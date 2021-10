Xiaomi 11T (Pro) nu te bestellen: 5 dingen die je moet weten (ADV)

Ben je op zoek naar een betaalbare smartphone met high-end hardware? Dan zijn de Xiaomi 11T en 11T Pro het overwegen waard. We vertellen je vijf dingen die je moet weten over deze nieuwe telefoons.

5 dingen die je moet weten over de Xiaomi 11T (Pro)

De Xiaomi 11T en 11T Pro bewijzen dat high-end smartphones geen kapitaal hoeven te kosten. Ze hebben een rappe processor, laden supersnel op en beschikken over een 108 megapixel-camera. De telefoons zijn vanaf nu te bestellen bij MediaMarkt.

1. 108MP pro-grade camera

Op de achterkant van de Xiaomi 11T en 11T Pro vind je dezelfde drie cameralenzen. De primaire camera heeft een resolutie van maar liefst 108 megapixel voor foto’s met enorm veel detail. Dankzij Xiaomi’s geavanceerde kunstmatige intelligentie tonen kiekjes ook altijd de juiste kleuren. Met één druk op de knop creëer je bovendien ‘Cinemagic’, wat je video’s de uitstraling geeft van een bioscoopfilm. Ook heel tof is Audio Zoom, waarmee je niet alleen het beeld, maar ook het geluid dichterbij haalt. Zo hoor je precies waar je op inzoomt.

Daarnaast hebben de Xiaomi 11T en 11T Pro een 8 megapixel-groothoeklens, die ideaal is voor het vastleggen van jouw vriendengroep. Fotografeer je graag bloemen of insecten? Kies dan voor de macrocamera. Deze beschikt over autofocus, zodat je scherp kunt stellen op wat jij mooi vindt.

2. Supersnel opladen

Niets is vervelender dan een lege accu terwijl je eigenlijk weg moet. Met de Xiaomi 11T en 11T Pro is batterijstress verleden tijd. De 11T beschikt over turbo charging en laadt op met een snelheid van 67 Watt. Daardoor duurt het slechts 36 minuten om de accu volledig op te laden.

Mag het van jou nóg wel een tandje sneller? Dankzij Xiaomi HyperCharge heeft de 11T Pro een oplaadsnelheid van maar liefst 120 Watt. Na slechts 17 minuten zit jouw lege batterij weer helemaal vol! Beide smartphones hebben een hoge accucapaciteit van 5000 mAh, waarmee je de dag gemakkelijk doorkomt.

3. 120Hz-scherm

De Xiaomi 11T en 11T Pro hebben een 120Hz-amoled-scherm met TrueColor. Daardoor zien kleuren al altijd natuurgetrouw uit en is zwart ook echt zwart. Door de hoge verversingssnelheid voelen de telefoons bovendien erg soepel aan. Zowel scrollen door je sociale media als het spelen van games gaat vloeiender dan ooit. Met een piekhelderheid tot 1000 nits kun je je laatste appjes altijd aflezen, zelfs in direct zonlicht. Ook kijk je films in HDR10+ voor een nog grotere impact.

4. Krachtige prestaties

Xiaomi heeft de 11T en 11T Pro gemaakt voor mensen die veel van hun telefoon verwachten. De 11T draait op de MediaTek Dimsenity 1200 Ultra-chip voor uitstekende prestaties. Uiteraard beschikt het toestel over 5G, zodat je gebruik kunt maken van het snelste mobiele netwerk van dit moment.

Ga je voor de absolute top? De Snapdragon 888 in de Xiaomi 11T Pro is de snelste smartphonechip op de markt. Of je nu graag zware games speelt of constant schakelt tussen verschillende apps; deze processor kan alles aan.

5. Dolby Atmos

Het grote scherm van de Xiaomi 11T en 11T Pro leent zich perfect voor een lange Netflix-marathon. Gelukkig beschikken de telefoons ook over uitstekende stereospeakers. Dankzij Dolby Atmos lijkt het geluid van alle kanten te komen. De luidsprekers van de Xiaomi 11T Pro zijn zelfs gekalibreerd door het beroemde audiobedrijf Harman Kardon. Daardoor ga je nog meer op in jouw favoriete serie.

