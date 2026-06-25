WK kijken mét Nederlands commentaar in het buitenland: met deze truc doe je dat (ADV)

Ben je net een deel van het WK in het buitenland, maar wil je toch van Oranje de wedstrijden zien mét Nederlands commentaar? Dan is het helaas niet een kwestie van de tv aanzetten, maar er is wel een andere oplossing voor. We vertellen je er alles over.

Nederland op het WK 2026: zo kijk je vanaf je vakantieadres

Het WK is in volle gang en Nederland zit in een poule met Japan, Zweden en Tunesië. Zit jij nét in het buitenland als Oranje speelt, maar wil je wel kijken mét Nederlands commentaar erbij? Dan hebben we een tip voor je.

In het buitenland is de site van NOS namelijk niet toegankelijk zoals je gewend bent, maar met een VPN kan je wel de stream gebruiken. Kies daarvoor voor een betrouwbare VPN-partij, zoals CyberGhost VPN.

Deze aanbieder heeft bovendien nu een wel heel goede aanbieding. Je betaalt namelijk voor twee jaar 1,59 euro per maand. Bevalt het je niet, dan heb je binnen 45 dagen de mogelijkheid om het weer kosteloos op te zeggen. Je krijgt in dat geval gewoon je geld terug.

Dit is waarom je een VPN voor het WK wil

Een VPN zorgt ervoor dat je internetverbinding versleuteld wordt verzonden naar de website of dienst die je wil gebruiken. Deze kan hierdoor niet achterhalen wie je bent en waar je woont. Vooral dit laatste is een voordeel als je het WK wil kijken vanuit het buitenland.

Je kiest zelf de server waarmee je wil verbinden, waarna het lijkt alsof je je ook daadwerkelijk in dit land begeeft. Hierdoor kan je als Oranje-fan verbinding maken met je vertrouwde streams en krijg je commentaar van Nederlandse aanbieders zoals NOS, zelfs als je op reis bent. Alles wat je hoeft te doen, is verbinden met een Nederlands IP-adres met een VPN.

Maak je verbinding met een openbaar netwerk van bijvoorbeeld je hotel, café of het vliegveld om de WK-wedstrijd te kijken? Dan zorgt een VPN er dus ook voor dat je data veilig blijft.

Zo kijk je met CyberGhost VPN naar het WK:

Kies je CyberGhost VPN-abonnement; Download de CyberGhost-app op je Android-telefoon, tablet, laptop, smart tv of ander apparaat; Log in met je CyberGhost-account; Kies een geschikte serverlocatie; Open je streamingdienst, app of de website die je wil gebruiken; Start de wedstrijd van het Nederlands elftal.

Nog meer leuke voordelen van een VPN

Naast dat je veilig bent online en het WK met Nederlands commentaar kijkt, zijn er nog meer voordelen van een VPN. Verschillende sporten zitten in Nederland achter een betaalmuur of kan je helemaal niet kijken. Met een VPN doe je alsof je in een land bent waar het wél gratis wordt uitgezonden. Denk bijvoorbeeld verschillende andere voetbaldivisies, zoals Champions Leage, of Formule 1 dat nog in een aantal landen gewoon op tv is.

Daarnaast zijn vluchten in andere landen soms goedkoper te vinden of sluit je een abonnement op Netflix of YouTube Premium flink goedkoper af. Maar je krijgt hier natuurlijk geen toegang toe, omdat je je niet in dat land begeeft. Met een VPN los je dit op.

Hierom wil je CyberGhost VPN: betrouwbaar én goedkoop

CyberGhost VPN is een betrouwbare aanbieder van VPN’s, die vooral voor de gewone gebruiker top is. De app op je smartphone zit eenvoudig in elkaar en is lekker gebruiksvriendelijk. Het wijst zich vanzelf, waardoor jij snel klaar zit voor de wedstrijd.

Je krijgt toegang tot servers in meer dan 100 landen met een hoge snelheid. Vooral dit laatste is belangrijk, want je wil natuurlijk niet dat het beeld plotseling blijft staan. Er is niet alleen ondersteuning voor je Android-telefoon, maar er zijn ook apps voor je smart tv, Android TV, je Windows-laptop en zelfs je Xbox.

Tijdelijk sluit je CyberGhost VPN ook nog eens extra voordelig af, want momenteel betaal je slechts 1,59 euro per maand. Ben je niet tevreden binnen 45 dagen? Dan zeg je het binnen deze periode ook gewoon weer op en krijg je jouw geld terug.

Gratis vs betaalde VPN: waarom we gratis VPN’s afraden

Er zijn talloze opties voor gratis VPN-diensten, maar deze zijn niet volledig gratis. Je betaalt namelijk met je gegevens. Dat is natuurlijk een krom verdienmodel: een dienst die als doel heeft je data veilig te houden verkoopt je gegevens aan derden.

Daarnaast zijn deze servers vaak niet snel genoeg om tijdens piekmomenten, zoals het WK, de stream draaiende te houden. Ook kan het zo zijn dat je tegen een datalimiet aanloopt en je halverwege de wedstrijd niet meer kan kijken. Voor live sport kijken is het dus echt aan te raden om voor een betaalde maar betrouwbare VPN te kiezen.

Let op: VPN’s zoals CyberGhost zijn in de eerste plaats privacy en veiligheidstools. Het is niet toegestaan om auteursrechten te schenden of gebruiksvoorwaarden te overtreden. De aanbieder heeft geen inzage in je activiteiten terwijl je verbonden bent, dus je bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van de gebruiksvoorwaarden, eventuele voorwaarden van derden en de lokale wetgeving.