Dit moet je weten over Realme én maak kans op de Realme GT 2 Pro (ADV)

Realme is een relatief jonge speler op de smartphonemarkt, maar heeft nog veel meer te bieden. Wat denk je van allerlei draadloze oordopjes, tablets, smartwatches of fitnesstrackers. Je maakt bij Android Planet kans op de gloednieuwe Realme GT 2 Pro (ter waarde van 849 euro).

Realme: sinds enkele jaren op eigen benen

Realme verscheen voor het eerst in 2010. Toen was het echter nog een dochtermerk van het bekende Oppo. Vanaf mei 4 mei 2018 staat het merk op eigen benen en toen werd ook de eerste eigen smartphone gepresenteerd: de Realme 1.

In de beginjaren werkte het merk zich niet alleen omhoog in thuisland China, maar werd het ook in India steeds groter. Al in 2019 verkocht het daar zelfs meer smartphones dan Oppo en inmiddels is Realme daar een gevestigde naam. In juni 2019 maakte Realme de overstap naar het Europese continent.

Realme valt – net als bijvoorbeeld Oppo en OnePlus – onder BBK Electronics, een Chinees multinationaal conglomeraat. Een voordeel daarvan is dat er bij elk van die merken veel kennis vergaard wordt die gedeeld kan worden. Dat geldt soms ook voor het delen van grote investeringen voor ontwikkelingen van nieuwe technieken of producten.

Interesse in een product van Realme? Dan kun je in Nederland en België terecht via de eigen website. Ook webwinkel Belsimpel biedt veel van het assortiment van Realme. Fijn is dat je via die weg ook smartphones van het merk kunt combineren met een abonnement.

Realme biedt veel meer dan alleen smartphones

Realme biedt een groots assortiment als het gaat om smartphones. Zo kun je er terecht voor betaalbare instapmodellen, toestellen in het middensegment, maar ook high-end smartphones. Zo koop je een gloednieuwe Realme C11 voor slechts 109 euro, terwijl de onlangs gepresenteerde Realme GT 2 Pro minimaal 749 euro moet opbrengen.

Met zo’n groots assortiment richt het merk zich dus op alle consumenten, ongeacht hun budget. De telefoons zijn veelal te verkrijgen in meerdere kleuren of varianten qua werk- en opslaggeheugen. Ze zijn voorzien van Android, hebben vaak unieke functies en zijn erg betaalbaar in vergelijking met de concurrentie.

Oordopjes voor ieder budget

Naast een perfect passend toestel voor wie dan ook richt Realme zich nog op veel meer type producten. Wat denk je van bijvoorbeeld draadloze oordopjes in verschillende prijsklassen.

Zo biedt Realme betaalbare oordopjes vanaf enkele tientjes, maar ook luxere modellen met bijvoorbeeld actieve ruisonderdrukking. Alle oordopjes werken natuurlijk perfect samen met een Realme-smartphone of -tablet, maar ook met toestellen van andere merken.

Tablets, wearables en meer

Het bedrijf richt zich ook op wearables in allerlei vormen en maten. Of je nu op zoek bent naar een fijne smartwatch met uitgebreide functies of een simpele fitnesstracker, Realme heeft het allemaal. Daarnaast kun je er terecht voor accessoires zoals powerbanks, rugzakken, stofzuigers of slimme camera’s.

Dat is nog lang niet alles, want ook tablets en de slimme Smart TV Stick moeten we niet vergeten. Dankzij die hdmi-dongle maak je elke domme televisie een stuk slimmer en stream je films, series en muziek naar het grote scherm. Tot slot is er ook nog de Realme Book, een heuse Windows-laptop van het merk, maar verkrijgbaar is die hier nog niet.

Win de Realme GT 2 Pro bij Android Planet

Tot slot maak je bij Android Planet ook nog eens kans op een gloednieuwe Realme GT 2 Pro. Het gaat om het prachtige groene model met 12GB RAM en 256GB opslag met een waarde van 849 euro!



Om kans te maken vul je simpelweg onderstaand formulier in en je dingt automatisch mee. Meedoen kan tot en met 28 maart. Daarna sluiten we het formulier en maken we de winnaar of winnares zo snel mogelijk bekend.

Laden…