verbeterde selfiecamera. Dat is handig als je het toestel gebruikt om mee te vloggen, want je video’s zien er mooier uit dan ooit tevoren. De nieuwe sensor schiet zelfs bij weinig licht nog heldere beelden. Vanzelfsprekend is dat ook goed nieuws voor de kwaliteit van je selfies.

Samsung & Vodafone: de ultieme combinatie

Natuurlijk ben je bij Vodafone aan het juiste adres voor één van de beste netwerken van Nederland en internationaal gezien het grootste 4G-netwerk. Dankzij de landelijke dekking kun je altijd en overal bellen en mobiel internet gebruiken.

Ook kun je bij Vodafone kiezen voor een abonnement met 5G. Dankzij deze nieuwe techniek kun je sneller down- en uploaden, stream je content direct naar jouw Galaxy Z en kun je online gamen als nooit tevoren. Zo haal je alles uit de nieuwe Samsung!

Met Vodafone Red Unlimited ben je altijd online zodat je niets mist. Met deze bundel kun je onbeperkt internetten, bellen en sms’en. Heb je daarnaast thuis al internet van Ziggo? Dan ontvang je nog eens tot 7,50 euro korting per maand op je nieuwe bundel bij Vodafone.

Tijdelijk ontvang je tot 11 september 2022 ook nog Galaxy Buds2 Pro cadeau bij aankoop van beide smartphones. Daarnaast profiteer je bij de Galaxy Z Flip4 nog tot 150 euro extra inruilwaarde en bij de Z Fold4 zelfs tot 200 euro extra inruilwaarde.