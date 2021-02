Verras jouw Valentijn: Win een Gigaset GS4 met de naam van je geliefde (ADV)

De Duitse fabrikant Gigaset biedt smartphones aan waarop je een persoonlijke tekst kunt laten graveren. Omdat het bijna Valentijnsdag is, geeft Android Planet een Gigaset GS4 weg met de naam van jouw geliefde!

In samenwerking met Gigaset verloten we een Gigaset GS4. En niet zomaar een exemplaar, want op de achterkant komt de naam van jouw geliefde te staan. Dat is natuurlijk hét perfecte cadeau voor Valentijnsdag!

Je kunt meedoen door het onderstaande Google-formulier in te vullen, maar deze actie loopt ook via onze social media-kanalen. Je verhoogt je kansen door Gigaset en Android Planet te volgen op Facebook en Instagram. Meedoen is mogelijk van 8 tot en met 13 februari. Daarna maken we de winnaar zo snel mogelijk bekend op onze website.

Wat moet je doen om kans te maken?

Wil jij deze prachtige smartphone winnen met de naam van jouw Valentijn op de achterkant? Vul dan onderstaand aanmeldformulier in en je maakt direct kans!



Wil je je kansen verhogen? Volg dan ook de extra onderstaande stappen. Heb je geen Valentijn? Je mag de prijs natuurlijk ook aan iemand anders geven!

Vul het formulier hieronder in; Tag jouw Valentijn in onze Facebook- of Instagram-post over deze actie; Vertel ons bij je tag waarom jij je Valentijn deze persoonlijke smartphone gunt; Volg Gigaset en Android Planet op Instagram of like de Facebook-pagina’s van beide partijen.

Laden…

Alles over de Gigaset GS4

De Gigaset GS4 is verkrijgbaar in twee fraaie varianten: Deep Black en Pure White. Beide modellen hebben goudkleurige accenten en bovendien steken de camera’s op de achterkant niet uit. Dat zorgt voor een fris en chique design.

Over camera’s gesproken: er zitten er maar liefst drie op de achterkant van de GS4. De primaire lens heeft een resolutie van 16 megapixel, wat voor haarscherpe plaatjes zorgt. Wil je wijde foto’s maken, bijvoorbeeld van een groep vrienden? Dat kan met de groothoekcamera. Voor close-ups van bijvoorbeeld bloemen gebruik je de macrolens. Ook een selfiecamera mag natuurlijk niet ontbreken. Die heeft een hoge resolutie van 13 megapixel, waardoor elk detail prima zichtbaar is.

Je kunt de GS4 op twee manieren ontgrendelen: met de vingerafdrukscanner op de achterkant óf door gezichtsherkenning. Daarnaast beschikt het toestel over dualsim-ondersteuning. Je kunt dus twee simkaarten tegelijk plaatsen, wat handig is als je een apart werknummer hebt. De opslagruimte van 64GB is eenvoudig uit te breiden met een micro-sd-kaartje.

Groot scherm, enorme accu

Gigaset levert de GS4 met een schone installatie van Android 10. Er staat dus geen overbodige software op het toestel, waardoor je direct aan de slag kunt met je eigen apps, games of films. Het grote 6,3 inch-scherm is natuurlijk perfect om jouw favoriete Netflix-series op te kijken.

Ben je een intensieve gebruiker? Dan is het goed om te weten dat de Gigaset GS4 een enorme accucapaciteit heeft van 4300 mAh. Daar kom je de dag altijd mee door. Is de batterij tóch leeg? Omdat je de smartphone bedraad op kunt laden met een snelheid van 18 Watt zit hij snel weer vol. Dankzij de glazen achterkant kun je de GS4 bovendien ook draadloos van accusap voorzien. Je hebt dus nooit meer een kabeltje nodig.

Die glazen achterkant maakt het ook mogelijk om de telefoon te personaliseren. Je kunt namelijk een gravure laten plaatsen van maximaal 26 karakters. Kies voor je initialen, een inspirerend citaat of… de naam je geliefde natuurlijk!

Valentijnsaanbieding bij Gigaset

Ben je enthousiast over de Gigaset GS4 en wil je niet wachten op de uitslag van onze winactie? Je kunt het toestel direct bestellen in de webshop van Gigaset. Dan profiteer je bovendien van een speciale Valentijns-aanbieding. Als je twee producten koopt, krijg je tijdelijk 10 procent korting op je gehele aankoop.