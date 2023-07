Winactie: maak kans op de Samsung Galaxy Z Fold 5, Watch 6 en meer (gesponsord)

Samsung heeft weer nieuwe producten gepresenteerd, waaronder stijlvolle vouwtelefoons, sprankelende smartwatches en krachtige tablets. Wij mogen in samenwerking met Belsimpel heel wat lezers blij maken. Doe je ook mee?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Maak kans op één van de vier Samsung-producten

Tijdens het Unpacked-evenement presenteerde Samsung zijn nieuwe generatie vouwtelefoons, de Galaxy Z Fold 5 en Flip 5. Ook de Galaxy Watch 6 (Classic) en Galaxy Tab S9-serie werden bekendgemaakt.

Zie jij zo’n gloednieuw apparaat wel zitten? Dan hebben we goed nieuws, want wij mogen ze van Belsimpel weggeven. Lees snel verder om erachter te komen hoe je ook meedoet. De winactie loopt tot en met 7 augustus. Heb je het geduld niet om af te wachten of je gewonnen hebt? De producten zijn nu al in huis te halen! Je koopt de gloednieuwe Samsung-apparaten bij Belsimpel.

Samsung Galaxy Z Flip 5 – ter waarde van 1199 euro

De Samsung Galaxy Z Flip 5 heeft niet het typische uiterlijk van een smartphone, maar je klapt hem open om het forse 6,7 inch-amoled-scherm te gebruiken. Is ‘ie nog gesloten, dan check je het Flex Window voor nieuw binnengekomen berichten.

Die gebruik je ook tijdens het schieten van foto’s. Voor selfies gebruik je gewoon de camera achterop het toestel, want je kijkt hoe je in het frame staat op het coverschermpje. Tijdens groepsfoto’s zet je de smartphone neer, zodat je ziet of iedereen op het kiekje past. Je wint de Samsung Galaxy Z Flip 5 met 256GB opslag in de kleur mint.

Samsung Galaxy Z Fold 5 – ter waarde van 1899 euro

Ook de Samsung Galaxy Z Fold 5 is een vouwtelefoon, maar met een heel andere vorm. Daardoor lijkt ‘ie op het eerste gezicht op een standaardsmartphone, maar is in gebruik een heuse compacte tablet. Het opengeklapte amoled-scherm meet 7,6 inch en is ideaal voor de multitasker.

Aan de buitenzijde is ook nog een bruikbaar scherm aanwezig, zodat je gewoon kunt appen of je social media kunt bekijken. Het binnenste display is ideaal om te multitasken met meerdere apps naast elkaar of om een zware 3D-game te spelen. Dat kan ‘ie met gemak aan door de Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy-chip en 12GB werkgeheugen. Gewonnen? Dan krijg je het model met 256GB in lichtblauw.

Samsung Galaxy Watch 6 – ter waarde van 319 euro

Om je leven te optimaliseren en gezondere gewoontes te creëren is er de Samsung Galaxy Watch 6. Al je berichten komen binnen op je pols en tijdens het hardlopen bedien je je motiverende deuntjes via je horloge. Ten opzichte van de vorige generatie is het scherm een tikkeltje groter geworden dankzij de dunnere randen.

Verder monitor je je slaap en ontwikkel je een gezond slaappatroon. De Watch schakelt, zodra je naar bed gaat, automatisch met je Smart Home-apparaten om een fijne omgeving in te stellen. Natuurlijk meet je nog tal van andere zaken van je lichaam, zoals je hartslag en vetpercentage. Als je wint, ontvang je de Watch met een kast van 40mm in de kleur grijs.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra – ter waarde van 1339 euro

Het topmodel van de Galaxy Tab S9-serie heeft een 14,6 inch-amoled-scherm, waarop je maximaal drie apps naast elkaar op je scherm opent. Handig dus als laptopvervanger en als je graag meerdere dingen tegelijkertijd doet! Hij is krachtig genoeg voor welke taak dan ook dankzij de Snapdragon 8 Gen 2-processor. Om je creatieve kant de vrije loop te laten, pak je de S Pen erbij die meegeleverd wordt. Je krijgt de Tab S9 Ultra in grijs.

Zo doe je mee

In samenwerking met Belsimpel mogen wij bovenstaande gloednieuwe Samsung Galaxy-producten weggeven! Ook meedoen? Vul dan snel het Google-formulier hieronder in en je dingt mee naar de prijzen. Geef daarbij aan welk van de vier bovenaan jouw verlanglijstje staat.

Meedoen kan tot en met 7 augustus. Daarna kiezen we voor elk apparaat willekeurig een winnaar. Na afloop van de winactie krijg je eenmalig een mail van Android Planet.

Laden…