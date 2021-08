Win de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip3 5G t.w.v. 1049 euro (ADV)

Samsung heeft de Galaxy Z Flip3 5G gepresenteerd. En wat nog mooier is: je kunt deze nieuwe vouwtelefoon ter waarde van 1049 euro winnen! In samenwerking met MediaMarkt maak je bij Android Planet kans op een gloednieuw exemplaar.

De Samsung Galaxy Z Flip3 is de nieuwste vouwtelefoon van Samsung. Het toestel is op meerdere punten verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Zo is hij nu waterdicht en heeft de smartphone een groter scherm op de buitenkant. Ook verkrijgbaar is de Samsung Galaxy Z Fold3, die eenmaal opengevouwen een heuse tablet wordt.

Dit is de Samsung Galaxy Z Flip3

De Galaxy Z Flip3 is een zeer compact toestel dat je open kunt klappen tot een grote 6,7 inch-smartphone. Bovendien is het ‘Cover Screen’ op de buitenkant nu veel groter. Op dit extra scherm zie je onder meer de tijd, datum, je laatste berichten en wie er belt. Je hoeft de Z Flip3 dus niet open te vouwen om te weten wat er speelt.

Ben jij een vlogger in de dop? Je kunt de Samsung Galaxy Z Flip3 in de Flex Modus half opengeklapt voor je op tafel zetten en gebruikmaken van de Hands Free Selfie Camera. Film tutorials of deel je gedachten met de wereld. Ook is het mogelijk om je foto’s en video’s met Dual Preview te bewerken op het onderste scherm en het resultaat direct te bewonderen op het bovenste display.

Complete bioscoop

Daarnaast heb je met de Galaxy Z Flip3 altijd een complete bioscoop in je broekzak. Het grote 120Hz Dynamic AMOLED 2X display is helder genoeg om zelfs in direct zonlicht naar je favoriete series te kunnen kijken. En omdat de pixels 120 keer per seconde worden ververst, ziet al je content er zeer soepel uit. De High Dynamic Stereo Speakers met Dolby Atmos maken jouw entertainmentervaring helemaal af.

Je hoeft ook nooit meer bang te zijn voor een ongelukje. De Samsung Galaxy Z Flip3 is namelijk de eerste waterbestendige vouwbare smartphone. Dankzij Gorilla Glass Victus overleeft het toestel bovendien moeiteloos een val van twee meter hoogte. En het scharnier werkt na 180.000 keer in- en uitvouwen nog net zo goed als de eerste keer.

Naast al deze unieke features is de Galaxy Z Flip3 ook zeer krachtig. De smartphone draait namelijk op een Snapdragon 888. Daarmee vlieg je door al je apps en speel je iedere game zonder haperingen. Dankzij 5G staan grote bestanden in mum van tijd op je telefoon.

De Samsung Galaxy Z Flip3 bij MediaMarkt

Als je de Samsung Galaxy Z Flip3 nu bestelt bij MediaMarkt geniet je van veel voordelen. Zo kun je jouw kostbare toestel vanaf 4,99 euro per maand verzekeren en je oude telefoon inruilen voor een MediaMarkt-cadeaukaart. Daarnaast kies je zelf jouw ideale abonnement bij alle bekende providers.

Loop jij binnenkort rond met de Galaxy Z Flip3? Als je voor 26 augustus een pre-order plaatst, krijg je extra inruilwaarde op je huidige smartphone en een jaar lang gratis Samsung Care+! Wanneer je voor de Z Fold3 kiest, ontvang je daarnaast een gratis cover met S Pen én een travel adapter.

Win de Samsung Galaxy Z Flip3!

Android Planet mag in samenwerking met MediaMarkt een Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB weggeven ter waarde van 1049 euro! Laat ons via het onderstaande formulier weten waarom jij dit toffe toestel wil winnen. Je kunt meedoen tot en met 19 augustus. Daarna maken wij de winnaar zo snel mogelijk bekend op onze website. Hij of zij mag zelf de kleur kiezen: crème, zwart, groen of lila.

Niet gewonnen? Jammer, maar je kunt natuurlijk wel een pre-order plaatsen bij MediaMarkt! Dan geniet je van alle genoemde voordelen.

Laden…