Winactie: win een setje Airy True Wireless headphones van Teufel! (ADV)

Wil jij een setje Airy True Wireless headphones ter waarde van 149,99 euro winnen? Doe dan snel mee met de winactie op Android Planet.

Teufel is een bekende fabrikant van high-end speakers. Nu hebben ze hoogwaardige draadloze oordopjes op de markt gebracht, die jij kunt winnen bij Android Planet.

Deze oordopjes bieden een uitstekende geluidskwaliteit waardoor je helemaal op kunt gaan in je favoriete muziek. De echo- en ruisonderdrukking in de microfoons zorgt voor een zuiver gesprek met je gesprekspartner. Zijn de oortjes volledig opgeladen, dan kun je tot wel zes uur achter elkaar muziek luisteren. Dankzij de oplaadcase kun je er zelfs tot wel 25 uur mee door.

De oordopjes zijn spatwaterdicht en bieden voor iedereen een fijne pasvorm dankzij de drie meegeleverde eartips. De headphones zijn verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart en blauw. Android Planet geeft één setje van de blauwe variant weg.

Meer weten? Check onze vijf redenen om voor de Teufel Airy True Wireless headphones te gaan.

Zo maak je kans

Vul onderstaand formulier in om kans te maken op deze mooie draadloze oordopjes van Teufel! Meedoen kan t/m 6 oktober 2020.

Meer over de Airy True Wireless headphones

Met de draadloze oordopjes van Teufel geniet jij zes uur lang ongestoord van muziek. Met de oplaadcase kan je deze duur zelfs nog flink verlengen. De handige snellaadfunctie zorgt ervoor dat je binnen vijftien minuten weer één uur naar muziek kunt luisteren. Ideaal als je vergeten bent je oortjes op tijd op te laden en dit nog even snel wil doen voor je de deur uit gaat.

De geluidskwaliteit van deze oordopjes is goed; zo beleef je de volle bas of juist de zuivere tonen in je muziek optimaal. Ook stemmen zijn helder, waardoor het luisteren van een podcast of luisterboek onderweg ook geen probleem is.

Naast de geluidskwaliteit is ook de pasvorm van de oortjes erg belangrijk. Teufel levert drie eartips bij deze headphones, zo zit er voor iedereen een goede pasvorm bij. Daarbij is het natuurlijk fijn dat de oortjes niet zo gemakkelijk uitvallen als je aan het sporten bent of op de fiets zit. Je kunt de oortjes gerust dragen tijdens het sporten of in een kleine regenbui, want ze zijn spatwaterdicht door de IPX5-certificering.

Wil je meer weten over deze Teufel headphones?

Wanneer maken we de winnaars bekend?

We maken zo snel mogelijk de winnaar op Android Planet bekend. Je kan t/m 6 oktober 2020 meedoen met de winactie. Ben je de gelukkige winnaar? Dan ontvang je de blauwe variant van de Airy True Wireless headphones, de handige oplaadcase, een usb-kabel voor de oordopjes en de drie verschillende eartips voor de perfecte pasvorm voor jou.