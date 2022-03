Dit kun je verwachten van de Xiaomi 12-camera’s (ADV)

De gloednieuwe Xiaomi 12 en 12 Pro komen naar Nederland. De toptoestellen beloven veel op cameragebied en bieden alle functies om de verwachtingen waar te maken. Check snel waarom de toestellen het overstappen waard zijn.

Xiaomi 12-telefoons komen eraan…

In maart is het eindelijk zover! Xiaomi zal het podium betreden en het goede nieuws delen over zijn nieuwste smartphones in de Xiaomi 12-reeks. Deze waait namelijk over naar het Europese continent, dus ook Nederland.

In thuisland China werden de telefoons al eerder gepresenteerd. Daarom weten we dat de nieuwe Xiaomi’s uitgerust zijn met indrukwekkende camera’s en een snelle processor. Het gaat om de Xiaomi 12 en Xiaomi 12 Pro, gepositioneerd als absolute toptoestellen van de Chinese fabrikant.

Alle lenzen die je je wensen kan

De Xiaomi 12 en 12 Pro hebben op cameragebied veel te bieden. Zo beschikken beide toestellen over een hoofdcamera van 50 megapixel voor haarscherpe foto’s. De Xiaomi 12 schiet wijde plaatjes met een 13 megapixel-groothoeklens en gebruikt een 5 megapixel-macrolens voor kiekjes van dichtbij.

De luxere Xiaomi 12 Pro is uitgerust met maar liefst drie sensoren met zo’n hoge resolutie. Zo maak je haarscherpe foto’s in welke stand dan ook. Iets fotograferen dat net te ver weg is? De flinke 50 megapixel-telelens brengt ze met 2 maal optische zoom net wat dichterbij.

Verder mag de 32 megapixel-selfiecamera van beide toestellen niet vergeten worden. Deze zit verstopt in een klein gaatje in het scherm en geeft je heldere selfies, mét en zonder portretmodus.

Megapixels zijn niet het totale plaatje

Megapixels zeggen natuurlijk niet alles. De cameraprestaties hangen namelijk ook af van de gebruikte camerasensor. Zo heeft de hoofdcamera van de Xiaomi 12 Pro een luxere Sony IMX707-sensor. Deze vangt meer licht op, waardoor nachtfotografie ‘m goed afgaat.

De primaire camera van de Xiaomi 12 is uitgerust met de IMX766-sensor van Sony’s makelij. Deze maakt nog steeds goede foto’s, maar het verschil met de Pro is wel wat aanwezig.

Knap staaltje cameratechniek

Duik je dieper de techniek van de camera’s in, dan kom je meer handige functies tegen. De eerste is het samenvoegen van pixels. Wanneer jij een kiekje maakt, doet een slim algoritme dit voor je. Het resultaat is een foto met een hogere kwaliteit, minder ruis en een lagere resolutie, waardoor ‘ie minder kostbare opslagruimte inneemt.

Test je graag hoever je kunt inzoomen tot het beeld te wazig wordt? Dan vind je de optische zoom van de telelens zeer aangenaam. Met deze functie haalt de Xiaomi 12 Pro je beelden tot 2x dichterbij zonder scherpte te verliezen zoals bij digitale zoom het geval is.

Licht, camera… en filmen maar!

Film je veel met je smartphone? Dan heb je het goed bekeken met de videokwaliteit van de Xiaomi 12 en 12 Pro. De eerstgenoemde schiet hele fraaie beelden in maximaal 8K-resolutie. Schaal je de kwaliteit terug, dan kun je er wel voor kiezen om weer te filmen met meer frames per seconde, zodat je nog beter in slow motion kunt filmen. Het luxere model, de Xiaomi 12 Pro, doet hier een schepje bovenop. Naast 8K-video’s legt dit toestel veel vloeiendere 4K-beelden vast.

