Winactie: maak kans op één van de gloednieuwe Samsung-telefoons van 2026 (ADV)

Met Galaxy Unpacked 2026 op de planning volgende week, maken we ons op voor drie nieuwe toestellen. In samenwerking met Belsimpel geven we één van deze telefoons weg. Welke dat precies is, houden we nog even geheim. Waag je ook een kans?

Samsung-telefoon 2026 winactie

Op 25 februari is het weer tijd voor Galaxy Unpacked: hét evenement waar Samsung nieuwe smartphones aankondigt. Samen met Belsimpel organiseren we daarom een winactie. Wie weet maak jij kans op één van deze gloednieuwe toestellen.

Welke je precies krijgt, is nog even een verrassing. Meedoen kan tot en met de dag van de lancering op 25 februari tot 15.00 uur. Doe snel mee!

Zo doe je mee

Meedoen regel je door het Google-formulier in te vullen. Dat kan tot en met woensdag 25 februari om 15.00 uur. Vervolgens kiezen we geheel willekeurig een winnaar.

We nemen contact op via mail, dus houd je inbox goed in de gaten. Als je wint, weet je zeker dat je één van de eersten bent met één van de nieuwste Samsung-smartphones. Niet gewonnen? We mailen je eenmalig met een verrassing, waarmee je misschien wel heel voordelig toch een nieuwe Samsung-telefoon scoort.

Laden…