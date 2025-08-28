Zo kijk je Formule 1 voor slechts 1,49 euro per maand

Komend weekend is de zomerstop eindelijk voorbij en is de Grand Prix van Nederland in Zandvoort aan de beurt. Om dat te vieren heeft VPN Nederland weer een goede deal, waardoor je het hele jaar (en een gedeelte van volgend seizoen) Formule 1 kijkt voor slechts 1,49 euro per maand.

Formule 1 kijken met VPN Nederland voor slechts 1,49 euro p/m

Formule 1 kijk je in Nederland bij Viaplay of F1 TV Pro. Dat kost je minstens 9,52 euro per maand (eerste vier maanden korting) bij F1 TV Pro, of 13,79 euro bij Viaplay. Gelukkig is er een goedkopere manier en dat is met een VPN via buitenlandse zenders. In een aantal landen is het nog mogelijk om de racesport gratis op de lineaire tv te kijken.

VPN Nederland is een Nederlandse VPN-partij, die betrouwbaar is én Formule 1-fan. Momenteel is er een actie om de Grand Prix in Zandvoort te vieren, want je betaalt tijdelijk slechts 1,49 euro per maand. Normaal ligt de prijs rond de 3,50 euro per maand. Hoewel de GP in Zandvoort wél gratis wordt uitgezonden, heb je deze VPN een heel jaar. Daardoor kijk je de rest van dit seizoen en de eerste helft van volgend seizoen voor een lage prijs.

Let op: Omdat het een actie is ter ere van de Grand Prix in Zandvoort, is de kans groot dat de aanbieding alleen dit weekend geldig is. Wacht dus niet te lang met afsluiten.

Zo werkt het kijken van F1 via een VPN

Door deze aanbieding is VPN Nederland momenteel de goedkoopste partij. Een gratis VPN raden we niet aan, want deze servers zijn vaak niet snel genoeg én je betaalt toch een prijs: je gegevens.

Stap 1 is het downloaden van de app op je telefoon of tablet. Meld je aan en vervolgens kies je een server in één van de volgende landen, waar Formule 1 wordt uitgezonden op tv:

Zwitserland (SRF)

Oostenrijk (Servus TV of ORF)

België (RTBF)

Luxemburg (RTL Zwee)

Vervolgens ga je naar de website van de bijbehorende omroep van het land dat je hebt gekozen. Hier is de livestream te vinden en kijk je gratis naar de races. Houd er rekening mee dat geen van deze omroepen natuurlijk Nederlands of Engels spreken.

Wil je toch al het commentaar goed meekrijgen, dan kan je Grand Prix Radio luisteren. Deze app download je gratis in de Google Play Store.

Grand Prix Radio Emixion Services B.V. 5.0 (1.653 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Wat je wil weten over VPN Nederland

VPN Nederland is een Nederlands bedrijf. Loop je tegen een probleem aan, dan neem je dus gewoon in het Nederlands contact op met de klantenservice. De partij is bovendien op elk moment van de dag bereikbaar, zelfs in het weekend. Wel zo handig dus, als je net op zondag naar de race wil kijken.

Daarnaast ligt de internetsnelheid lekker hoog door vooraanstaande technologie. Van bufferen heb je daardoor vrijwel geen last. Goed om te weten is dat VPN Nederland jouw persoonlijke gegevens nergens ziet, verzamelt of opslaat. Daardoor hoef je je geen zorgen te maken over je privacy. De partij heeft servers in veel landen.

Tijdelijk sluit je een abonnement wel heel voordelig af. In totaal betaal je voor een jaar slechts 17,88 euro. Gemiddeld ben je dus maar 1,49 euro per maand kwijt.

Dit heb je nog meer aan een VPN

VPN staat voor Virtual Private Network en versleutelt al jouw internetverkeer. Het wordt vervolgens omgeleid via een server in een land naar keuze. Dit is voornamelijk bedoeld om internetcriminelen buiten de deur te houden, want zij weten zo niet waar je echt bent. Ook al je andere gevoelige gegevens worden versleuteld, zodat niemand met jouw identiteit aan de haal kan.

Daarnaast is er een leuke bijkomstigheid, want ook de websites die je bezoekt denken dat je in een ander land bent. Hierdoor breid je het aanbod van streamingdiensten flink uit. De films en series die in Nederland niet te zien zijn op Netflix, staan bijvoorbeeld wel op Netflix in de Verenigde Staten.

Toch liever Viaplay of F1 TV Pro: ook hier goede aanbiedingen

Vind je dit maar ingewikkeld klinken en wil je toch liever een abonnement op Viaplay of F1 TV Pro? Deze diensten willen zo halverwege het seizoen ook abonnees trekken, dus zijn er goede acties te vinden.

Zo is het jaarabonnement (met reclame) van Viaplay momenteel slechts 13,79 euro per maand. Hier zit ook standaard gratis toegang tot F1 TV Pro bij. Zou je alleen F1 TV Pro willen, dan betaal je nu de eerste vier maanden 9,52 euro per maand in plaats van de reguliere 11,90 euro per maand.