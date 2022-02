Win de gloednieuwe Xiaomi 12 bij MediaMarkt (ADV)

De Xiaomi 12 komt binnenkort naar Nederland en jij maakt kans om het toestel te winnen! Check snel hoe je meedoet met onze winactie en misschien ben jij één van de eersten die ‘m op zak heeft!

Win jij de nieuwe Xiaomi 12?

De gloednieuwe Xiaomi 12-serie is al eerder gepresenteerd voor thuisland China, maar maakt binnenkort zijn entree in Nederland! Bij ons maak je kans op een gloednieuw exemplaar van de Xiaomi 12. Lees snel verder hoe je kansmaakt.

Xiaomi is een Chinese fabrikant die we vooral kennen van hun smartphones en allerlei handige andere slimme apparatuur. Van prima budgettoestellen tot exclusieve vlaggenschepen, wearables en handige gadgets.

Al hun smartphones, in welke prijsklasse dan ook, hebben sowieso één ding gemeen: een buitengewoon goede verhouding tussen prijs en kwaliteit. Wil je meer weten over de Xiaomi 12, bekijk dan de geruchtenpagina van MediaMarkt.

Hoe maak ik kans op de Xiaomi 12?

De nieuwe Xiaomi 12 valt op door zijn compacte behuizing. Zo heeft ‘ie een 6,28 inch-amoled-scherm, wat kleiner is dan waar andere toestellen mee pronken. Het toestel vasthouden en met een hand bedienen gaat daarom makkelijker.

Het toestel is enorm krachtig dankzij de Snapdragon 8 Gen 1-processor. Dit is tot de snelste en nieuwste chip van Qualcomm. De batterij die zorgt voor het nodige accusap is 4500 mAh groot en laadt zowel bedraad (67 Watt) als draadloos (50 Watt) op.

Qua camerawerk gaat het voorop om een 32 megapixel-lens voor haarscherpe videogesprekken en selfies. Achterop vind je een drievoudige camera met een 50 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-groothoeklens voor wijde beelden en een 5 megapixel-macrolens voor foto’s van heel dichtbij.

Wil je kans maken op de Xiaomi 12?

Dan is het tijd te puzzelen en onderstaande rebus op te lossen.

Heb je de rebus ontcijferd? Geef je gevonden oplossing dan door via het formulier.

Laden…

Doe mee, win of sla je slag met MediaMarkt!

Heb je de rebus opgelost? Vul dan snel het antwoord in via het bovenstaande formulier! Meedoen kan tot en met zondag 6 maart. Hoewel we maar een toestel weggeven, is het ook handig om je in te schrijven bij MediaMarkt. Daar loopt namelijk een speciale pre-orderactie voor iedereen die de Xiaomi 12 interessant vindt.

Weten waar je van profiteert? Check dan snel de actiepagina van MediaMarkt!