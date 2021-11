Xiaomi 11T gebruikersreview: dit vinden drie van onze lezers (ADV)

Het is weer tijd voor de ervaringen van meerdere Android Planet-lezers met een gloednieuwe smartphone. Drie lezers zijn aan de slag geweest voor het Xiaomi 11T-testpanel. Al hun verhalen hebben we gecombineerd in een review en die lees je hier.

Xiaomi 11T testpanel van William, Cynthia en Xander

Begin november waren we op zoek naar drie personen die aan de slag wilden met de gloednieuwe Xiaomi 11T. De animo voor dit testpanel was groot. Dit toestel heeft een adviesprijs van 499 euro en we hebben geheel willekeurig drie personen gekozen voor de test.

William, Cynthia en Xander hebben de 11T uitvoerig getest op allerlei punten. Hun gebundelde ervaringen lees je in deze Xiaomi 11T gebruikersreview.

Foto van William

Getest op deze punten

Voordat de testers aan de slag gingen hebben we altijd overleg met de fabrikant, in dit geval dus Xiaomi. Daarmee hebben we uitvoerig om de tafel gezeten om te bepalen wat de verschillende punten waren waar de testers echt extra goed op moesten letten.

Deze punten waren de veelzijdige camera’s, het display met 120Hz-ververssnelheid en hoe het toestel presteert tijdens gamen. Ook werd er uitvoerig gekeken naar de snelheid van het opladen, wat kan met maar liefst 67 Watt. Tot slot kijken we natuurlijk ook naar de algemene indruk van de testers en de prijskwaliteit-verhouding.

Daarbij heeft het trio ook nog wat extra handvatten gekregen om een volledige review af te leveren. De onderstaande gebruikersreview is daarmee een combinatie van de ervaringen van Cynthia, Xander en William.

Uitpakken en eerste gebruik

Foto van Xander

De testers zijn uiteraard direct aan de slag gegaan met het uitpakken, waarbij Xander uitvoerig in ging op wat er allemaal werd meegeleverd. Naast de smartphone zelf vind je ook een oplader, usb-kabel en transparant hoesje in het doosje. Het instellen van het toestel kent veel mogelijkheden, noemen de gebruikers. Zo kun je denken aan het aanpassen van de iconen qua stijl, kleur en grootte en of je wel of geen gebruik wil maken van een app-drawer.

Alle drie de lezers zijn aan de slag geweest met het zwarte model. Cynthia vindt ‘m wel wat aan de grote kant, maar dat is natuurlijk wel weer een kwestie van wennen. De knoppen voelen goed aan en zijn perfect geplaatst. Wel vindt ze de cameramodule op de achterkant wat minder mooi, maar de foto’s die je schiet met het toestel maken dat helemaal goed.

Display: 120Hz ververssnelheid is een fijn pluspunt

Cynthia vindt het scherm van de 11T mooi en scherp. De ververssnelheid (maximaal 120Hz) is ook erg fijn en William beaamt dat. Zo wissel je moeiteloos tussen verschillende applicaties en bevordert de werking van de smartphone. De combinatie met het amoled-display zorgt ervoor dat “er een mooi plaatje wordt gevormd” aldus onze Belgische tester.

Xander vindt het ook fijn dat er standaard een screenprotector aanwezig is, maar hij vraagt zich wel af hoe lang die er goed op blijft zitten. De helderheid is erg hoog en het scherm buiten aflezen is dan ook geen enkel probleem. De kleuren zijn standaard iets te flets ingesteld, maar dat is een kwestie van de instellingen induiken en aanpassen. Cynthia zegt juist “dat het beeld levendig is”. Xander sluit af door te zeggen dat de automatische helderheid ook goed werkt, maar in een donkere ruimte is het scherm nog net iets te fel. Gelukkig is dat ook handmatig in te stellen.

Foto van William

Gaming: scherm heeft daarop ook positieve invloed

William vindt het 120Hz-scherm ook zeker een fijne plus tijdens gamen. Er is weinig tot geen vertraging aanwezig en spellen spelen ging dan ook op een zeer aangename en ongestoorde manier. Xander speelt zelf geen games, maar zijn dochtertje is aan de slag geweest met allerlei spellen, waaronder Genshin Impact.

Foto van Cynthia

Tijdens dat spel werd het toestel aan de achterzijde wel wat warm en het gaatje voor de frontcamera (ook vaak te vinden bij andere smartphones) irriteerde soms toch wat. Volgens William zijn de prestaties van de MediaTek-chip net wat minder dan van bijvoorbeeld de Snapdragon 888-processor. Logisch ook gezien de prijsklasse en eigenlijk alleen op te merken als je de telefoons naast elkaar legt.

Camera’s: viertal camera’s aan boord

William noemt de kwaliteit van de camera’s zeker positief, maar gebruikt ze eigenlijk niet al teveel, dus heeft zich vooral gericht op andere zaken van de Xiaomi 11T. Cynthia noemt dat er erg veel standen en instellingen zijn om uit te kiezen. Ze vindt zichzelf dan ook geen pro en is veel aan de slag geweest met de standaardinstellingen.





Foto’s van Cynthia

De foto’s zien er goed uit, kleuren zijn natuurgetrouw wat erg fijn is. Xander vult dat aan en gaat wat verder in op de cameraspecificaties. Zo heeft hij onder andere foto’s gemaakt in vergelijking met de Google Pixel 6 en iPhone 12 Pro. “Op sommige momenten schiet de Xiaomi 11T zelfs betere foto’s dan die toestellen”, laat hij weten.





Foto’s van William

Accuduur en snelladen met 67 Watt

Alle drie de testers vinden de oplaadsnelheid (67 Watt) erg fijn. Zo vindt William het erg fijn dat ‘ie de 11T in de avond nog even snel kan bijladen als die toch nog weg moet. De smartphone volledig opladen gaat in zo’n 40 minuten, terwijl het een accu betreft van 5000 mAh.

Ook de accuduur vindt hij een sterk punt van de Xiaomi-telefoon. Zo gaat ‘ie makkelijk de hele dag mee en ook bij intensief gebruik ging de accu maar enkele procenten achteruit. Cynthia perste er met haar gebruik twee dagen uit. Per dag kwam dat neer op zo’n vier uur schermtijd dankzij apps als Netflix, YouTube en social media. Draadloos opladen is niet aanwezig en wel op haar oudere toestel, maar toch mist ze dit niet. Dat komt, omdat de smartphone snel wordt opgeladen met bijgeleverde oplaadblok.

Foto van Xander

Andere opvallendheden van onze testers en conclusie

Xander vindt het een mooi toestel met een vlakke voorkant en afgeronde zijkanten. Cynthia en William noemen dat de vingerafdrukscanner erg fijn werkt. Deze is verwerkt in de aan-/uitknop aan de rechterkant en die is erg snel. Datzelfde geldt voor gezichtsherkenning vindt Cynthia, ook in situatie met wat minder licht. Ook de processorkracht is fijn en de smartphone “werkt snel zonder haperingen”.

William noemt dat de Xiaomi-telefoon qua performance zeker de moeite waard is. Wel vindt hij de software wat te druk en geeft de voorkeur aan een model met minder aanpassingen. Jammer vindt hij ook dat het toestel wat goedkoper aandoet door de behuizing van plastic. Xander vindt de prijzen voor de verschillende varianten goed “zeker als je ziet wat je daarvoor terugkrijgt”.

Hij vindt het zeker een aanrader als je op zoek bent naar een smartphone met goede accuduur, camera’s en een mooi display. William beaamt dat en noemt nog een keer de fijne 120Hz-ververssnelheid. Cynthia vindt de Xiaomi 11T ook een echte aanrader, waarvan ze zeker weet dat ze er nog veel plezier van gaat hebben.