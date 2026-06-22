Waarom veel klanten nu tóch voor Ziggo kiezen

Wie overweegt over te stappen van internetprovider, kan deze week een gratis Nintendo Switch 2 of PlayStation 5 scoren als welkomstcadeau. Wees er snel bij!

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Gratis ESPN én PlayStation of Nintendo Switch 2 voor Ziggo-klanten

Binnenkort krijgen alle klanten van Ziggo standaard ESPN Compleet in hun pakket. Hiervoor werden de prijzen lichtelijk verhoogd. Daar was niet iedereen blij mee, maar door deze nieuwe actie kiezen klanten tóch weer spontaan voor deze provider.

Momenteel krijg je namelijk een gratis Nintendo Switch 2 of PlayStation 5 als je kiest voor een tweejarig internet en tv-abonnement. Deze aanbieding is er alleen deze week, tot en met 29 juni 2026.

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Geen gamingconsole nodig? Dan krijg je 50 procent korting

Heb je thuis al een Nintendo Switch 2 of PlayStation 5, of ben je geen gamer? Dan heb je ook de optie om te kiezen voor korting. De eerste tien maanden betaal je in dat geval de helft van de prijs.

Welke optie financieel het aantrekkelijkst uitpakt, hangt af van het pakket dat je afsluit én of je een console daadwerkelijk regelmatig zou gebruiken. Een gratis spelcomputer ter waarde van bijna 500 euro klinkt indrukwekkend, maar als het apparaat grotendeels in de kast blijft staan, is de kortingsoptie mogelijk de verstandigere keuze.

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Extra: zes maanden gratis HBO Max, Disney+ of Videoland

Naast de bovengenoemde acties, krijg je bij Ziggo ook al langere tijd zes maanden lang een abonnement op een streamingdienst naar keuze cadeau. Onder de opties vallen Disney Plus, HBO Max en Videoland. Daardoor zit er voor iedereen wel wat tussen. Heb je een avondje even genoeg van je nieuwe console, dan heb je dus genoeg om te streamen.

Vier pakketten op basis van je gebruik

Er zijn vier internetpakketten beschikbaar, zodat je kiest wat bij jouw situatie past:

Wifi Start (tot 100 Mbit/s): geschikt voor licht gebruik zoals e-mailen en browsen, ideaal voor kleine huishoudens of studenten.

Wifi Middel (tot 400 Mbit/s): goed voor streamen op meerdere apparaten tegelijk, passend bij gezinnen tot ongeveer 4 personen.

Wifi Groot (tot 1000 Mbit/s): voor grotere huishoudens die tegelijkertijd streamen, gamen of thuiswerken.

Wifi Extra Groot (tot 2000 Mbit/s): voor wie maximale snelheid wil, bijvoorbeeld vanwege meerdere smart home-apparaten of zwaar dataverbruik.

De meeste huishoudens komen goed uit met het Wifi Middel- of Wifi Groot-pakket. Het duurste pakket is alleen zinvol bij extreem intensief gebruik, zoals meerdere personen die tegelijkertijd in 4K streamen of grote bestanden uploaden.

Al klant van Ziggo: zo krijg je alsnog een Switch 2

Ben je al klant bij Ziggo en kom je daardoor niet in aanmerking voor de welkomstactie? Dan is er een alternatieve route om de Nintendo Switch 2 gratis te bemachtigen. Via Mobiel.nl sluit je een internet- en tv-pakket af bij Odido, waar je eveneens de Nintendo Switch 2 als welkomstcadeau kunt kiezen.