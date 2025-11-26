Volg de spannende ontknoping in de Formule 1 voor slechts 1,19 euro

De laatste races van dit Formule 1-seizoen kunnen bijna niet spannender. Mis helemaal niks van alle actie van Max Verstappen en zijn collega’s dankzij VPN Nederland en een speciale Black Friday sale!

Formule 1 kijken met VPN Nederland

Vanaf komende vrijdag staat het een-na-laatste weekend in de Formule 1 op het programma. De heren reizen af naar Qatar voor een korte sprintrace én een avondrace van 57 rondjes op een circuit in de woestijn. Het belooft weer een groot spektakel te worden.

Wist je dat je met de Black Friday-sale van VPN Nederland voor slechts 1,19 euro per maand naar alle race-actie kijkt, ook volgend seizoen weer? Sluit daarom nu met maar liefst 85% korting (+ 3 maanden gratis) een abonnement af. Zo ben jij ruim een jaar lang verzekerd van:

Onbeperkt streamen;

Krachtige online beveiliging;

Gebruik op een onbeperkt aantal apparaten;

Een wereldwijd servernetwerk;

24/7 Nederlandse klantenservice.

Dit alles heb je voor maar 1,19 euro per maand in plaats van het normale tarief van 9,95 euro. Dat is een besparing van 88 procent!

Hoe kijk ik Formule 1 via een VPN?

Maak je gebruik van een VPN om races (of andere sport) te kijken, dan moet je een klein beetje moeite doen. Geen probleem, wij leggen het hier stap voor stap aan je uit:

Download de app van VPN Nederland op je telefoon of tablet; Meld je aan en kies een server in één van de landen die Formule 1 uitzenden op tv. Denk aan België (Auvio), Luxemburg (RTL Play) of Zwitserland (SRF2); Ga naar de website van de omroep die F1 uitzendt in het land dat je hebt gekozen; Zoek de livestream en geniet van de race.

Is je Frans of Duits niet zo goed? Ga dan voor Nederlands commentaar bij de races met Grand Prix Radio. Dan heb je commentaar van onder andere Olav Mol. De app is gratis in de Play Store te downloaden.

Grand Prix Radio Emixion Services B.V. 5.0 (1.661 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

VPN Nederland: jouw gegevens zijn veilig

Nu denk je misschien: waarom zou ik betalen voor VPN Nederland terwijl er ook gratis VPN’s bestaan? Goede vraag, maar gratis is meestal niet écht gratis. Meestal betaal je met je gegevens. Veel gratis partijen verzamelen je persoonlijke informatie en verkopen die aan de hoogste bieder.

VPN Nederland doet dat niet. Jouw persoonlijke gegevens of welke sites je bezoekt terwijl je de VPN ingeschakeld hebt, worden nergens opgeslagen. Zo blijven jij en je gegevens altijd veilig.

Toch liever Viaplay of F1 TV Pro?

Liever niet aan de slag met een VPN en heeft een abonnement op Viaplay of F1 TV Pro je voorkeur? Dat kan natuurlijk ook. Het seizoen is wel al bijna afgelopen en de laatste Grand Prix wordt op 7 december in Abu Dhabi gereden. Viaplay sluit je af vanaf 14,92 euro per maand (bij een jaarabonnement) en F1 TV Pro kost je 11,91 euro per maand.