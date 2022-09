Winactie: we geven 5x de nieuwe Chromecast met Google TV weg

Doe nu mee met onze nieuwste winactie! Je maakt namelijk kans op één van de vijf Chromecasts met Google TV (HD), zodat jij thuis kunt streamen wat je maar wil.

Google Chromecast-winactie bij Android Planet

De nieuwe Chromecast met Google TV (HD) is gepresenteerd en bij Android Planet geven we in samenwerking met tink vijf exemplaren weg. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is onderstaande winactieformulier invullen en je dingt automatisch mee!

Meer over de Google Chromecast met Google TV (HD)

De nieuwe streamingdongle van Google steek je in je televisie (of monitor) en je kunt direct streamen wat je maar wil. Van Netflix tot Videoland en van Spotify tot HBO Max. Dankzij het apparaatje wordt een ‘dom’ scherm direct een stuk slimmer.

Met de meegeleverde afstandsbediening bedien je de menu’s, pauzeer je films of zoek je snel die ene serie op die je wil gaan kijken. Het apparaatje draait op Google TV, waardoor je applicaties kunt installeren, van bijvoorbeeld je favoriete streamingapps, of games. Natuurlijk is ook de Google Assistent aanwezig.

Zo doe je mee met de Google Chromecast winactie

Meedoen met de winactie? Dat doe je heel makkelijk en snel door het onderstaande formulier in te vullen. Meedoen kan tot en met zondag 2 oktober, waarna we volledig willekeurig de vijf winnaars en/of winnaressen kiezen.