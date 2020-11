Onbespied het internet op, de Amerikaanse versie van Netflix kijken en voordeliger shoppen: er zitten veel voordelen aan het gebruiken van een VPN. Helemaal fijn is dat VPN-aanbieders rondom Black Friday flink stunten met scherpe deals.



VPN kopen met Black Friday: de beste deals

Misschien denk je bij Black Friday niet direct aan het kopen van een VPN. Toch stunten aanbieders al jarenlang met hun diensten rond deze periode. Wanneer je geeft om je privacy, liever niet gevolgd wordt op internet en bijvoorbeeld de Amerikaanse versie van Netflix wil kijken, is dit een prima tijd om een VPN aan te schaffen.

Deze term staat voor Virtual Private Network. In het kort komt het erop neer dat je internetverkeer wordt omgeleid via andere servers, waardoor je moeilijker te traceren bent. Niet alleen is dit goed voor je privacy, er zitten ook ‘leuke’ kanten aan. Door bijvoorbeeld een Amerikaanse server te kiezen kun je het lokale Netflix aanbod bekijken.

Surfshark

Ben je op zoek naar een degelijke VPN, maar mag het niet teveel kosten? Dan moet je bij Surfshark zijn. Deze van zichzelf al voordelige aanbieder is tijdens Black Friday namelijk extra goedkoop.

Verder kun je Surfshark 30 dagen op proef nemen. Bevalt de VPN niet? Dan krijg je gewoon je geld terug. Surfshark is een relatief nieuwe speler op de VPN-markt, maar probeert zich te onderscheiden qua gebruiksvriendelijkheid.

Black Friday-actie bij SurfShark: 83% korting en 3 maanden gratis.

NordVPN

NordVPN is een uitstekend alternatief en een van de grootste aanbieders ter wereld. Het bedrijf heeft duizenden serverlocaties in 60 landen en zit formeel gevestigd in Panama, waardoor jouw gebruikersgegevens redelijk goed beveiligd zijn. Bovendien kun je op een anonieme manier betalen waardoor je een stuk moeilijker te traceren bent.

Black Friday-actie bij NordVPN: 68% korting en 3 maanden gratis.

Cyberghost

Cyberghost is al meer dan vijftien jaar te vinden in de wereld van VPN’s. De klantenservice staat 24/7 voor je paraat om al je vragen te behandelen. Net als bij andere services kun je ook bij Cyberghost gebruikmaken van meerdere besturingssystemen en meerdere apparaten. Tevens biedt de dienst regelmatig flinke kortingen aan, waardoor je een VPN-abonnement kunt afsluiten voor een interessante prijs.

Black Friday-actie bij CyberGhost: 83% korting bij driejarig abonnement.

GooseVPN

GooseVPN is van Nederlandse bodem en is gevestigd in Dordrecht. Zo weet je zeker dat je met al je vragen gewoon makkelijk in het Nederlands terecht kunt. Er zijn meer dan 100 servers waar je gebruik van kunt maken, waaronder 25 stuks in Nederland. GooseVPN werkt niet alleen op je Androidsmartphone en -tablet, maar ook op andere apparaten. Kies je voor een langer lopend abonnement, dan krijg je ook net wat meer korting, handig!

Black Friday-actie bij GooseVPN: 79% korting bij driejarig abonnement.

ExpressVPN

ExpressVPN is de duurste VPN, ook met Black Friday, maar ongetwijfeld een van de beste. Naast de ijzersterke online beveiliging heb je namelijk ook een onbeperkte bandbreedte en downloadsnelheid tot je beschikking. Daarbovenop kun je kiezen uit ruim 140 serverlocaties in 94 landen. Dus of je nu digitaal in Amerika, Jamaica of Rusland wil zitten: het kan allemaal.

Bovendien is ExpressVPN een van de best beveiligde VPN-diensten ooit, waardoor het een populaire aanbieder in landen met strenge regimes is, zoals HongKong. Verder is ook de app fijn in gebruik, wordt je snel verbonden met een server.

Meer weten over VPN’s

Twijfel je nog over het aanschaffen van een VPN, of weet je eigenlijk niet zo goed wat de voordelen zijn? Check dan ons uitgebreide artikel over VPN’s voor Android. Hierin leggen we precies uit wat de voor- en nadelen per aanbieder zijn, waar je op moet letten en wat een VPN eigenlijk doet.

Uiteraard doen wij onze uiterste best om het overzicht zo actueel mogelijk te houden. Wil je meer profiteren? Bekijk dan ons overzicht van de beste Black Friday-deals. Hierin hebben we tijdelijk voordeligere smartphones, abonnementen, smarthome-apparaten en meer verzameld.