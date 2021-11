3 lezers gezocht die de Xiaomi 11T willen testen (en houden) (ADV)

De Xiaomi 11T is nog maar een maand uit en weet de aandacht naar zich toe te trekken. Test met ons mee en win de Xiaomi 11T ter waarde van 549 euro!

Testpanel: aan de slag met de Xiaomi 11T

Xiaomi is inmiddels ook in Nederland een gevestigde in smartphoneland. Ze zijn als kleine partij begonnen maar bieden inmiddels stevige concurrentie aan de gevestigde orde. Waar Xiaomi eerst vooral bekend stond om zijn goedkopere smartphones zijn er met inmiddels ook veel high-end en midrange toestellen bijgekomen. De Xiaomi 11T valt onder het laatste.

Word jij een van de drie testers?

We zijn samen met Xiaomi op zoek naar drie lezers die dit nieuwe toestel willen testen. Wil jij de Xiaomi 11T uitgebreid proberen? We weten dat deze snelle midranger uitblinkt met een formidabele camera, prima scherm en een lange accuduur en snelle oplaadtijden.

Ben je benieuwd geworden? Schrijf je dan in om in aanmerking te komen voor deelname aan het testpanel! Aanmelden kan tot en met dinsdag 16 november 2021. Heb jij je al ingeschreven? Dan maak jij kans om samen met twee andere lezers deze (en andere) eigenschappen van de 11T tot het uiterste te testen. Aan het einde van het testpanel mag je de Xiaomi 11T houden en blijven gebruiken als je eigen toestel!



Klik hier voor het Google-formulier

Wat kun je verwachten?

De Xiaomi 11T beschikt over een erg goede 108 megapixel-camera voor haarscherpe foto’s. Dankzij Xiaomi’s geavanceerde kunstmatige intelligentie tonen kiekjes ook altijd de juiste kleuren. Met één druk op de knop creëer je bovendien ‘Cinemagic’, wat je video’s de uitstraling geeft van een bioscoopfilm. Ook heel tof is de Audio Zoom, waarmee je niet alleen het beeld, maar ook het geluid dichterbij haalt. Zo hoor je precies waar je op inzoomt.

Het scherm is 6,67 inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Het gaat om een amoled-scherm met een ververssnelheid van 120Hz. Daardoor voelen beelden heel vloeiend aan bij verschillende games, browsen en bijvoorbeeld als je door social mediafeeds scrollt.

Ook bij de accu weet de Xiaomi 11T te imponeren. De batterij heeft een forse capaciteit van 5000 mAh en kan heel snel opladen. Dankzij de 67 Watt-stekker duurt het slechts 36 minuten om de accu helemaal op te laden.

Schrijf je in voor het testpanel en maak kans op een Xiaomi 11T!

Met het formulier hieronder kun jij je inschrijven en kans maken om één van de drie lezers te worden die de 11T mogen testen en reviewen! Let wel op: de deadline voor het inschrijven is 16 november 2021! We zullen een willekeurige keuze maken uit de aanmeldingen.

De gekozen deelnemers ontvangen een uitgebreide briefing. Hierdoor weet je precies waar je op moet letten tijdens het reviewen en wanneer alle teksten, foto’s en materiaal binnen moeten zijn.

Vul onderstaand formulier in om kans te maken