Dagboek: deze foto’s zijn gemaakt met de Xiaomi 12 (ADV)

De Xiaomi 12 en 12 Pro zijn de nieuwste vlaggenschepen van de bekende fabrikant. Wij zijn op pad geweest met deze twee smartphones en hebben kiekjes gemaakt in allerlei situaties. Benieuwd naar wat voor foto’s je maakt met deze toestellen, lees dan snel verder.

Op pad met de Xiaomi 12 (Pro)

De Xiaomi 12 en Xiaomi 12 Pro bieden de beste specificaties, zien er gelikt uit en zijn relatief betaalbaar. Naast supersnelle processoren, grote accu’s en verschillende kleuren zet Xiaomi hoog in op de foto- en videografiemogelijkheden. Zo bevatten ze allebei drie geavanceerde camera’s op de achterkant.

Bij de normale 12 gaat het om sensoren met resoluties van 50, 13 en 5 megapixel. Voor de Xiaomi 12 Pro is er gekozen voor drie camera’s van 50 megapixel elk. Leuk natuurlijk al die specificaties, maar wat voor kiekjes maak je nou precies met die toestellen? Wij namen de proef op de som en zijn op pad geweest met de Xiaomi 12 (Pro). In dit digitale dagboek vind je dan ook foto’s gemaakt met de toestellen in allerlei situaties.

Daglicht: foto’s van hoge kwaliteit

Foto’s gemaakt met welke camera dan ook met daglicht zijn van een uitmuntende kwaliteit. Kiekjes bevatten natuurlijk kleuren en zijn rijk aan details. Ook de scherpte is goed in orde en dat geldt ook voor het contrast, zodat je zowel in de schaduw als in (zon)licht alles nog goed ziet.

Natuurlijk kun je aan de slag met functies zoals HDR (high dynamic range), verschillende filters of kunstmatige intelligentie die je foto’s vaak net wat kleurrijker maakt. Mogelijkheden zoals fotograferen in de volledige resolutie, time-lapse of slow motion zijn natuurlijk ook aanwezig.

Kiekjes in wijdere hoek

Bij de Xiaomi 12 en 12 Pro is ook een camera aanwezig met een extra wijde sensor. Zo leg je makkelijk net wat meer vast van de wereld, landschappen, architectuur of grote groepen mensen. Foto’s gemaakt met die camera’s bevatten nog steeds genoeg detail en kleuren komen overeen met de realiteit en primaire camera.

Zoomen is ook mogelijk

Wil je een onderwerp wat dichterbij halen? Dan is de 12 Pro de slimme keuze, want die bevat twee keer optische zoom. In die modus maak je dus ook prima foto’s zonder kwaliteitsverlies. Wel moet er gezegd worden dat twee keer zoomen wat mager is en er ook smartphones op de markt zijn die bijvoorbeeld vier keer optische zoom bevatten.

Foto’s gemaakt in het donker

Bovenstaande scenario’s gebruik je natuurlijk veel, maar Xiaomi zet ook hoog in op de fotografiemogelijkheden in het donker. De sensoren zijn een stuk lichtsterker geworden ten opzichte van vorige generatie, waardoor ze meer licht opvangen. Dat komt de kwaliteit van kiekjes gemaakt in slechte lichtomstandigheden ten goede. Benieuwd naar wat de camera’s van de 12 en 12 Pro allemaal kunnen in het donker, check dan onderstaande foto’s.

Zoals te zien is, draait de Xiaomi 12 (Pro) zijn hand niet om voor moeilijke lichtomstandigheden. Kleuren worden goed vastgelegd, details zijn duidelijk te zien en ook bij schaduwpartijen is dat het geval. Bekijk ook onderstaande video voor een impressie van de cameramogelijkheden van de Xiaomi 12 en 12 Pro.

