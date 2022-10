Win de gloednieuwe Google Pixel 7 Pro, ter waarde van 899 euro! (ADV)

De Google Pixel 7-serie is officieel gepresenteerd én bij Android Planet maak je kans op de 7 Pro. Word jij gekozen als winnaar of winnares, dan kies je zelf in welke kleur ‘ie jouw kant opkomt!

Maak kans op de Google Pixel 7 Pro

De Pixel 7 Pro is net gepresenteerd en in samenwerking met Belsimpel nu al te winnen! We hebben het dus over de gloednieuwe Google Pixel 7 Pro die binnenkort in de winkels ligt. Deze nieuwe smartphone kost 899 euro en wij geven er eentje weg.

Word jij gekozen als winnaar of winnares, dan kies je zelf de kleur. Je kan kiezen uit zwart, wit of groengrijs en het toestel komt zo snel mogelijk jouw kant op. Wil je meedoen? Vul dan dit Google-formulier in je maakt direct kans om te winnen.

Pixel 7 Pro: dit moet je weten

De Pixel 7 Pro heeft een gloednieuwe processor, die door Google zelf is ontwikkeld. Deze zogenaamde Tensor-chip is een stuk sneller dan zijn voorganger én energiezuiniger. Over de accuduur hoef je je sowieso geen zorgen te maken: de batterij is groot genoeg voor een intensieve dag gebruik.

Het scherm is 6,7 inch groot en kleuren spatten er vanaf. Google heeft namelijk gekozen voor een amoled-display met een hoge resolutie van 3120 bij 1440 pixels. De ververssnelheid ligt op 120Hz, waardoor beelden heel vloeiend ogen. Een laagje Gorilla Glass zorgt er voor dat er niet snel krassen ontstaan.

De te winnen versie heeft 12GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte en draait natuurlijk op het gloednieuwe Android 13. Het gaat om een schone Android-versie, zonder onnodige extra’s. Je krijgt in de toekomst drie grote Android-updates én vijf jaar beveiligingspatches, waardoor je altijd veilig bent.

Het toestel is stof- en waterdicht en heeft in totaal vier camera’s. Voor selfies en videogesprekken gebruik je de verbeterde frontcamera. De hoofdcamera op de achterzijde schiet plaatjes van maximaal 50 megapixel en bevat optische beeldstabilisatie. Dat komt foto’s en filmpjes ten goede, waardoor elk plaatje er haarscherp uitziet.

Ook aanwezig is een groothoeklens en daarmee maak je plaatjes van 12 megapixel. Tot slot is er nog de telelens, waarmee je objecten tot vijf keer dichterbij haalt zonder kwaliteitsverlies. Daarbij staat Google bekend om de goede camerasoftware en vele functies. Een gouden combinatie, want daardoor hoort de Pixel 7 tot de beste camerasmartphones van dit moment.

Winactie Google Pixel 7 Pro: zo doe je mee

Kansje wagen? Dat is heel makkelijk! Het enige wat je hoeft te doen is onderstaande formulier invullen en je doet automatisch mee. Dat kan trouwens tot en met donderdag 13 oktober. Daarna sluiten we het formulier en kiezen we geheel willekeurig de winnaar of winnares!

Laden…

Belsimpel: officieel verkooppunt Google Pixel

Belsimpel is dé verkoper waar je moet zijn als je op zoek bent naar een Google Pixel 7 (Pro). Het bedrijf is officieel partner van Google en je kunt er terecht voor een losse telefoon of ‘m combineren met een abonnement. Natuurlijk vind je daar ook alle officiële accessoires. De Pixel 7 (Pro) zelf ontdekken? Neem dan een kijkje in één van hun zeven fysieke winkels, die je in elke grote stad in Nederland vindt!