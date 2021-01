Win een gepersonaliseerde en unieke Gigaset GS4 (ADV)

Bij sommige smartphones van de Duitse fabrikant Gigaset is het mogelijk om een gravure of gepersonaliseerde software toe te voegen. Bij Android Planet maak je nu kans op zo’n exclusief toestel, inclusief een zelfgekozen gegraveerde tekst.

Win een gegraveerde Gigaset GS4

De Gigaset GS4 is nieuwste telg van de fabrikant en in veel opzichten een fraai toestel. Je kunt ‘m ook nog een stuk unieker en persoonlijker maken door op de glazen achterkant een gravure te laten plaatsen. Zo kun je kiezen voor bijvoorbeeld een (bekende) quote, je naam of die van een geliefde, je initialen of een andere mooie boodschap.

Je kunt kiezen voor maximaal 26 karakters, waardoor jij de enige GS4 ter wereld hebt met dat unieke bericht. Uiteraard mag dat geen racistische, kwetsende of seksueel geaarde tekst zijn.

Op Android Planet maak je nu kans op zo’n gepersonaliseerd toestel! Jij kiest naast de kleur van het toestel (wit of zwart) ook wat er voor boodschap op de achterkant gegraveerd gaat worden. Heb je daar al een idee voor? Laat het weten via het (onderstaande) Google-formulier in dit artikel. Meedoen kan tot en met 11 januari, waarna we de winnaar zo snel mogelijk kiezen. Wie het is geworden, maken we uiteraard zo snel mogelijk bekend op Android Planet!

Naast deze unieke smartphone geven we ook tien Gigaset Keepers weg onder alle deelnemers! Dat slimme apparaatje hang je bijvoorbeeld aan je sleutelbos of stop er eentje in je tas. Via de app op je smartphone vind je ‘m zo terug, net zoals je waardevolle spullen. Je telefoon kwijt? Klik dan twee keer op de Keeper en je smartphone geeft een geluidssignaal af, zodat je die ook weer snel bij de hand hebt.

Nog meer unieke mogelijkheden voor zakelijke markt

Ook op zakelijk gebied heeft Gigaset veel te bieden. Naast het kiezen voor een gravure, bijvoorbeeld de naam van het bedrijf, heb je ook andere mogelijkheden. Zo kun je ook het bedrijfslogo laten graveren, fijn voor de herkenbaarheid.

Daarnaast kun je denken aan het laten aanpassen van de kleur en type coating van de behuizing. Zo wordt een smartphone van Gigaset de ultieme match met het bedrijf waar je werkt. Ook qua software zijn er allerlei mogelijkheden als je een een zakelijke bestelling plaatst. Kies zelf een wallpaper, laat bepaalde ringtones instellen of kies welke handige apps al voorgeïnstalleerd worden.

Tot slot staat ook de persoonlijke service hoog in het vaandel van deze Duitse fabrikant. Zo kunnen smartphones al in kleine oplages worden gepersonaliseerd. Heb je accessoires nodig? Ook daarvoor kun je bij Gigaset terecht. Zo bestel je direct een complete set voor elke werknemer.

Alles over de Gigaset GS4 op een rij

De Gigaset GS4 is verkrijgbaar in twee fraaie kleuren: Deep Black en Pure White. Beide varianten bevatten koperkleurige accenten en een fris en eigentijds design. Zo steken de drie camera’s op de achterkant niet uit. Het toestel beschikt daarnaast over gezichtsherkenning en heeft plaats voor twee simkaarten én een micro-sd-geheugenkaartje.

Foto’s maak je met de hoofdcamera van 16 megapixel of in een wijdere hoek met de groothoeklens. Ook kun je aan de slag met het maken van close-ups, dankzij de speciale macrolens. Selfies maak je tot slot in een resolutie van 13 megapixel, waardoor elk detail haarscherp op de foto staat.

Duitse kwaliteit uit eigen fabriek

Gigaset is gevestigd in Duitsland en ontwikkelt en produceert smartphones in de eigen fabriek in Bocholt. De kwaliteit van het toestel is dan ook van topniveau en bevat de ‘Made in Germany’-stempel. Ook de batterij is van hoog niveau, want die heeft een grootte van 4300 mAh. Zo kom je makkelijk een intensieve dag door en opladen is zo gepiept. Via een kabel gaat dat namelijk lekker rap met maximaal 18 Watt. Daarnaast is draadloos opladen mogelijk, waardoor je nooit meer een kabeltje nodig hebt.

Onder de glazen achterkant zit een moderne processor van MediaTek en een ruime hoeveelheid werkgeheugen. Daarnaast levert de producent de GS4 met een schone versie van Android 10, zonder allerlei onnodige software. Zo kun je direct aan de slag met het installeren van apps, spelen van games en het kijken van films. Daarvoor gebruik je het grote scherm van 6,3 inch, die een kleine waterdruppelnotch bevat. Door de relatief smalle schermranden en hoge resolutie is het kijken van een filmpje of checken van een website daadwerkelijk een genot.