Winactie: maak kans op de gloednieuwe Honor 70 (ADV)

De Honor 70 is uitgerust met snelle hardware en een stel camera’s om je vingers bij af te likken. Bij Android Planet maak je nu kans om dit fraaie toestel – met een waarde van 549 euro – te winnen!

Maak kans op de Honor 70

De Honor 70 is begin september onthuld op de IFA in Berlijn en ligt nu in de winkels. Het toestel heeft een premium design en is verkrijgbaar in meerdere kleurvarianten, die ook verschillen qua afwerking. Jij maakt nu kans op de gloednieuwe smartphone, want Belsimpel heeft er voor deze winactie eentje beschikbaar gesteld.

Word jij gekozen als winnaar of winnares, dan kies je zelf welke kleurvariant jij wil ontvangen. De Honor 70 heeft een vanafprijs van 549 euro.

Alles wat je moet weten over de Honor 70

Pak je de Honor 70 erbij, dan valt direct het flitsende uiterlijk op met het fraaie amoled-scherm aan de voorzijde. Dat is 6,67 inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De pixels verversen maximaal 120 keer per seconde, wat zorgt voor een soepele ervaring. Het scherm geeft meer dan een miljard kleuren weer en de randen zijn iets afgerond.

Onder de motorkap zien we de Snapdragon 778 Plus-processor, die prima is voor alledaagse taken en het spelen van 3D-games. 5G-ondersteuning is natuurlijk aanwezig, zodat je helemaal klaar bent voor de toekomst. Honor koppelt daaraan een ruime hoeveelheid werk- en opslaggeheugen, zodat je je daar niet druk over hoeft te maken.

Op de achterkant zijn drie camera’s te vinden, terwijl je selfies maakt in een hoge resolutie van 32 megapixel. Er is een gloednieuwe 54 megapixel-camera aanwezig die je gebruikt voor elke situatie. Ook is die vrij lichtsterk, zodat foto’s in minder licht er nog goed uitzien. Kiekjes in een wijdere hoek schiet je met de 50 megapixel-groothoeklens en close-ups maak je ten slotte met de derde camera.

Er is gekozen voor een grote 4800 mAh-accu, die je op kunt laden met maximaal 66 Watt. Daardoor zit je nooit zonder stroom; wel zo handig. Tot slot levert Honor het toestel met Android 12 en daaroverheen ligt de eigen Magic UI-schil.

Zo doe je mee met de Honor 70 winactie

Meedoen met de winactie? Dat doe je heel makkelijk en snel door het onderstaande formulier in te vullen. Meedoen kan tot en met maandag 3 oktober, waarna we volledig willekeurig de winnaar of winnares kiezen.

