Samsung A52s tijdelijk fors in prijs verlaagd: extra voordelig in huis bij Vodafone (ADV)

De Samsung Galaxy A52s is tijdelijk flink afgeprijsd in combinatie met een abonnement van Vodafone. Hettoestel biedt alles wat je zoekt en met een 5G-verbinding ben je ook nog eens helemaal klaar voor de toekomst.

Samsung Galaxy A52s: dit heeft het toestel te bieden

De Samsung Galaxy A52s biedt een combinatie van goede hardware, fijne camera’s, prima accuduur én uitstekende software-ondersteuning, maar wel voor een betaalbare prijs. Tijdelijk haal je ‘m namelijk via Vodafone in huis voor 192 euro, waarbij de totale korting (inclusief abonnement) op kan lopen tot 264 euro.

Het scherm heeft een diagonaal van 6,5 inch met een hoge resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Het scherm komt uit de fabrieken van Samsung zelf, laat kleuren er flitsend uitzien en ververst maximaal 120 keer per seconde. Dat alles zorgt voor een fijne ervaring tijdens het scrollen door social media, spelen van games, browsen of meer.

Ook qua processor en geheugen maak je met de A52s een prima keuze. Er is een rappe Snapdragon-chip aan boord en samen met de 6GB aan werkgeheugen kun je elke taak moeiteloos aan. De opslagruimte is ook nog eens makkelijk uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

Vijf camera’s en goede accuduur

Er zijn maar liefst vijf camera’s aanwezig, waaronder natuurlijk de frontcamera van 32 megapixel. Daarmee maak je perfecte selfies of bel je haarscherp in voor een videogesprek. De overige camera’s gebruik je voor normale kiekjes, beelden in een wijdere hoek, portretfoto’s of close-ups. Al met al is de Galaxy A52s een veelzijdige smartphone op het gebied van foto- en videografie.

Over de accuduur heb je ook niks te klagen. Zo kom je makkelijk een intensieve dag door dankzij de 4500 mAh-batterij. Opladen gaat daarbij met maximaal 25 Watt, waardoor het toestel snel weer vol zit met vers accusap. Het toestel draait inmiddels op Android 12, maar krijgt ook nog eens twee grote updates en jarenlang beveiligingspatches.

Samsung Galaxy A52s voordelig in huis met abonnement

Op zoek naar een losse Galaxy A52s? Dan betaal je daar momenteel 329 euro voor. Bij Vodafone betaal je tijdelijk slechts 192 euro voor de smartphone. Dat betekent dus dat je maar liefst 137 euro bespaart op de toestelkosten voor deze krachtpatser.

Dat is uiteraard wel in combinatie met een abonnement, maar bij Vodafone heb je ruime keuze. Zo kies je zelf hoeveel belminuten, data of sms’jes je nodig hebt en kies je altijd de perfecte bundel. De Vodafone Red-bundels beschikken allemaal over een ruime hoeveelheid data. Daarbij kun je onbeperkt bellen en sms’en, handig toch?

Keuze bij Vodafone heb je uit onderstaande drie Red-bundels:

– Red: 15GB data en tot 1,50 euro extra korting per maand

– Red Together: 50GB data wat wordt verdubbelt bij koppeling tweede persoon

– Red Unlimited: onbeperkt data

Voordelen van Vodafone

Heb je thuis al internet van Ziggo, dan loopt het voordeel van je mobiele telefoonrekening op tot 5 euro extra korting per maand. Met een Vodafone-abonnement ben je ook altijd en overal bereikbaar, natuurlijk ook in het buitenland. Tevens levert de provider gratis 5G, waardoor je altijd overal razendsnel internet, van de beste kwaliteit geniet bij telefoongesprekken en kunt streamen, gamen of onbeperkt kunt surfen over het wereldwijde web.

Vodafone Topdeal: bespaar op de Samsung A52s

Van 28 maart tot en met 24 april ontvang je dus een extra hoge toestelkorting op de Samsung Galaxy A52s bij Vodafone. Zo bespaar je op het toestel momenteel 137 euro ten opzichte van andere webwinkels en providers. Tevens ontvang je tot maximaal 6,50 euro korting per maand als je ook internet hebt van de provider.

Is de Galaxy A52s niet helemaal wat je zoekt, maar ben je wel op zoek naar een prachtige smartphone van Samsung? Kijk dan ook eens naar de: