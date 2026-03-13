Winactie: maak kans op de gloednieuwe Nothing Phone (4a) (ADV)

Vorige week kwam Nothing met nieuwe telefoons: de Phone (4a) en (4a) Pro. We lieten toen doorschemeren dat we iets leuks voor je hebben. De komende week kan je namelijk de Nothing Phone (4a) winnen!

Maak kans op de Nothing Phone (4a)

Op woensdag 4 maart kondigde Nothing twee nieuwe smartphones aan. Dit zijn de Phone (4a) en uitgebreidere Phone (4a) Pro. Het zijn uitstekende toestellen met goede specificaties voor een fijne prijs. Ze hebben een adviesprijs van respectievelijk 369 euro en 499 euro.

In samenwerking met Nothing mogen we de Phone (4a) weggeven. De kleur bepaal je zelf. Waag je ook een kansje? Meedoen kan tot en met donderdag 19 maart 2026.

Dit is de Nothing Phone (4a)

De voordeligste van de twee is de Phone (4a). Hij lijkt veel op zijn voorganger en heeft weer de typische transparante achterkant met led-verlichting. Deze lichten op als je meldingen binnenkrijgt op het moment dat de telefoon met het scherm naar beneden op tafel ligt.

Je kan met de vernieuwde telelens nu 3,5 keer optisch inzoomen. Daarbij gaat niets van de kwaliteit verloren. Verder zijn er een 50 megapixel-hoofdcamera en een groothoeklens van 8 megapixel.

Daarnaast zit ‘ie bomvol leuke AI-functies. Met een aparte knop, de Essential Key, neem je snel een screenshot of neem je een voice-memo op. Deze bewaar je in de Essential Space. Vervolgens kan je door je hele telefoon zoeken als je bepaalde info zoekt. Leuk is ook Essential Apps. Hiermee bouw je zelf een app die volledig aan jouw wensen voldoet met alleen een korte tekst van wat je precies nodig hebt.

Hij draait op Android 16 met daaroverheen de Nothing OS. De Nothing Phone (4a) is beschikbaar in wit, zwart, blauw en roze.

Zo doe je mee aan de winactie

In samenwerking met Nothing mogen wij de Phone (4a) weggeven. Deze heeft 8GB werkgeheugen en 128GB aan opslag. De kleur mag je zelf bepalen. Wordt het wit, zwart, roze of blauw? Meld je aan door onderstaand Google-formulier in te vullen. Je hebt de tijd tot en met donderdag 19 maart 2026. Daarna wijzen we willekeurig een winnaar aan.

Laden…

Niet gewonnen? Nothing Phone (4a) Pro met 50 euro korting

Niet gewonnen? Geen paniek, want tijdelijk haal je de Phone (4a) Pro met een fijne actie in huis. Deze heeft een snellere chip en een volledig metalen behuizing. Je ontvangt namelijk 50 euro korting, waardoor je hem voor 449 euro scoort. Wees er snel bij, want deze actie is er nog tot en met 27 maart.