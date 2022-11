Win de stijlvolle en robuuste Gigaset GX6 van 579 euro! (ADV)

Het bekende Duitse merk Gigaset heeft de GX6 gelanceerd. Deze smartphone met 5G kan niet alleen tegen een stootje, maar ziet er ook nog eens gelikt uit. Bij Android Planet maak je kans op zo’n toestel en hoe je meedoet lees je hier!

Kans op de gloednieuwe Gigaset GX6

Gigaset is gevestigd in het Duitse Bocholt, net over de Nederlandse grens en is bekend van hun smartphones, decttelefoons én smarthome-apparatuur. Het bedrijf is dus van alle markten thuis en richt zich met de Gigaset GX6 op een specifiek publiek.

Die smartphone is namelijk volledig stof- en waterdicht en bevat een militaire certificering. Daardoor zijn grote temperatuurverschillen geen issue en levert een val ook geen problemen op. Tevens is ‘ie uitgerust met allerlei slimme sensoren en andere handigheidjes.

De smartphone heeft een adviesprijs van 579 euro en komt op de markt in het grijs en zwart. Het mooiste nieuws? Wij geven er eentje weg! Kwestie van dit Google-formulier invullen en je doet direct mee met deze robuuste winactie.

Gigaset GX6: de beste 5G outdoor-smartphone

De GX6 van Gigaset is niet alleen robuust van buiten, maar ook over het binnenwerk hoef je je geen zorgen te maken. We zien namelijk de Dimensity 900-chip van fabrikant MediaTek en die is krachtig genoeg voor elke taak. Daarbij is 5G-ondersteuning natuurlijk aan boord, waardoor je (in de toekomst) razendsnel kunt internetten!

Er is 6GB RAM aan boord dus multitasken is geen probleem en standaard is er 128GB opslag aanwezig. Dat kun je uitbreiden met een geheugenkaartje van maximaal 1TB, waardoor je al je foto’s, documenten en apps altijd bij je hebt.

De Gigaset GX6 is voorzien van een groot scherm van 6,6 inch met een resolutie van 2412 bij 1080 pixels. Die verversen maximaal 120 keer per seconde voor een fijne en soepele ervaring. In een gaatje in het display vind je de frontcamera en op de achterkant zijn er twee camera’s te vinden. De hoofdsensor heeft een resolutie van 50 megapixel voor haarscherpe kiekjes. Foto’s van dichtbij maak je met de macrocamera.

We zien een IP68-certificering, waardoor je je geen zorgen hoeft te maken over water of stof. De MIL-STD-810H zorgt ervoor dat het toestel tegen een stootje kan, maar ook grote temperatuurverschillen. De GX6 is sterk, duurzaam en krachtig en het maakt dan ook niet uit in welke omgeving je ‘m gebruikt. Een extra luide luidspreker is aanwezig, handig voor activiteiten of werk buitenshuis.

Het toestel draait op Android 12, maar krijgt in de toekomst ook Android 13 en 14. Tevens zien we vijf jaar beveiligingsupdates, zodat je je ook geen zorgen hoeft te maken over de veiligheid. Er is plek voor twee simkaarten, we zien een koptelefoonaansluiting, programmeerbare knop aan de zijkant en de batterij is verwisselbaar. Die heeft trouwens een capaciteit van 5000 mAh en laadt op met maximaal 30 Watt via een kabel. Wil je liever draadloos opladen? Dan gaat dat met maximaal 15 Watt.

Winactie Gigaset GX6: zo maak je kans

Meedoen is heel makkelijk, want dat is een kwestie van onderstaande formulier invullen en that’s it. Dat kan trouwens tot en met dinsdag 15 november. Daarna sluiten we het formulier en kiezen we geheel willekeurig de winnaar of winnares!

