Winnen maar! Maak kans op de gloednieuwe OnePlus Nord 3 (ADV)

De OnePlus Nord 3 is net nieuw en nu al te winnen bij Android Planet! Wij vertellen je alles over deze razendsnelle smartphone en hoe je meedoet aan de winactie.

Maak kans op de OnePlus Nord 3

Genoeg werkgeheugen is belangrijk om apps gesmeerd te laten lopen. Niemand heeft immers zin om te wachten tot apps eindelijk zijn opgestart. Gelukkig heeft de OnePlus Nord 3 daar geen tekort aan. In samenwerking met OnePlus mogen wij één van onze trouwe lezers gelukkig maken met het toestel.

Wordt jouw naam uit de hoge hoed getrokken, dan win je het toestel met 16GB RAM in de kleur Misty Green (ter waarde van 549 euro). Meedoen kan nog tot en met maandag 17 juli! Lees snel verder voor alle details over het toestel en de winactie.

OnePlus Nord 3: dit moet je weten

Voor de Nord 3 heeft OnePlus gekozen voor een rappe MediaTek-chip. De Dimensity 9000 zorgt voor krachtige prestaties en moeiteloos multitasken. Dat kan de OnePlus Nord 3 dan ook als de beste, want samen met 16GB werkgeheugen kan de smartphone tot wel 44 apps tegelijk draaien.

Ook mobiele games draaien uitstekend en die zien er fraai uit op het 6,74 inch-amoled-scherm. Dat komt door de hoge resolutie en 120Hz-ververssnelheid.

Verder heeft OnePlus de camera’s aangepakt. De 50 megapixel-hoofdcamera heeft dezelfde sensor als de high-end OnePlus 11 en beschikt over optische beeldstabilisatie. Het toestel is bovendien uitgerust met een 8 megapixel-groothoeklens, macrocamera en 16 megapixel-selfiecamera.

De grote accu gaat makkelijk een volle dag mee en laadt daarna razendsnel op. De 80 Watt-snellader zorgt ervoor dat de Nord 3 in een kwartiertje weer voor 60 procent vol zit. Volledig opladen duurt net iets meer dan een half uur.

Zo win je de OnePlus Nord 3

Zie jij de OnePlus Nord 3 wel zitten? Je maakt kans op het toestel door een rebus op te lossen die je vindt in een eerder artikel dat we schreven over de OnePlus Nord 3. Het antwoord vul je in onderstaand Google-formulier in. De winnaar of winnares ontvangt het toestel met 16GB RAM in de kleur Misty Green. Meedoen kan tot en met maandag 17 juli.

