Xiaomi 12 flink in prijs gedaald: dit zijn de beste deals

Is je toestel toe aan vervanging of loopt je abonnement bijna af? De Xiaomi 12 is op dit moment flink in prijs gedaald. Wij hebben de beste Xiaomi 12-aanbiedingen voor je verzameld.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alles over de Xiaomi 12

De Xiaomi 12 komt met een 4500 mAh-accu die razendsnel oplaadt met maximaal 67 Watt. Draadloos opladen behoort ook tot de mogelijkheid en dit gaat met een snelheid van 50 Watt. Verder zien we op het toestel een viertal camera’s.

Naast de 32 megapixel-selfiecamera schiet je erg scherpe foto’s dankzij de 50 megapixel-hoofdcamera. Overige shots maak je met de groothoeklens (13 megapixel) en macrocamera (5 megapixel).

De smartphone beschikt over een krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processormet minimaal 8GB aan werkgeheugen. Dankzij het 6,28 inch-full-hd-scherm is het toestel ook nog makkelijk vast te houden met één hand. Het toestel is leverbaar in vier verschillende kleuren: zwart, blauw, paars en zilver.

Je hebt daarbij de keuze uit een opslagcapaciteit van 128GB of 256GB. Wanneer je de Xiaomi 12 nu aanschaft via Belsimpel, dan betaal je voor het losse toestel 449 euro. Dat is een besparing van 450 euro op de adviesprijs.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi 12 bij providers – tot 12,50 euro korting per maand

Combineer je jouw nieuwe smartphone met een abonnement? Dan kan dit je vaak veel voordeel opleveren. Het maakt daarbij niet uit welk abonnement je kiest: je betaalt evenveel voor de toestelprijs. Ben je geen grootverbruiker wat data, sms’jes of belminuten betreft, dan is het zeker interessant om je nieuwe abonnement direct af te sluiten bij een provider.

Op dit moment haal je de Xiaomi 12 het goedkoopst in huis wanneer je deze los aanschaft of in combinatie met een abonnement bij een webshop zoals Belsimpel. Heb je toch liever een abonnement via je eigen provider? Dat kan natuurlijk ook! De korting op je nieuwe abonnement kan dan oplopen tot 12,50 euro per maand.

De beste Xiaomi 12-aanbiedingen bij webshops – bespaar tot 185 euro

Schaf je jouw nieuwe Xiaomi 12 liever aan bij een webshop zoals Belsimpel, Mobiel.nl of GSMweb? Dan kan dat natuurlijk ook! Dit is voornamelijk interessant als je wél een grootverbruiker. Hier geldt namelijk hoe groter de bundel, des te minder je hoeft te betalen voor je nieuwe toestel.

Xiaomi 12 met KPN-abonnement bij Belsimpel – bespaar tot 185 euro

Wanneer je de Xiaomi 12 bij Belsimpel in combinatie met een KPN-abonnement aanschaft, scheelt je dat tot wel 185 euro op de toestelprijs. Met dit abonnement kun je onbeperkt bellen, sms’en en internetten.

Xiaomi 12 met T-Mobile-abonnement bij Belsimpel – bespaar tot 162 euro

Bestel je de Xiaomi 12 in combinatie met een T-Mobile abonnement bij Belsimpel, dan bespaar je tot 162 euro op de toestelkosten. Zijn er daarnaast meerdere mobiele abonnementen van T-Mobile of T-Mobile thuis geregistreerd op dit adres? Je krijgt dan nog eens 2,50 euro korting per maand en 2GB aan extra data.

Xiaomi 12 met Tele2-abonnement bij Belsimpel – bespaar tot 78 euro

Je bespaart 78 euro op de losse toestelprijs als je de Xiaomi 12 aanschaft bij Belsimpel, in combinatie met een Tele2-abonnement. Ben je in het bezit van meerdere Tele2-abonnementen op jouw adres? Dan ontvang je nog eens 5GB extra data per maand bovenop je bundel.