Exclusief: scoor extra korting op je mobiele abonnement van 50Plus Mobiel (ADV)

Alleen bij Android Planet vraag je nu een exclusieve en unieke kortingscode aan voor 50 Plus Mobiel! Daarbij kiezen we ook nog eens geheel willekeurig twee personen die een gratis tweejarig abonnement winnen. Lees snel wat je moet doen om kans te maken!

Vraag nu je unieke kortingscode aan voor 50Plus Mobiel!

Bij 50Plus Mobiel maak je gebruik van betrouwbare Vodafone-masten, waardoor je altijd een stabiele verbinding hebt. Daarnaast legt de provider veel nadruk op service. 50-plussers kunnen terecht met al hun vragen over smartphones en mobiel internet.

We hebben nu een toffe actie voor je: Android Planet mag iedere lezer namelijk extra voordeel cadeau doen! Schrijf je je in voor de exclusieve kortingscode, dan krijg je een extra voordelig sim only-abonnement van 50Plus Mobiel aangeboden! Je kunt je tot en met 18 september aanmelden voor deze actie.

50Plus Mobiel heeft één-of tweejarige abonnementen die tussen de 7 en 15 euro per maand kosten. Wil je 5000MB, 200 belminuten én 200 sms’jes per maand? Dan betaal je slechts 11 euro. De waarde van de prijs kan in totaal oplopen tot maar liefst 360 euro!

Maak ook kans op een gratis tweejarig abonnement

Als gezegd mogen we bij Android Planet twee lezers verrassen met een gratis tweejarig abonnement van 50Plus Mobiel. Wat je moet doen om kans te maken? Heel simpel: het onderstaande formulier invullen. Meedoen kan tot en met 18 september. Uit alle inzendingen selecteren we willekeurig twee deelnemers, die vervolgens een abonnement naar keuze mogen uitzoeken. De winnaars maken we zo snel mogelijk bekend op onze website.

Word je niet gekozen als winnaar, dan hebben we toch iets leuks voor je. Alle deelnemers ontvangen namelijk een exclusieve kortingscode. Daarmee kun je bij 50 Plus Mobiel een extra voordelig sim only-abonnement afsluiten. Twee weken na het versturen van deze kortingscodes mailen we iedereen een korte enquête. Daarin vragen we je om jouw ervaringen met de service en het gemak van 50Plus Mobiel te delen.

Voordelen van 50Plus Mobiel

50Plus Mobiel is een provider die perfect past bij 50-plussers vanwege alle hulp die ze bieden bij alle technische problemen. Uiteraard is het abonnement voor iedereen toegankelijk om af te sluiten. Wil je weten waarom jij voor 50Plus Mobiel moet kiezen? We hebben de drie belangrijkste redenen voor je op een rijtje gezet.

1. Service

50Plus Mobiel is dé provider voor wie smartphones interessant, maar ook een beetje ingewikkeld vindt. Service staat namelijk hoog in het vaandel en je krijgt antwoord op al je vragen. Wil je ook hulp bij problemen met je computer? Dan is het mogelijk om een extra PC Hulp-pakket af te sluiten.

Weet je niet precies welke grootte de simkaart moet hebben of hoe je ‘m in jouw smartphone plaatst? Dan is het mogelijk om een monteur van 50Plus Mobiel langs te laten komen. Bij de grootste twee bundels is dat zelfs geheel gratis!

Ook als je je zorgen maakt over kosten buiten de bundel zit je goed bij 50Plus Mobiel. Voor slechts 1,50 euro per maand kun je een verzekering afsluiten. Als je toch over je bundel heengaat, zijn de eerste 50 euro gedekt. Die hoef je dus nooit te betalen. Bovendien krijgt je met dit pakket 500MB data extra.

2. Gemak

Bij 50Plus Mobiel geniet je van een zorgeloos sim only-abonnement. Je hebt bijvoorbeeld toegang tot handige hulpfilmpjes, waarmee je veelvoorkomende problemen eenvoudig zelf oplost. 50Plus Mobiel is dan ook gekozen tot de best passende provider voor 50-plussers!

Omdat er gebruikgemaakt wordt van het betrouwbare Vodafone-netwerk heb je altijd een goede dekking. Waar je ook bent. 4G is bovendien standaard bij je abonnement inbegrepen, zodat je hoge snelheden behaalt. Ook overstappen is een eitje, want 50Plus Mobiel zegt je huidige contract gratis op.

3. Voordeel

De abonnementen van 50Plus Mobiel zijn sowieso erg voordelig, maar momenteel is het helemaal aantrekkelijk om in te stappen. Tijdelijk krijg je namelijk de eerste drie maanden gratis bij het afsluiten van een tweejarig abonnement. Deelnemers van onze winactie die het gratis abonnement niet gewonnen hebben, ontvangen per mail een kortingscode waarmee je naast deze actie nóg meer extra korting krijgt.