Zo kijk je Formule 1 voor slechts 1,19 euro

Het is pas begin november, maar de eerste Black Friday-acties gaan al van start. Bij VPN Nederland kun je tijdelijk terecht voor een VPN van slechts 1,19 euro per maand, zodat je wel heel voordelig Formule 1 kijkt het komende jaar.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Black Friday van start bij VPN Nederland

Komend weekend is het alweer tijd voor de Grand Prix van Brazilië en die kijk je nu wel heel goedkoop. Doorgaans kost een abonnement op Viaplay of F1 TV Pro je minstens een tientje, maar VPN Nederland heeft een erg goede aanbieding.

Normaal gezien kost de partij je ongeveer 3,99 euro per maand en in het verleden waren er al acties, waardoor je 1,59 euro per maand betaalde. Dankzij de Black Friday-deal betaal je nu zelfs slechts 1,19 euro per maand gedurende het komende jaar en drie maanden. Hiermee kijk je dus dit seizoen én het volgende voor deze prijs.

Hoe werkt Formule 1 kijken via een VPN?

Maak je gebruik van een VPN om de racesport te kijken, dan betekent het wel dat je iets meer moeite moet doen. Er komt iets meer bij kijken dat slechts de app van een streamingdienst openen en op play klikken. Toch is het nog steeds eenvoudig:

Download de app van VPN Nederland op je telefoon; Meld je aan en kies een server in één van de landen die nog Formule 1 uitzenden op tv (Zwitserland, Oostenrijk en Luxemburg); Ga naar de website van de omroep die F1 uitzendt in het land dat je hebt gekozen; Zoek de livestream en geniet van de race.

Houd er wel rekening mee dat de gesproken taal natuurlijk geen Nederlands of Engels is. Met Grand Prix Radio luister je naar het commentaar van Olav Mol. De app is gratis in de Play Store te downloaden.

Grand Prix Radio Emixion Services B.V. 5.0 (1.656 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

VPN Nederland: volledig Nederlandse ondersteuning

Nu denk je misschien: “er zijn genoeg gratis VPN’s te vinden, waarom zou ik betalen voor VPN Nederland?” Gratis betekent namelijk niet écht gratis, want meestal betaal je met je gegevens. Veel gratis partijen verzamelen je gevoelige gegevens en verkopen die aan de hoogste bieder.

VPN Nederland doet dat niet. Jouw persoonlijke gegevens of welke sites je bezoekt terwijl je de VPN ingeschakeld hebt, worden nergens opgeslagen. Zo blijven jij en je gegevens altijd veilig.

De internetsnelheid ligt door vooraanstaande technologie hoog, zodat je zo min mogelijk last hebt van bufferen en laden van de livestreams. Naast dat VPN Nederland lekker voordelig is, is het ook een Nederlands bedrijf.

Heb je vragen, dan neem je gewoon in het Nederlands contact met ze op. Dit kan zelfs op elk moment van elke dag, dus ook tijdens een race op zondag. Tijdelijk scoor je dankzij de Black Friday-actie een VPN ook nog eens voor slechts 1,19 euro per maand!

Toch liever Viaplay of F1 TV Pro?

Vind je dit maar gedoe en heb je toch liever een abonnement op Viaplay of F1 TV Pro? Dat kan natuurlijk ook. Het seizoen is wel bijna afgelopen en de laatste Grand Prix wordt op 7 december in Abu Dhabi gereden. Viaplay sluit je af vanaf 14,92 euro per maand (bij een jaarabonnement) en F1 TV Pro kost je minstens 11,90 euro.