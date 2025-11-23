Deze 5 VPN’s scoor je tijdens Black Friday wel heel goedkoop (en breid je Netflix-aanbod uit)

Met een VPN ben je niet alleen online veiliger, maar kan je ook je Netflix-aanbod of dat van een andere streamingdienst uitbreiden. Tijdens Black Friday doen ook VPN-aanbieders mee met hoge kortingen. We zetten de vijf beste partijen voor je op een rij.

VPN met Black Friday-korting

Black Friday is de uitgelezen kans om jouw nieuwe gadgets met hoge korting te scoren, maar ook abonnementen op diensten zijn vaak voordeliger. VPN’s behoren ook tot dit rijtje en vaak zijn de kortingen torenhoog. Dit jaar loopt het voordeel op tot maar liefst 87 procent.

Met een VPN op je telefoon of laptop kan je online anoniem blijven. Al jouw verkeer en gegevens worden via een tussenweg naar de uiteindelijke site of app gestuurd, die de gegevens van je VPN-server ziet en niet van jou. Dit betekent dat je ook je digitale locatie kan aanpassen naar een plek die jij wil. Zo kan je bijvoorbeeld het aanbod van Netflix, Disney Plus of een andere streamingdienst in de Verenigde Staten of een ander land bekijken.

Er zijn flink veel aanbieders, sommige zelfs gratis. Het is echter niet verstandig om voor een gratis partij te kiezen, omdat je vaak alsnog betaalt maar dit keer met je gegevens. Hieronder zetten we vijf VPN-diensten voor je op een rij die goedkoop zijn én betrouwbaar.

1. NordVPN: vanaf 2,99 euro per maand

Als eerste in dit rijtje noemen we NordVPN. Deze partij is één van de bekenste en best beoordeelde VPN-aanbieders. Er zijn goede apps voor Android en heeft in 167 landen servers. Het is mogelijk om tot tien apparaten te verbinden, zodat al je gadgets beveiligd zijn.

Daarnaast liggen de snelheden ontzettend hoog (tot 6730 Mbit/s) en is er onbeperkte bandbreedte. Dit wil zeggen dat je de VPN zo veel kan gebruiken als je wil, zonder dat je beperkt wordt in snelheid. Bovendien geldt er een 30 dagen geld-terug-garantie. Ben je binnen een maand niet tevreden, dan krijg je dus gewoon je geld terug.

Een Basic-abonnement kost je tijdelijk slechts 2,99 euro per maand. Wil je ook een adblocker, anti-malware en meer, dan betaal je 3,89 euro per maand voor NordVPN Plus. Voor Ultimate ben je 6,39 euro per maand kwijt, maar in ruil daarvoor krijg je ook een wachtwoordmanager, 1TB cloudopslag en cyberverzekering tot 5000 euro. In totaal loopt je korting op tot maar liefst 75 procent én je krijgt drie maanden gratis.

2. Surfshark: vanaf 1,99 euro per maand

Dan een andere bekende partij: Surfshark met het hoofdkantoor in Amsterdam. Deze heeft doorgaans al goede prijzen, maar tijdens Black Friday betaal je slechts 1,99 euro per maand de komende twee jaar en ontvang drie maanden gratis. Kies je voor Surfshark One (tijdelijk €2,19 p/m met drie gratis maanden), dan krijg je hierbij ook een antivirus zodat je geen kwaadaardige bestanden op je apparaat binnenhaalt.

De app is gebruiksvriendelijk, maar barst toch van de vele functies. Ook profiteer je van snelheden tot 10Gbit/s en zijn er meer dan 4500 servers. Verbind bovendien een onbeperkt aantal apparaten met de VPN, die kan je allemaal gewoon gelijktijdig gebruiken.

Ook krijg je standaard een zogenaamd “Alternative ID” met een emailgenerator en generator die persoonsgegevens voor je verzint. Zo hoef je niet je daadwerkelijke gegevens hoeft door te geven als een website daarom vraagt.

3. VPN Nederland: vanaf 1,19 euro per maand

VPN Nederland is een volledig Nederlandse partij, waardoor je met al je vragen gewoon in het Nederlands terecht kunt bij de klantenservice. Naast in Nederland, zijn er wereldwijd servers te vinden. Snelheden lopen op tot maar liefst 10Gbit/s, waardoor je amper vertraging zal merken.

Jouw gegevens worden nooit bewaard, zodat je écht anoniem bent. Deze partij is bovendien de goedkoopste die er is en dankzij Black Friday slechts 1,19 euro per maand.

4. CyberGhost VPN: vanaf 2,03 euro per maand

CyberGhost is al meer dan vijftien jaar te vinden in de wereld van VPN’s. De klantenservice staat 24/7 voor je paraat om al je vragen te behandelen. Net als bij andere services kun je ook bij CyberGhost gebruikmaken van meerdere besturingssystemen én apparaten.

Er zijn servers in meer dan 100 landen, dus genoeg keuze! Met één abonnement kan je de VPN gebruiken op zeven apparaten tegelijkertijd. Het is zelfs mogelijk om hem op je router, spelcomputer of smart tv te installeren. Tijdens Black Friday betaal je slechts 2,03 euro per maand voor CyberGhost.

5. Norton VPN: vanaf 1,67 euro per maand

Als laatste noemen we Norton VPN. Deze aanbieder is voornamelijk bekend van de antivirussoftware, maar heeft ook een VPN in hun aanbod. Deze kost je slechts 1,67 euro per maand. Vervelende advertenties worden geblokkeerd en je gegevens worden natuurlijk niet bijgehouden.

Bovendien is er een automatische Kill Switch. Deze zorgt ervoor dat als de VPN per ongeluk wegvalt, al het verkeer direct stilgelegd wordt. Dit is om te voorkomen dat je gegevens alsnog in handen van derden komen. Voor 2,50 euro per maand heb je Norton VPN Plus, met onder andere een wachtwoordmanager en een scan die controleert of jouw gegevens voorkomen op het dark web.

Blijf op de hoogte van de beste aanbiedingen

