Zo kijk je Nederland – Zweden op het WK 2026 óók in het buitenland live (ADV)

Komend weekend speelt Oranje de tweede WK-wedstrijd en ditmaal tegen Zweden. Dit belooft een spannende wedstrijd te worden én hij is ook nog eens op een goed tijdstip te bekijken. Zit je in het buitenland? Geen nood, we hebben een manier zodat je gewoon de livestream bekijkt.

Nederland – Zweden live kijken op je vakantieadres

Het WK is begonnen en Nederland zit in groep F met Japan, Tunesië en Zweden. De wedstrijd tegen Japan eindigde in een gelijkspel, maar komende zaterdag speelt het Nederlands Elftal tegen Zweden om 19.00 uur Nederlandse tijd.

Zit jij dan op je vakantieadres, maar wil je toch kijken? Dan is het handig om een VPN te gebruiken. Zo verplaats je jouw digitale locatie naar Nederland en kijk je de livestream bij NOS. Speciaal ter gelegenheid van het WK heeft VPN Nederland een uitstekende actie. Momenteel betaal je het komende jaar slechts 1,59 euro per maand én krijg je drie maanden gratis.

Waarom kan je Nederland – Zweden normaal niet kijken vanuit het buitenland?

In Nederland worden alle wedstrijden van het Nederlands Elftal gratis bij NOS uitgezonden. Ideaal dus voor iedereen die thuis is, maar ben je op vakantie, zakenreis of woon je in het buitenland? Dan heb jegeen volledige toegang tot de livestreams.

Uitzendrechten verschillen per land en de Nederlandse streams zijn geografisch beperkt tot ons kikkerlandje. Daardoor krijg je een foutmelding of geen livestream te zien als je de wedstrijd probeert op te zetten.

Zo kijk je Nederlandse wedstrijden tóch vanuit het buitenland

Met een VPN laat je het lijken alsof je je toch in Nederland bevindt. Je kiest namelijk een server in een land naar keuze, in dit geval Nederland. Jouw gegevens worden bovendien versleuteld verzonden, waardoor je data veilig blijft. Perfect dus als je gebruik maakt van een openbaar netwerk.

Heb je de app van VPN Nederland geïnstalleerd? Dan ga je vervolgens gewoon zoals je gewend bent naar NPO Start of de site van NOS. Hier start je zoals gebruikelijk de livestream en kan je gaan genieten van het spel.

Nog veel meer voordelen van een VPN

Naast het verplaatsen van je digitale locatie, heeft een VPN nog veel meer voordelen. In de eerste plaats is het gebruik ervan natuurlijk om je gegevens veilig te houden. Jouw data wordt versleuteld verstuurd naar de site, app of dienst die je gebruikt. Deze kan daardoor niet achterhalen wie en waar je bent, en je als gevolg daarvan ook niet volgen.

Bovendien zijn veel sporten in het buitenland nog gratis te volgen. Denk hierbij aan Formule 1 of het Engelse topvoetbal. Daarnaast zijn sommige diensten in het buitenland goedkoper af te sluiten of boek je een vlucht die in Nederland flink duurder zou zijn.

VPN Nederland: tijdelijk voor 1,59 euro én 3 maanden gratis

VPN Nederland is, zoals de naam al doet vermoeden, een Nederlands bedrijf. Daardoor kun je bij problemen gewoon in je eigen taal chatten en je vragen stellen. Handig is ook dat je bij één abonnement een onbeperkt aantal apparaten tegelijk kan laten verbinden. Zo is je hele huis direct veilig online.

Niet geheel onbelangrijk is de snelheid. Terwijl je verbinding vroeger nog wel eens langzamer kon worden bij het gebruik van een VPN, is dit bij VPN Nederland niet het geval. Er zijn servers over de hele wereld met snelheden tot wel 10Gbit/s.

Om Nederland aan te moedigen op het WK is er nu een goede actie, waardoor jij lekker voordelig kan kijken in het buitenland. Het komende jaar ben jij voor slechts 23,85 euro klaar, wat neerkomt op 1,59 euro per maand. Ook krijg je drie maanden gratis. Dat is nog eens een goed start van het WK!